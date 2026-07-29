Lenovo Legion 7a 15ASH11 ra mắt toàn cầu: Laptop gaming 1,55 kg với APU AMD Strix Halo phân bổ 48GB VRAM Lenovo chính thức mở bán Legion 7a 15ASH11 trang bị vi xử lý AMD Strix Halo, đồ họa Radeon 8060S, màn hình OLED 165 Hz cùng khả năng chia sẻ tới 48 GB VRAM.

Lenovo đã chính thức mở bán mẫu laptop chơi game 15 inch mới nhất của mình trên phạm vi toàn cầu, bao gồm thị trường Mỹ và Canada, sau khi xuất hiện tại Châu Âu, Đông Nam Á và Đông Á. Điểm đột phá lớn nhất trên chiếc Legion 7a 15ASH11 nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn card đồ họa rời (dGPU), chuyển sang sử dụng nền tảng APU AMD Strix Halo mạnh mẽ với đồ họa tích hợp Radeon 8060S và khả năng trích xuất dung lượng VRAM ấn tượng lên tới 48 GB.

Cấu trúc mỏng nhẹ 1,55 kg cùng thay đổi lớn về thiết kế

So với phiên bản Legion 7a 16AGP11 kích thước 16 inch ra mắt trước đó, Legion 7a 15ASH11 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn hơn đáng kể. Trọng lượng của máy giảm từ 1,8 kg xuống chỉ còn 1,55 kg, tạo lợi thế lớn về tính cơ động cho một thiết bị chuyên game.

Về mặt ngoại hình, phiên bản 15 inch này đã loại bỏ cụm bàn phím số (numpad) tích hợp vốn thường thấy trên các dòng Legion 16 inch. Thay vào đó, Lenovo bố trí bàn di chuột (trackpad) ra chính giữa thân máy, giúp trải nghiệm gõ phím cân bằng hơn. Thêm vào đó, thiết bị vẫn giữ lại cụm phím mũi tên với kích thước đầy đủ (full-size), đáp ứng tốt nhu cầu điều khiển trong các trò chơi.

Lenovo phân phối Legion 7a 15ASH11 với một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Nền tảng AMD Strix Halo: Đồ họa tích hợp Radeon 8060S và cơ chế bộ nhớ dùng chung

Bên trong khung máy, Lenovo trang bị cho Legion 7a 15ASH11 hai tùy chọn vi xử lý thuộc dòng AMD Strix Halo bao gồm Ryzen AI Max+ 388 và Ryzen AI Max+ 392. Cả hai con chip này đều tích hợp GPU Radeon 8060S, tuy nhiên phiên bản Ryzen AI Max+ 392 cung cấp hiệu năng vượt trội hơn nhờ sở hữu số lượng nhân và luồng xử lý CPU cao hơn.

Đáng chú ý, cơ chế phân bổ bộ nhớ đồ họa trên dòng sản phẩm này phụ thuộc trực tiếp vào dung lượng RAM hệ thống:

Phiên bản Ryzen AI Max+ 392: Đi kèm 64 GB RAM LPDDR5X, cho phép hệ thống phân bổ tối đa tới 48 GB VRAM cho GPU tích hợp Radeon 8060S.

Đi kèm 64 GB RAM LPDDR5X, cho phép hệ thống phân bổ tối đa tới 48 GB VRAM cho GPU tích hợp Radeon 8060S. Phiên bản Ryzen AI Max+ 388: Đi kèm 32 GB RAM, cho phép trích xuất tối đa 24 GB VRAM cho công việc đồ họa và chơi game.

Legion 7a 15ASH11 trang bị các khe cắm SSD M.2 2242 và M.2 2280.

Màn hình OLED 2.5K 165 Hz và khả năng mở rộng phần cứng

Bên cạnh vi xử lý thế hệ mới, Legion 7a 15ASH11 còn sở hữu màn hình OLED độ phân giải 2.5K với tần số quét 165 Hz. Màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 1.100 nits ở chế độ HDR, đem lại khả năng hiển thị màu sắc sống động và độ tương phản cao.

Về thời lượng sử dụng và lưu trữ, máy tích hợp viên pin dung lượng 84 Wh, hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB Type-C với công suất 180 W. Bên trong bo mạch chủ, Lenovo bố trí sẵn hai khe cắm SSD theo tiêu chuẩn M.2 2242 và M.2 2280, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng bộ nhớ trong quá trình sử dụng.

Lenovo tích hợp phím mũi tên kích thước đầy đủ trên Legion 7a 15ASH11.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Legion 7a 15ASH11

Thông số Phiên bản tiêu chuẩn Phiên bản cao cấp Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI Max+ 388 AMD Ryzen AI Max+ 392 Đồ họa (iGPU) AMD Radeon 8060S AMD Radeon 8060S Bộ nhớ RAM 32 GB 64 GB VRAM tối đa 24 GB 48 GB Bộ nhớ trong 1 TB SSD 1 TB SSD (Tùy chọn nâng cấp) Màn hình 15 inch OLED 2.5K, 165 Hz, 1.100 nits HDR 15 inch OLED 2.5K, 165 Hz, 1.100 nits HDR Trọng lượng 1,55 kg 1,55 kg Pin & Sạc 84 Wh, Sạc USB-C 180 W 84 Wh, Sạc USB-C 180 W

Giá bán niêm yết tại thị trường Bắc Mỹ

Tại thị trường Mỹ, Lenovo Legion 7a 15ASH11 có giá khởi điểm từ 2.631 USD (khoảng 3.660 CAD tại Canada) cho cấu hình sử dụng vi xử lý Ryzen AI Max+ 388, 32 GB RAM và 1 TB SSD. Đối với tùy chọn cấu hình cao nhất chạy chip Ryzen AI Max+ 392 đi kèm 64 GB RAM, mức giá bán ra được ấn định ở mức 3.561 USD (tương đương 4.960 CAD).