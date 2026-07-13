Lenovo hé lộ Legion C700: Máy chơi game đám mây hợp tác cùng Tencent ra mắt tháng 8 Lenovo Legion C700 là thiết bị cầm tay chuyên dụng cho game đám mây, sở hữu thiết kế tương tự dòng Legion Go và dự kiến chính thức trình làng vào tháng 8 tới.

Thương hiệu chuyên game Legion của Lenovo vừa chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên về mẫu thiết bị cầm tay mới mang tên Legion C700. Khác với các dòng máy hiện có trên thị trường, đây là một thiết bị được xây dựng dựa trên nền tảng điện toán đám mây thay vì tập trung vào sức mạnh xử lý phần cứng tại chỗ.

The Lenovo Legion C700

Thiết kế tối ưu cho trải nghiệm Cloud Gaming

Theo những hình ảnh quảng bá được Lenovo đăng tải trên mạng xã hội Weibo, Legion C700 sở hữu tông màu trắng chủ đạo với ngôn ngữ thiết kế có nhiều điểm tương đồng với dòng Legion Go hiện nay. Thiết bị sử dụng bố cục phím bấm bất đối xứng theo phong cách Xbox: cụm phím điều hướng (D-pad) và cần gạt trái nằm ở phía dưới, trong khi các phím ABXY và cần gạt phải được đặt ở phía trên.

Mặt sau của máy được trang bị các phím bấm phụ (back buttons) và hệ thống khe tản nhiệt. Đáng chú ý, màn hình của thiết bị hiển thị giao diện danh sách trò chơi được cung cấp thông qua dịch vụ Tencent START – đối tác chiến lược của Lenovo trong dự án này. Khẩu hiệu đi kèm "Đập tan rào cản, tham chiến tức thì" nhấn mạnh vào khả năng tiếp cận trò chơi nhanh chóng mà không cần tải về hay cài đặt phức tạp.

Sự trở lại của một ý tưởng từng bị trì hoãn

Việc ra mắt Legion C700 đánh dấu sự quay trở lại của Lenovo với phân khúc máy chơi game Android chuyên dụng cho đám mây. Trước đó, vào năm 2021, hãng từng phát triển một thiết bị tương tự mang tên Legion Play tích hợp trình khởi chạy của Tencent, nhưng dự án này đã bị hủy bỏ ngay trước ngày phát hành chính thức. Với sự xuất hiện của C700, có thể thấy Lenovo đã sẵn sàng thương mại hóa khái niệm này với một lộ trình rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, cộng đồng công nghệ đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc liệu thiết bị có được trang bị cần điều khiển (analog triggers) hay không – một chi tiết quan trọng đối với các tựa game hành động và đua xe nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Những thông tin còn bỏ ngỏ trước ngày ra mắt

Mặc dù đã lộ diện về ngoại hình, Lenovo vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật cốt lõi của máy. Hiện tại, các thông tin về chipset, độ phân giải màn hình, dung lượng pin cũng như mức giá và khả năng phát hành tại các thị trường ngoài Trung Quốc vẫn chưa được tiết lộ. Cụ thể, các thông tin đã biết được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Đặc điểm Thông tin chi tiết Loại thiết bị Máy chơi game đám mây (Cloud Gaming Handheld) Nền tảng hỗ trợ Tencent START Bố cục phím Bất đối xứng (Kiểu Xbox) Màu sắc Trắng Thời điểm công bố chi tiết Tháng 08/2026

Ngoài Legion C700, Lenovo dự kiến cũng sẽ trình làng mẫu máy tính bảng nhỏ gọn Y700 phiên bản "Wuji" trong cùng sự kiện vào tháng 8 tới. Đây hứa hẹn sẽ là một tháng bận rộn đối với những tín đồ của dòng sản phẩm Legion khi hãng liên tục làm mới hệ sinh thái thiết bị chơi game di động của mình.