Lenovo Idea Tab Pro: Phân tích sức mạnh máy tính bảng 12,7 inch màn hình 144Hz giá rẻ Sở hữu chip Dimensity 8300 cùng màn hình 144Hz, Lenovo Idea Tab Pro hiện là lựa chọn máy tính bảng tầm trung đáng chú ý với mức giá ưu đãi chỉ dưới 280 USD.

Lenovo Idea Tab Pro đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong phân khúc máy tính bảng tầm trung khi vừa được áp dụng mức giảm giá sâu tới 33%. Với mức giá sau ưu đãi chỉ còn dưới 280 USD (tương đương khoảng 7 triệu đồng), thiết bị này mang đến sự kết hợp giữa kích thước màn hình lớn và cấu hình phần cứng mạnh mẽ, tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ cùng tầm giá.

Lenovo Idea Tab Pro hiện đang được giảm giá 33% trong thời gian giới hạn.

Hiệu năng từ chip MediaTek Dimensity 8300

Trái tim của Lenovo Idea Tab Pro là vi xử lý MediaTek Dimensity 8300, đi kèm với 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Đây là một con chip có hiệu năng thực tế rất ổn định trong phân khúc cận cao cấp. Mặc dù khi đặt lên bàn cân so sánh, Dimensity 8300 khó có thể vượt qua những dòng chip hàng đầu như Apple A16 Bionic hay các dòng Snapdragon đầu bảng, nhưng nó vẫn cung cấp sức mạnh dư dả cho các tác vụ hàng ngày.

Đối với người dùng có khối lượng công việc văn phòng cơ bản, duyệt web nhiều tab hoặc giải trí với các tựa game phổ biến, thiết bị này hoàn toàn đáp ứng mượt mà. Sự kết hợp giữa dung lượng RAM 8 GB giúp khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn trở nên hiệu quả hơn, ít xảy ra hiện tượng tràn RAM hay phải tải lại ứng dụng.

Màn hình 12,7 inch: Điểm sáng về độ nét và tốc độ

Điểm nhấn lớn nhất trên Lenovo Idea Tab Pro chính là tấm nền 12,7 inch với độ phân giải 2.944 x 1.840 pixels. Thông số này mang lại mật độ điểm ảnh lên tới 272 PPI, đảm bảo hình ảnh và văn bản hiển thị sắc nét, không bị rỗ dù ở kích thước màn hình lớn.

Màn hình 12,7 inch sở hữu mật độ điểm ảnh 272 ppi, mang lại trải nghiệm hình ảnh phong phú.

Đặc biệt, tần số quét 144Hz là một trang bị xa xỉ trong tầm giá này, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên cực kỳ mượt mà. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý một số đánh giá kỹ thuật về chất lượng hiển thị:

Độ phủ màu: Đạt 98% dải màu sRGB, phù hợp cho nhu cầu xem phim và giải trí thông thường.

Đạt 98% dải màu sRGB, phù hợp cho nhu cầu xem phim và giải trí thông thường. Độ chính xác màu sắc: Chỉ ở mức trung bình với chỉ số ΔE khoảng 3.4, không thực sự lý tưởng cho các công việc thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.

Chỉ ở mức trung bình với chỉ số ΔE khoảng 3.4, không thực sự lý tưởng cho các công việc thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Độ sáng: Đỉnh điểm đạt 400 nits, đủ dùng trong môi trường văn phòng nhưng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Đỉnh điểm đạt 400 nits, đủ dùng trong môi trường văn phòng nhưng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Công nghệ tấm nền: Sử dụng tấm nền IPS nên độ tương phản và thời gian phản hồi sẽ không thể so sánh với các loại màn hình OLED hay Mini-LED cao cấp.

Tính năng bổ trợ và khả năng kết nối

Bên cạnh cấu hình chính, Lenovo Idea Tab Pro còn được trang bị hệ thống 4 loa (Quad-speaker) cho trải nghiệm âm thanh khá ấn tượng, hỗ trợ các codec chất lượng cao như LDAC và aptX HD. Thiết bị cũng đi kèm bút cảm ứng Tab Pen Plus có khả năng nhận diện độ nghiêng và áp lực, biến máy thành một công cụ ghi chú hoặc vẽ phác thảo tiện lợi.

Về khả năng kết nối, máy hỗ trợ Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3, đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu ổn định và nhanh chóng. Hệ thống camera bao gồm camera sau 13 MP và camera trước 8 MP, đủ dùng cho các nhu cầu quét tài liệu hoặc gọi video chất lượng ổn định.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 Bộ nhớ RAM 8 GB Lưu trữ 128 GB Màn hình 12,7 inch, 144 Hz, 272 PPI Độ sáng tối đa 400 nits Camera Sau 13 MP / Trước 8 MP Kết nối Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Phụ kiện Bút Tab Pen Plus đi kèm

Nhìn chung, với mức giá ưu đãi hiện tại, Lenovo Idea Tab Pro là một sự lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá thành. Mặc dù vẫn còn những hạn chế về độ sáng màn hình và độ chính xác màu sắc, nhưng đây vẫn là một thiết bị giải trí và làm việc di động mạnh mẽ, khó có đối thủ nào trong cùng phân khúc giá rẻ có thể vượt qua.