Lenovo Legion 7a ra mắt bản RTX 5070 12GB: Lời giải cho bài toán hiệu năng đồ họa Mẫu laptop gaming 16 inch Legion 7a (16AGP11) của Lenovo vừa nhận bản cập nhật phần cứng quan trọng với GPU RTX 5070 12GB, hứa hẹn vượt qua những giới hạn về VRAM trên phiên bản tiền nhiệm.

Lenovo đã chính thức khắc phục điểm yếu lớn nhất trên dòng laptop gaming Legion 7a (16AGP11) bằng việc bổ sung tùy chọn card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070. Chỉ vài tháng sau khi ra mắt lần đầu, phiên bản mới này được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh xử lý đồ họa vượt trội nhờ dung lượng VRAM lên tới 12 GB, thay vì mức 8 GB hạn chế trước đây.

The Legion 7 16AGP11 now comes with a GeForce RTX 5070 and 12 GB VRAM.

Nâng cấp GPU: Bước đi chiến lược để lấy lại vị thế

Trước đó, phiên bản Legion 7 16AGP11 chỉ được trang bị tối đa card đồ họa GeForce RTX 5060. Mặc dù GPU này có thể đạt mức công suất 115 W nhờ tính năng Dynamic Boost, nhưng việc giới hạn ở dòng đầu 6 đã khiến thiết bị có hiệu năng kém hơn một số phiên bản tiền nhiệm trong các bài thử nghiệm thực tế. Đây được xem là một thiếu sót đáng kể đối với một mẫu laptop gaming thuộc phân khúc cao cấp.

Để giải quyết vấn đề này, Lenovo đã lựa chọn biến thể RTX 5070 mới nhất của Nvidia. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở sức mạnh tính toán mà còn ở bộ nhớ đồ họa. Thay vì sử dụng tùy chọn 8 GB VRAM tiêu chuẩn, Lenovo đã mạnh tay trang bị phiên bản 12 GB VRAM, giúp máy xử lý tốt hơn các tựa game AAA ở độ phân giải cao và các tác vụ đồ họa nặng.

Sự kết hợp phần cứng khắt khe

Theo thông tin từ hệ thống PSREF của Lenovo, GPU RTX 5070 12GB sẽ được phân phối toàn cầu nhưng đi kèm với một điều kiện ràng buộc về vi xử lý. Cụ thể, card đồ họa mạnh mẽ này chỉ có thể được ghép đôi với chip AMD Ryzen AI 9 HX 470. Trong khi đó, những người dùng lựa chọn vi xử lý Ryzen AI 7 450 sẽ vẫn bị giới hạn ở mức card đồ họa RTX 5060 thấp hơn.

Thông số kỹ thuật nổi bật của Legion 7a phiên bản mới:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI 9 HX 470 Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 (12 GB VRAM) Bộ nhớ (RAM) 32 GB Lưu trữ (SSD) 1 TB Màn hình OLED 16 inch, tần số quét 240 Hz Màu sắc Trắng (Glacier White) hoặc Xám (Nebula)

Phân khúc giá và khả năng tiếp cận

Hiện tại, phiên bản Legion 7 16AGP11 nâng cấp này đã xuất hiện trên hệ thống bán lẻ Best Buy với mức giá niêm yết là 3.374,99 USD (tương đương khoảng 85 triệu đồng). Mức giá này cao hơn khoảng 575 USD so với giá bán lẻ đề nghị (MSRP) của phiên bản chạy RTX 5060. Tuy nhiên, nếu so với các đợt giảm giá hiện nay của bản RTX 5060, người dùng sẽ phải chi thêm khoảng 950 USD để sở hữu cấu hình RTX 5070 mới nhất.

Mặc dù đã xuất hiện trên các trang bán lẻ và hệ thống dữ liệu kỹ thuật, sản phẩm vẫn chưa chính thức được cập nhật trên trang chủ của Lenovo. Với việc trang bị màn hình OLED 240 Hz và cấu hình phần cứng hàng đầu, Legion 7a bản RTX 5070 đang định vị mình là một trong những lựa chọn laptop gaming 16 inch mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.