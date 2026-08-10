Lenovo Lecoo P900A ra mắt: Mẫu tablet mini 8 inch giá 3.5 triệu đồng sở hữu RAM 8GB và 4G Lenovo trình làng máy tính bảng Lecoo P900A sở hữu màn hình 8 inch, chip 8 nhân, RAM 8GB, pin 5,000 mAh cùng kết nối 4G với giá hấp dẫn từ 3.49 triệu đồng.

Phân khúc máy tính bảng giá rẻ vừa ghi nhận sự xuất hiện của Lenovo Lecoo P900A, mẫu tablet mini 8 inch sở hữu thiết kế nhỏ gọn, bộ vi xử lý 8 nhân cùng dung lượng RAM 8GB vượt trội trong tầm giá. Với mức giá quy đổi khoảng 3,49 triệu đồng, thiết bị hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị giải trí, học tập di động có hỗ trợ kết nối SIM 4G LTE tiện lợi.

Lenovo Lecoo P900A ra mắt với giá hấp dẫn

Kiểu dáng gọn nhẹ và trải nghiệm hiển thị thực tế

Lenovo Lecoo P900A tối ưu hóa cho nhu cầu di động nhờ kích thước tổng thể đạt 200.5 x 122 x 8.45 mm cùng trọng lượng nhẹ 324 g. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay trong thời gian dài mà không gây mỏi. Mặt lưng của máy được xử lý nhám nhẹ, mang lại khả năng bám tay tốt và hạn chế tối đa tình trạng tích tụ mồ hôi cũng như dấu vân tay.

Về khả năng hiển thị, chiếc máy tính bảng được trang bị màn hình IPS kích thước 8 inch với độ phân giải HD. Tấm nền IPS đảm bảo góc nhìn rộng và màu sắc tái tạo trung thực, đáp ứng tốt nhu cầu đọc sách, lướt web hay xem video giải trí hàng ngày.

Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn

Hiệu năng phần cứng và khả năng lưu trữ

Sức mạnh xử lý của Lenovo Lecoo P900A đến từ con chip MediaTek 8 nhân, đảm bảo gánh tốt các tác vụ phổ thông và game giải trí nhẹ nhàng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở cấu hình là dung lượng RAM lên tới 8GB kết hợp cùng bộ nhớ trong 128GB – thông số hào phóng ở phân khúc máy tính bảng phổ thông. Bên cạnh đó, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ microSD.

Các tính năng chính của Lenovo Lecoo P900A

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Màn hình 8 inch IPS HD Bộ vi xử lý MediaTek 8 nhân Bộ nhớ RAM / ROM 8GB / 128GB (hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên tới 1TB) Pin 5,000 mAh Kết nối di động SIM 4G LTE (hỗ trợ VoLTE) Camera Sau 13MP / Trước 5MP Trọng lượng / Kích thước 324 g / 200.5 x 122 x 8.45 mm

Dung lượng pin 5.000 mAh và tính năng kết nối di động

Để phục vụ nhu cầu sử dụng liên tục, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng 5,000 mAh. Bên cạnh kết nối Wi-Fi, máy hỗ trợ khe cắm SIM 4G LTE tích hợp công nghệ VoLTE cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Thiết bị vẫn nhận SIM 5G nhưng băng thông sẽ giới hạn ở chuẩn 4G, đảm bảo kết nối mạng liên tục khi di chuyển ngoài trời.

Hệ thống quang học của Lecoo P900A bao gồm camera sau 13MP phục vụ việc quét tài liệu hoặc chụp ảnh cơ bản, cùng camera trước 5MP đáp ứng tốt nhu cầu học trực tuyến và cuộc gọi video.

Tablet mới của Lenovo có pin 5000 mAh

Giao diện ZUXOS tối giản và khả năng đồng bộ đa thiết bị

Về phần mềm, Lenovo trang bị cho sản phẩm hệ điều hành ZUXOS tối giản. Nhà sản xuất cam kết giao diện hoàn toàn không chứa quảng cáo hệ thống, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Bên cạnh đó, tính năng Lenovo Super Interconnect 3.0 hỗ trợ chia sẻ tệp tin, đồng bộ thông báo và truyền ứng dụng linh hoạt giữa máy tính Lenovo, điện thoại Motorola và thiết bị chạy hệ điều hành iOS.

Lenovo Lecoo P900A có giá hấp dẫn

Giá bán và triển vọng trong phân khúc máy tính bảng giá rẻ

Lenovo Lecoo P900A hiện được mở bán trên nền tảng thương mại điện tử JD.com tại Trung Quốc với mức giá 899 Nhân dân tệ (khoảng 3,49 triệu đồng) cho phiên bản màu Vàng bạch kim. Với sự kết hợp giữa thiết kế gọn nhẹ, dung lượng bộ nhớ lớn cùng khả năng kết nối 4G, mẫu tablet này hứa hẹn sẽ là lựa chọn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc thiết bị học tập và giải trí phổ thông.