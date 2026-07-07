Lenovo Legion Pro 5 mới: Đột phá với RTX 5070 12GB và màn hình OLED 240Hz siêu sáng Lenovo vừa nâng cấp mẫu laptop gaming Legion Pro 5 16AFR10 với card đồ họa RTX 5070 12GB mạnh mẽ, kết hợp cùng vi xử lý Ryzen 9 9955HX và màn hình OLED 240Hz đẳng cấp.

Lenovo vừa chính thức làm mới dòng laptop gaming 16 inch chủ lực của mình với phiên bản Legion Pro 5 16AFR10. Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở hệ thống phần cứng thế hệ mới, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội cho cả game thủ lẫn người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

The Legion Pro 5 now combines a Ryzen 9 9955HX with Nvidia's GeForce RTX 5070 12GB laptop GPU.

Cấu hình phần cứng: Sự xuất hiện của RTX 5070 12GB

Thay đổi quan trọng nhất trên Legion Pro 5 16AFR10 chính là việc trang bị card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 phiên bản 12GB VRAM. So với biến thể 8GB trước đó, việc tăng thêm 50% dung lượng bộ nhớ đồ họa giúp thiết kế này giải quyết triệt để bài toán "nghẽn cổ chai" VRAM khi xử lý các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao hoặc các tác vụ render 3D phức tạp.

Sức mạnh xử lý trung tâm của máy đến từ vi xử lý AMD Ryzen 9 9955HX. Đây là con chip dựa trên kiến trúc Zen 5 tiên tiến nhất với 16 nhân xử lý, được tối ưu hóa với mức TDP 55W để cân bằng giữa hiệu năng thuần túy và khả năng kiểm soát nhiệt lượng.

Thành phần Thông số kỹ thuật CPU AMD Ryzen 9 9955HX (16 nhân Zen 5) GPU Nvidia GeForce RTX 5070 12GB VRAM Màn hình 16 inch OLED, độ phân giải 1600p, 240Hz Độ sáng 1.100 nits (HDR) / 500 nits (SDR) Pin 80 Wh Bộ nhớ Tối đa 32GB RAM

Màn hình OLED 240Hz và khả năng hiển thị ấn tượng

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, Lenovo còn trang bị cho Legion Pro 5 tấm nền OLED chất lượng cao. Màn hình có độ phân giải 1600p cùng tần số quét 240Hz, mang lại trải nghiệm chuyển động siêu mượt mà cho các tựa game tốc độ cao.

Đáng chú ý, khả năng hiển thị của máy đạt mức ấn tượng với độ sáng tối đa lên tới 1.100 nits khi hiển thị nội dung HDR và 500 nits ở chế độ SDR thông thường. Điều này đảm bảo độ tương phản tuyệt đối và màu sắc rực rỡ, đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí lẫn làm việc đồ họa chính xác.

Khả năng vận hành và thời điểm ra mắt

Để duy trì hiệu suất ổn định cho các linh kiện tiêu thụ điện năng lớn, Lenovo tiếp tục sử dụng viên pin dung lượng 80 Wh. Mặc dù cấu hình này đòi hỏi hệ thống tản nhiệt khắt khe, nhưng với kinh nghiệm từ dòng Legion Pro, máy được kỳ vọng sẽ duy trì được mức xung nhịp cao trong thời gian dài.

Hiện tại, thông tin về cấu hình chi tiết của Legion Pro 5 16AFR10 với RTX 5070 12GB đã xuất hiện trên hệ thống dữ liệu PSREF của Lenovo. Các mã sản phẩm (SKU) đã được chuẩn bị cho tất cả các thị trường trọng điểm, báo hiệu một đợt mở bán rộng rãi trên toàn cầu trong thời gian tới.