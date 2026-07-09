Lenovo Legion 5 15AGP11: Laptop gaming 15 inch sở hữu RTX 5070 12GB và màn hình OLED 165Hz Lenovo vừa nâng cấp dòng Legion 5 15AGP11 với card đồ họa RTX 5070 12GB VRAM mạnh mẽ hơn, kết hợp cùng vi xử lý AMD Ryzen AI 9 465 và màn hình OLED 165Hz cao cấp.

Lenovo vừa chính thức làm mới dòng máy tính xách tay chuyên game Legion 5 15AGP11 trên phạm vi toàn cầu. Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt nâng cấp này là việc trang bị card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 phiên bản 12GB VRAM, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý hình ảnh vượt trội cho các game thủ và người sáng tạo nội dung.

The Legion 5 15AGP11 should soon be available with up to 12 GB of VRAM.

Nâng cấp sức mạnh đồ họa với RTX 5070 12GB

Trong khi các phiên bản trước đó thường bị giới hạn ở mức 8GB VRAM, sự xuất hiện của biến thể RTX 5070 12GB trên Legion 5 15AGP11 là một bước đi chiến lược của Lenovo. Việc bổ sung thêm 4GB bộ nhớ video không chỉ giúp máy xử lý tốt hơn các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao mà còn hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên như dựng hình 3D hay biên tập video độ phân giải lớn.

Bên cạnh đó, mẫu laptop này vẫn duy trì các tiêu chuẩn phần cứng cao cấp như màn hình OLED có tần số quét 165 Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và màu sắc rực rỡ. Hệ thống lưu trữ và bộ nhớ cũng được chú trọng với hai khe cắm M.2 2280 và các khe cắm DDR5 SODIMM, cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

The Legion 5 15AGP11 in its white finish.

Sự kết hợp giữa AMD Ryzen AI và thiết kế tối ưu

Về khả năng xử lý, Legion 5 15AGP11 được trang bị vi xử lý AMD thuộc dòng Gorgon Point, cụ thể là Ryzen AI 9 465 hoặc Ryzen AI 7 450. Đây là những con chip được tối ưu hóa cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cải thiện hiệu suất tổng thể và quản lý năng lượng thông minh hơn so với thế hệ Hawk Point trên dòng Legion 5 15AHP11 trước đây.

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Lenovo vẫn giữ được trọng lượng máy ở mức khá ấn tượng là 1,87 kg. Viên pin dung lượng 80 Wh đi kèm đảm bảo thời gian sử dụng linh hoạt cho một thiết bị gaming hiệu năng cao. So với phiên bản chạy chip Intel (Legion 5 15IAX11 dùng chip Arrow Lake HX), phiên bản AMD này mang đến một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho những người dùng ưu tiên khả năng xử lý đa nhân và hiệu quả năng lượng của kiến trúc Zen 5.

Thông số kỹ thuật chính của Lenovo Legion 5 15AGP11

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Tối đa AMD Ryzen AI 9 465 Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 12GB VRAM Màn hình 15 inch OLED, 165 Hz Pin 80 Wh Trọng lượng 1,87 kg Khả năng nâng cấp Dual M.2 2280, DDR5 SODIMM

Hiện tại, thông tin chi tiết về giá bán và ngày lên kệ cụ thể cho từng thị trường vẫn chưa được Lenovo công bố chính thức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của GPU RTX 5070 12GB trên một khung máy mỏng nhẹ như Legion 5 chắc chắn sẽ tạo nên sức hút lớn trong phân khúc laptop gaming cận cao cấp thời gian tới.