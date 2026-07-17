Lenovo Legion Y700 Infinite lộ diện với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và RAM 24GB Mẫu máy tính bảng gaming mới của Lenovo gây ấn tượng với vi xử lý ép xung lên tới 4.74 GHz, hỗ trợ kết nối 5G tốc độ cao và màn hình OLED 8 inch cao cấp.

Lenovo đang chuẩn bị thực hiện một bước tiến mới trong phân khúc máy tính bảng chuyên game với sự xuất hiện của phiên bản Legion Y700 Infinite. Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị này sẽ là bản nâng cấp mạnh mẽ so với dòng Legion Y700 Gen 5 tiêu chuẩn, tập trung vào hiệu năng xử lý và khả năng kết nối di động vượt trội.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Lenovo Legion Y700 Infinite chính là việc trang bị con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản đặc biệt. Thay vì giữ mức xung nhịp thông thường, Lenovo đã ép xung CPU lên tới 4.74 GHz. Mức hiệu năng này được kỳ vọng sẽ giúp thiết bị xử lý mượt mà các tựa game AAA đòi hỏi cấu hình đồ họa cao nhất hiện nay.

Lenovo Legion Y700 Infinite dự kiến sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8 năm 2026

Bổ sung kết nối 5G và tính năng hai SIM

Khác với các thế hệ trước thường chỉ hỗ trợ Wi-Fi, phiên bản Infinite sẽ được tích hợp khả năng kết nối mạng di động 5G. Máy hỗ trợ tính năng chờ hai SIM (dual-SIM standby) và tương thích hoàn hảo với băng tần N79 5G. Cải tiến này giúp game thủ duy trì kết nối trực tuyến ổn định ngay cả khi đang di chuyển, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mạng Wi-Fi cố định.

Lenovo Legion Y700 Infinite sẽ được tích hợp tính năng chờ hai SIM (dual-SIM standby) và tương thích hoàn hảo với băng tần N79 5G

Màn hình OLED và thiết kế tối ưu cho di động

Về khả năng hiển thị, Legion Y700 Infinite dự kiến sở hữu tấm nền OLED kích thước khoảng 8 inch. Công nghệ OLED mang lại ưu thế về độ tương phản và màu sắc sâu hơn so với màn hình LCD truyền thống. Thiết kế mặt trước đi theo xu hướng đục lỗ chứa camera selfie đặt ở vị trí trung tâm.

Đáng chú ý, trọng lượng của máy đã được tối ưu xuống còn khoảng 310g, nhẹ hơn khoảng 50g so với người tiền nhiệm Legion Tab Gen 5. Điều này giúp người dùng cầm nắm thoải mái hơn trong các phiên chơi game kéo dài.

Legion Y700 Infinite được cho là có trọng lượng rơi vào khoảng 310g

Cấu hình bộ nhớ và các thông số kỹ thuật khác

Lenovo dự kiến cung cấp 4 tùy chọn cấu hình bộ nhớ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, với mức RAM cao nhất lên đến 24GB – con số tương đương với nhiều mẫu laptop cao cấp hiện nay.

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ép xung 4.74 GHz) Màn hình OLED ~8 inch RAM 12GB / 16GB / 24GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB / 1TB Trọng lượng 310g Camera sau 50MP Kết nối 5G, Dual-SIM, RGB LED

Ngoài cấu hình lõi, thiết bị còn sở hữu camera sau độ phân giải 50MP và hệ thống dải đèn LED RGB đặc trưng của dòng sản phẩm gaming. Với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và tính di động cao, Lenovo Legion Y700 Infinite hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường máy tính bảng chuyên game vào cuối năm 2026.