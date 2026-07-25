Lenovo IdeaPad Slim 5 13IWC11 mở bán: Nặng 1,19 kg, pin hơn 24 giờ và màn 120Hz Lenovo chính thức mở bán mẫu laptop siêu di động IdeaPad Slim 5 13IWC11 chạy chip Intel Wildcat Lake, trang bị màn hình 2,5K 120Hz và thời lượng pin vượt 24 giờ.

Lenovo đã chính thức mở bán mẫu laptop mỏng nhẹ 13 inch IdeaPad Slim 5 13IWC11 tại các thị trường quốc tế bao gồm Úc, Đông Á và Đông Nam Á. Mẫu máy sở hữu thiết kế mỏng nhẹ chỉ 1,19 kg, sử dụng dòng vi xử lý Intel Wildcat Lake hoàn toàn mới cùng viên pin 54,7 Wh cho khả năng hoạt động liên tục hơn 24 giờ trong các thử nghiệm tiêu chuẩn.

IdeaPad Slim 5 13IWC11 có trọng lượng nhẹ chỉ 1,19 kg.

Kích thước siêu gọn nhẹ và cấu hình Intel Wildcat Lake

IdeaPad Slim 5 13IWC11 sở hữu kích thước tổng thể 295,58 x 206,95 x 14,3 mm cùng trọng lượng 1,19 kg, tối ưu hoàn hảo cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Bên trong khung máy mỏng nhẹ là vi xử lý Intel Core 5 320 hoặc tùy chọn Core 7 350 thuộc thế hệ Wildcat Lake mới nhất. Máy hỗ trợ bộ nhớ RAM LPDDR5X-8533 lên tới 16 GB và dung lượng lưu trữ SSD M.2 2242 chuẩn 1 TB. Đáng chú ý, Lenovo vẫn trang bị thêm một khe cắm M.2 2280 để người dùng nâng cấp bộ nhớ khi cần.

IdeaPad Slim 5 13IWC11 sở hữu kích thước 295,58 x 206,95 x 14,3 mm.

Màn hình 2.5K 120Hz và dung lượng pin gần 25 giờ

Về khả năng hiển thị, mẫu laptop cung cấp hai tùy chọn tấm nền IPS 13,3 inch. Phiên bản tiêu chuẩn đạt độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel với tần số quét 60 Hz. Phiên bản cao cấp hơn nâng cấp lên độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel (2.5K) cùng tần số quét 120 Hz mượt mà. Cả hai tùy chọn đều sở hữu độ sáng tối đa 400 nits và bao phủ 100% dải màu sRGB.

Đặc biệt, điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của IdeaPad Slim 5 13IWC11 nằm ở thời lượng sử dụng. Kết hợp viên pin 54,7 Wh cùng sự tối ưu điện năng từ nền tảng Intel Wildcat Lake, máy đạt tới 24,7 giờ hoạt động khi phát video 1080p liên tục ở mức độ sáng 150 nits. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ chuẩn kết nối không dây tốc độ cao lên đến Wi-Fi 6E.

Giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết

Tại các thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Lenovo IdeaPad Slim 5 13IWC11 có giá khởi điểm từ 2.229 AUD tại Úc, 9.850 HKD tại Hồng Kông, 5.401 MYR tại Malaysia và 1.681 SGD tại Singapore (tương đương khoảng 1.302 USD) cho cấu hình vi xử lý Intel Core 5 320. Mức giá này đặt sản phẩm vào phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các dòng laptop di động cao cấp như MacBook Air.