Legion Y700 Infinite: Tablet gaming với chip Snapdragon 8 Elite ép xung và tản nhiệt 15.000mm² Lenovo sắp ra mắt Legion Y700 Infinite với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung 4,74GHz và hệ thống tản nhiệt buồng hơi khổng lồ, hứa hẹn hiệu năng gaming vượt trội.

Lenovo đang chuẩn bị khuấy đảo thị trường máy tính bảng chơi game với việc ra mắt Legion Y700 Infinite dự kiến vào tháng 8 tới. Đây được xem là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ và nhỏ gọn hơn của dòng Legion Tab Gen 5, tập trung tối đa vào hiệu suất xử lý đỉnh cao và khả năng kiểm soát nhiệt độ thông minh.

Lenovo cho biết Legion Y700 Infinite mới sẽ hoạt động mát mẻ hơn ở vị trí tiếp xúc với tay người dùng.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Legion Y700 Infinite chính là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm. Đáng chú ý, Lenovo đã sử dụng phiên bản ép xung với tốc độ lên tới 4,74GHz, vượt xa các tiêu chuẩn thông thường trên thiết bị di động. Để hỗ trợ cho con chip siêu mạnh này, thiết bị còn được trang bị bộ nhớ RAM LPDDR5T lên đến 24GB và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 Pro dung lượng 1TB.

Sự kết hợp giữa CPU ép xung và các chuẩn bộ nhớ nhanh nhất hiện nay hứa hẹn mang lại tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng đa nhiệm mượt mà, đáp ứng tốt các tựa game AAA nặng nhất trên nền tảng Android.

Hệ thống tản nhiệt Qiankun 15.000mm²: Lời giải cho bài toán nhiệt năng

Với một cấu hình "khủng" và tiêu tốn nhiều năng lượng, vấn đề tản nhiệt trở thành thách thức lớn. Lenovo đã giới thiệu hệ thống tản nhiệt Qiankun thế hệ thứ ba với buồng hơi (vapor chamber) có diện tích lên tới 15.000mm², bao phủ khoảng 63,5% không gian bên trong máy.

Kết cấu hệ thống tản nhiệt Qiankun thế hệ thứ ba của Lenovo, nổi bật với buồng hơi 15.000mm² bao phủ phần lớn linh kiện bên trong.

Điểm khác biệt của hệ thống này nằm ở cấu trúc tản nhiệt thụ động đặt ở trung tâm. Bằng cách bố trí bộ vi xử lý ở chính giữa thân máy, nhiệt lượng tỏa ra sẽ tránh xa các khu vực mà người dùng thường xuyên cầm nắm khi chơi game. Theo dữ liệu từ Lenovo, thiết kế này giúp khu vực tay cầm mát hơn 4°C so với các điện thoại chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 sử dụng hệ thống tản nhiệt chủ động.

Bố cục bên trong của Lenovo Legion Y700 Infinite cho thấy bộ xử lý Snapdragon được đặt ở vị trí trung tâm nhằm tối ưu hóa luồng nhiệt.

Nâng cấp toàn diện về hiển thị và tính năng

Bên cạnh cấu hình và tản nhiệt, Legion Y700 Infinite cũng mang đến những cải tiến đáng giá về màn hình. Thay vì sử dụng tấm nền IPS LCD 8,8 inch như phiên bản Gen 5 tiêu chuẩn, model Infinite được trang bị màn hình OLED 8 inch với tần số quét cao, mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc rực rỡ hơn.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến của Legion Y700 Infinite:

Thông số Legion Y700 Infinite Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Ép xung 4,74GHz) Bộ nhớ RAM Tối đa 24GB LPDDR5T Lưu trữ Tối đa 1TB UFS 4.1 Pro Màn hình 8 inch OLED, tần số quét cao Tản nhiệt Buồng hơi 15.000mm² (Hệ thống Qiankun) Camera sau 50MP với vòng đèn RGB Kết nối 5G, SIM kép

Dự kiến, Lenovo sẽ chính thức trình làng Legion Y700 Infinite tại thị trường Trung Quốc vào tháng tới. Sau đó, phiên bản quốc tế có thể sẽ sớm được giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng game thủ toàn cầu đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng Android nhỏ gọn nhưng có sức mạnh vô song.