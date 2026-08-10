Leeds United chi 40 triệu bảng mua James Trafford từ Man City để giải bài toán trong khung gỗ Dù chỉ dự bị tại Manchester City, thủ thành James Trafford vẫn được Leeds United mua với giá 40 triệu bảng nhờ kỹ năng chơi chân và phản xạ xuất thần.

Leeds United vừa gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công thủ thành James Trafford từ Manchester City. Đội chủ sân Elland Road chấp nhận chi ra khoản phí ban đầu 40 triệu bảng, và có thể tăng lên 45 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích thi đấu. Đây là mức giá đáng chú ý dành cho một người gác đền mới chỉ có 4 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

Trafford là thủ môn đắt thứ 4 lịch sử.

Cuộc khủng hoảng nhân sự trong khung gỗ tại Elland Road

Quyết định dốc hầu bao của ban lãnh đạo Leeds xuất phát từ cuộc khủng hoảng trầm trọng ở vị trí người gác đền. Mùa giải trước, tân binh Lucas Perri từ Lyon mang đến màn trình diễn thất vọng khi tỷ lệ cứu thua chỉ đạt 56,7% và để lọt lưới 29 bàn sau 16 trận. Bên cạnh đó, thủ môn kinh nghiệm Karl Darlow chuyển sang Manchester United, còn Illan Meslier đầu quân cho Arsenal, khiến khung gỗ của đội bóng hoàn toàn trống trải.

Kỹ năng phản xạ và những số liệu thống kê biết nói

Dù chỉ đóng vai trò phương án dự phòng tại Man City mùa giải 2025/26, James Trafford vẫn thể hiện phong độ ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội. Anh ra sân 17 lần trên mọi đấu trường và góp công lớn vào cú đúp danh hiệu cúp quốc nội của đội chủ sân Etihad. Các chỉ số chuyên môn phản ánh Trafford thực hiện trung bình 4,0 pha cứu thua mỗi trận với tỷ lệ cản phá thành công đạt 76,2%.

Đáng chú ý, người gác đền sinh năm 2002 có khả năng giữ sạch lưới rất ấn tượng. Anh từng lập kỷ lục tại Championship trong màu áo Burnley ở mùa giải 2024/25 với 29 trận giữ sạch lưới sau 45 vòng đấu. Ở mùa giải vừa qua, dù thời lượng thi đấu hạn chế, anh vẫn có 8 trận giữ sạch lưới và đạt chỉ số 2,53 bàn thua được ngăn chặn (Goals Prevented) chỉ sau 4 lần xuất hiện ở Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola từng đánh giá cao Trafford.

Mẫu thủ môn hiện đại chuẩn vị Pep Guardiola

Lý do huấn luyện viên Pep Guardiola từng đưa Trafford trở lại Etihad chính là năng lực luân chuyển bóng vượt trội từ tuyến dưới. Trafford đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 73,7% cùng trung bình 32,41 lần chạm bóng mỗi 90 phút. Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ cản phá mà còn sẵn sàng thực hiện các đường chuyền ngắn mạo hiểm để thoát pressing hoặc mở ra các đợt phản công bằng những đường phất bóng dài chính xác.

Thực tế, Trafford chỉ mất vị trí tại Man City do sự xuất hiện của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Việc chuyển đến Leeds United với thương vụ trị giá 40 triệu bảng đem lại bài toán nâng cấp chất lượng đội hình dài hạn cho đội chủ sân Elland Road trong chiến dịch chinh phục Ngoại hạng Anh.