LEGO Pokémon 72154: Giải mã bộ Poké Ball 2.343 mảnh ghép chứa cả thế giới bên trong Bộ LEGO Pokémon 72154 gây ấn tượng với thiết kế Poké Ball mở rộng chứa mô hình phòng thí nghiệm của Giáo sư Oak cùng dàn nhân vật minifigure lần đầu xuất hiện.

Cộng đồng hâm mộ LEGO và Pokémon đang xôn xao trước những hình ảnh rò rỉ về bộ lắp ráp mang mã hiệu 72154 với tên gọi "Iconic Trainer Moments: Poké Ball". Đây được xem là một trong những dự án tham vọng nhất của LEGO trong năm 2026, không chỉ bởi kích thước khổng lồ mà còn bởi cấu trúc cơ khí phức tạp cho phép mở rộng toàn bộ mô hình để lộ ra một thế giới diorama chi tiết bên trong.

Thiết kế diorama hai tầng độc đáo bên trong quả cầu

Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất của bộ LEGO 72154 chính là cơ chế mở đôi quả cầu Poké Ball truyền thống để khám phá không gian nội thất. Khác với các mô hình tĩnh thông thường, sản phẩm này được thiết kế theo dạng diorama hai tầng (split-level), tái hiện những bối cảnh kinh điển trong thế giới Pokémon.

Tầng trên của mô hình mô phỏng phòng thí nghiệm của Giáo sư Oak, nơi các nhà huấn luyện bắt đầu hành trình. Trong khi đó, tầng dưới là khung cảnh thiên nhiên ngoài trời với thảm cỏ, nơi cư ngụ của các Pokémon biểu tượng như Pikachu và Eevee. Sự kết hợp giữa lớp vỏ hình cầu bên ngoài và không gian góc cạnh bên trong đòi hỏi kỹ thuật sắp xếp mảnh ghép cực kỳ chính xác để đảm bảo mô hình có thể đóng mở mượt mà mà không làm ảnh hưởng đến các chi tiết nhỏ.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy quả cầu Poké Ball có thể mở ra để lộ mô hình diorama hai tầng bên trong.

Sự xuất hiện của các nhân vật minifigure đầu tiên

Một bước ngoặt quan trọng đối với dòng sản phẩm hợp tác này là việc lần đầu tiên LEGO đưa các nhân vật con người dưới dạng minifigure vào bộ Pokémon. Theo các nguồn tin rò rỉ, bộ sưu tập sẽ bao gồm các nhân vật huyền thoại như Red, Giáo sư Oak và một nhân vật Picnicker.

Việc bổ sung minifigure không chỉ tăng giá trị sưu tầm mà còn giúp người chơi tái hiện các kịch bản tương tác giữa nhà huấn luyện và Pokémon một cách sinh động hơn. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết dựa trên các thông tin rò rỉ mới nhất:

Thông số Chi tiết rò rỉ Mã sản phẩm 72154 Tên chính thức Iconic Trainer Moments: Poké Ball Số lượng mảnh ghép 2.343 (có thể thay đổi tùy phiên bản) Nhân vật đi kèm Red, Giáo sư Oak, Picnicker, Pikachu, Eevee Giá bán dự kiến 299,99 USD Ngày phát hành dự kiến 01/10/2026

Những điều chỉnh về số lượng mảnh ghép và lộ trình ra mắt

Mặc dù hình ảnh trên vỏ hộp hiển thị con số 2.343 mảnh ghép, nhưng các nguồn tin rò rỉ trước đó từ chuyên gia Max Baut lại đưa ra con số 2.339, thậm chí một số hình ảnh khác trên Reddit lại ghi nhận 2.386 mảnh. Những sai lệch nhỏ này thường xuất hiện trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm trước khi LEGO chính thức chốt thiết kế cuối cùng để đưa ra thị trường.

Ban đầu, bộ sản phẩm này được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 8 cùng với làn sóng sản phẩm mùa hè. Tuy nhiên, do một số vấn đề phát sinh trong dây chuyền sản xuất được báo cáo vào tháng 5, ngày phát hành đã được dời sang tháng 10. Với mức giá 299,99 USD, đây sẽ là một trong những bộ LEGO Pokémon đắt đỏ và có độ khó lắp ráp cao nhất, hướng đến đối tượng người chơi chuyên nghiệp và những nhà sưu tầm lâu năm.

Hiện tại, phía LEGO vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, với việc các hình ảnh chi tiết về bao bì và cấu trúc đã xuất hiện, giới chuyên môn dự đoán màn ra mắt chính thức sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.