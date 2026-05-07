Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11: Sức mạnh Panther Lake và khả năng nâng cấp hiếm thấy Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 ra mắt toàn cầu với chip Intel Panther Lake. Máy gây ấn tượng nhờ hỗ trợ nâng cấp RAM và hai khe SSD dù sở hữu thiết kế 14 inch mỏng nhẹ.

Lenovo vừa chính thức mở rộng phạm vi phân phối mẫu laptop IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 ra thị trường toàn cầu, bao gồm Anh và khu vực Eurozone. Đây là phiên bản kế nhiệm cho dòng máy chạy chip Arrow Lake trước đó, mang đến sự kết hợp giữa tính linh hoạt của dòng máy xoay gập và hiệu năng mạnh mẽ từ kiến trúc Intel Panther Lake mới nhất.

The IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 has reached Europe in three colours.

Cấu hình đột phá với kiến trúc Intel Panther Lake

Trái tim của IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 là dòng vi xử lý Intel Panther Lake. Người dùng có hai tùy chọn chính bao gồm Core Ultra 5 322 và Core Ultra 7 355. Theo các thử nghiệm hiệu năng, phiên bản Core Ultra 7 mang lại sức mạnh vượt trội hơn khoảng 20% so với bản Core Ultra 5, giúp xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm và đồ họa cơ bản.

Bên cạnh vi xử lý mới, máy được trang bị bộ nhớ RAM DDR5 lên đến 32 GB hoạt động ở chế độ kênh đôi (dual-channel). Điểm đáng chú ý nhất đối với giới yêu công nghệ là khả năng nâng cấp linh hoạt. Dù sở hữu kích thước 14 inch nhỏ gọn, Lenovo vẫn cho phép người dùng tự thay thế hoặc nâng cấp RAM, một tính năng đang dần biến mất trên các dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay.

Khả năng lưu trữ và kết nối vượt chuẩn

Không chỉ dừng lại ở RAM, khả năng lưu trữ của IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 cũng rất ấn tượng với hai khe cắm SSD riêng biệt. Máy hỗ trợ đồng thời cả chuẩn M.2 2242 và M.2 2280, cho phép người dùng mở rộng không gian lưu trữ một cách dễ dàng mà không cần hy sinh ổ cứng gốc.

Về kết nối, thiết bị cung cấp các tùy chọn không dây tiên tiến nhất hiện nay là Wi-Fi 6 và Wi-Fi 7. Đi kèm với đó là chuẩn Bluetooth 5.3 hoặc 5.4 tương ứng, đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu ổn định và độ trễ thấp nhất khi sử dụng các thiết bị ngoại vi.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11

Đặc điểm Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5 322 / Core Ultra 7 355 (Panther Lake) Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB DDR5 (Có thể nâng cấp) Lưu trữ 2 khe SSD (M.2 2242 và M.2 2280) Màn hình 14 inch IPS, 1.920 x 1.200 pixels, 400 nits, 60 Hz Pin 60 Wh Kết nối không dây Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.3/5.4

Trải nghiệm hiển thị và tính cơ động

Mẫu laptop 2 trong 1 này sở hữu màn hình IPS 14 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels. Độ sáng đạt mức 400 nits giúp máy hiển thị tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, tuy nhiên tần số quét chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn 60 Hz. Viên pin 60 Wh được đánh giá là vừa đủ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và di chuyển cơ bản.

Hiện tại, Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 được phân phối với ba màu sắc thời thượng: Cosmic Blue, Luna Grey và Breeze Moss. Mức giá khởi điểm tại thị trường Anh là 999 Bảng, trong khi tại khu vực Eurozone, giá dao động từ 899 Euro đến 1.319 Euro tùy thuộc vào cấu hình lựa chọn.