Lenovo Legion C700 dùng Android: lợi thế chơi đám mây, giới hạn và giá 2.199 nhân dân tệ Lenovo Legion C700 là máy cầm tay Android 556 gram, tập trung truyền phát từ PC và chơi đám mây với màn 7,82 inch 120Hz, Wi-Fi 6E, pin 8.000mAh và cần TMR.

Lenovo Legion C700 là máy chơi game cầm tay chạy Android, được thiết kế chủ yếu cho truyền phát trò chơi từ PC và dịch vụ chơi game đám mây thay vì xử lý đồ họa nặng ngay trên thiết bị. Cách tiếp cận này giúp máy có trọng lượng 556 gram, dày 14,9 mm, đồng thời giữ giá niêm yết ở mức 2.199 nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,54 triệu đồng theo thông tin nguồn.

Điểm cần lưu ý là trải nghiệm của Legion C700 phụ thuộc đáng kể vào chất lượng kết nối. Lenovo công bố thiết bị có thể chơi Black Myth: Wukong ở 60 khung hình/giây, độ trễ đầu cuối dưới 10 ms trong điều kiện mạng lý tưởng. Vì vậy, thông số này phản ánh khả năng của hệ thống truyền phát và mạng, không phải năng lực chạy trò chơi trực tiếp hoàn toàn trên máy.

Lenovo ra mắt máy chơi game cầm tay Legion C700

Thiết kế tối ưu cho việc truyền phát thay vì xử lý đồ họa cục bộ

Legion C700 có thân máy dày 14,9 mm và nặng 556 gram. Theo thông tin được công bố, mức trọng lượng này nhẹ hơn gần 300 gram so với các mẫu máy Windows truyền thống, bởi thiết bị không phải gánh phần cứng xử lý đồ họa nặng nề tại chỗ.

Đây là khác biệt kỹ thuật quan trọng giữa một máy ưu tiên chơi đám mây và một máy cầm tay Windows. Với Legion C700, trò chơi có thể được xử lý trên PC cá nhân hoặc hạ tầng đám mây, sau đó hình ảnh được truyền tới màn hình của máy; tín hiệu điều khiển từ người dùng được gửi ngược trở lại. Đổi lại cho thân máy nhẹ hơn là yêu cầu về mạng ổn định để giữ hình ảnh và thao tác liền mạch.

Sản phẩm có thân máy khá nhẹ

Màn hình 120Hz và kết nối Wi-Fi 6E phục vụ độ phản hồi

Mặt trước của Legion C700 là màn hình IPS LCD 7,82 inch, độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel theo tỷ lệ 16:9. Màn hình có tần số quét 120Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz và độ sáng tối đa 500 nit.

Trong một thiết bị truyền phát trò chơi, tần số quét cao có ý nghĩa khi nguồn nội dung và đường truyền có thể cung cấp khung hình tương ứng. Tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz cũng hướng đến việc rút ngắn thời gian ghi nhận thao tác. Tuy nhiên, màn hình 120Hz không tự bảo đảm trò chơi luôn đạt 120 khung hình/giây, vì tốc độ thực tế vẫn phụ thuộc trò chơi, máy chủ hoặc PC phát nội dung và kết nối mạng.

Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6E trên băng tần 6GHz. Đây là nền tảng kết nối Lenovo nhấn mạnh để giảm độ trễ khi dùng Legion Stream hoặc Tencent Start Cloud Gaming. Công bố về độ trễ dưới 10 ms được đặt trong điều kiện mạng lý tưởng, do đó người dùng cần phân biệt giữa kết quả kỳ vọng và trải nghiệm trong từng môi trường sử dụng.

Legion Cloud Gaming Handheld C700 có màn hình 120Hz mượt mà

Phần cứng Android đủ cho vai trò máy khách chơi game

Legion C700 dùng chip MediaTek Dimensity 7400, có hai cấu hình gồm 6GB RAM kèm 128GB bộ nhớ hoặc 8GB RAM kèm 256GB bộ nhớ. Máy hỗ trợ thẻ nhớ microSD, chạy Android 16 và tích hợp quạt tản nhiệt.

Danh sách thông số cho thấy Lenovo định vị Dimensity 7400 cùng bộ nhớ trên như nền tảng vận hành hệ điều hành, ứng dụng truyền phát và giao diện chơi game. Nguồn không nêu hiệu năng chơi cục bộ của từng trò chơi Android, vì vậy không thể đánh đồng Legion C700 với thiết bị được thiết kế để chạy các trò chơi PC nặng trực tiếp trên máy.

Pin 8.000mAh được Lenovo công bố có thể xem video trực tuyến liên tục tới 9 giờ. Đây là số liệu dành cho tác vụ xem video, không phải thời lượng chơi game đám mây cụ thể. Việc sử dụng Wi-Fi 6E, độ sáng màn hình, tần số quét và hoạt động của quạt đều có thể là những yếu tố cần cân nhắc khi đánh giá thời lượng dùng thực tế.

Hạng mục Thông số công bố Màn hình IPS LCD 7,82 inch, 1.920 x 1.080 pixel, 16:9 Tần số quét 120Hz Lấy mẫu cảm ứng 180Hz Độ sáng tối đa 500 nit Chip xử lý MediaTek Dimensity 7400 Bộ nhớ 6GB RAM/128GB hoặc 8GB RAM/256GB, hỗ trợ microSD Pin 8.000mAh, xem video trực tuyến tới 9 giờ Kết nối Wi-Fi 6E băng tần 6GHz Trọng lượng và độ dày 556 gram, 14,9 mm

Cần TMR, cò Hall và giới hạn của mô hình chơi đám mây

Về điều khiển, Legion C700 sử dụng bố cục Xbox, cần điều khiển từ tính TMR có vòng LED RGB và cò bấm hiệu ứng Hall. Máy còn có menu truy cập nhanh để điều chỉnh độ nhạy, tốc độ quạt và tần số quét.

Những trang bị này cho thấy Lenovo tập trung vào thao tác điều khiển trên một thiết bị cầm tay chuyên dụng, thay vì chỉ dùng điện thoại kết hợp phụ kiện. Màn hình lớn, cần điều khiển tích hợp và menu thiết lập nhanh là các lợi thế trực tiếp khi chơi trong thời gian dài.

Tuy nhiên, ưu thế về trọng lượng và giá thành đi cùng một đánh đổi rõ ràng: Legion C700 phát huy đúng mục tiêu khi có PC phù hợp để truyền phát hoặc có dịch vụ đám mây cùng đường truyền ổn định. Nếu nhu cầu chính là chạy trò chơi PC nặng hoàn toàn ngoại tuyến trên máy, nguồn thông tin hiện có không cho thấy C700 được định vị cho kịch bản đó.

Máy chơi game mới của Lenovo là lựa chọn tuyệt vời của game thủ

Giá bán và vị trí của Legion C700

Lenovo Legion C700 dự kiến mở bán từ ngày 8 tháng 9 với giá niêm yết 2.199 nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,54 triệu đồng. Thông tin tóm tắt ban đầu có nhắc mức giá từ 6,8 triệu đồng, nhưng phần nội dung chi tiết nêu giá 2.199 nhân dân tệ và quy đổi khoảng 8,54 triệu đồng.

Nhìn chung, Legion C700 phù hợp với hướng tiếp cận máy khách chơi game: ưu tiên màn hình 120Hz, Wi-Fi 6E, pin lớn và hệ thống điều khiển tích hợp để kết nối tới PC hoặc nền tảng đám mây. Giá trị thực tế của thiết bị sẽ gắn chặt với hạ tầng mạng và hệ sinh thái trò chơi mà người dùng đang có.