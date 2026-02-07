Lenovo Legion Y700 Infinite: Máy tính bảng gaming nhỏ gọn lột xác với màn hình OLED và 5G Lenovo dự kiến ra mắt phiên bản Legion Y700 Infinite vào tháng 8 với những nâng cấp đắt giá như tấm nền OLED và kết nối 5G, trực tiếp đối đầu với các đối thủ từ RedMagic và Apple.

Thị trường máy tính bảng chơi game kích thước nhỏ sắp đón nhận một "chiến binh" mới từ Lenovo. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo, mẫu máy tính bảng Legion thế hệ tiếp theo, dự kiến có tên gọi Legion Y700 Infinite, sẽ mang đến những nâng cấp mang tính bước ngoặt về công nghệ hiển thị và khả năng kết nối.

Màn hình OLED: Bước tiến lớn về trải nghiệm thị giác

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Legion Y700 Infinite chính là việc chuyển đổi từ tấm nền LCD truyền thống sang công nghệ OLED. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với dòng Legion Tab Gen 5 hiện đang được niêm yết với giá khoảng 699,99 USD. Việc trang bị màn hình OLED không chỉ giúp cải thiện độ tương phản và độ sâu màu đen mà còn tối ưu hóa thời gian phản hồi – một yếu tố sống còn đối với các game thủ chuyên nghiệp.

Mẫu máy tính bảng nhỏ gọn mới của Lenovo được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình OLED.

Kết nối 5G và tính di động vượt trội

Bên cạnh màn hình, khả năng kết nối 5G là tính năng mới tiếp theo xuất hiện trên dòng máy này. Trong khi các phiên bản trước đó chủ yếu dựa vào Wi-Fi, việc tích hợp modem 5G cho phép người dùng duy trì trải nghiệm chơi game trực tuyến mượt mà ở bất cứ đâu. Sự bổ sung này trực tiếp đưa Legion Y700 Infinite trở thành đối thủ nặng ký của RedMagic Gaming Tablet 5 Pro – thiết bị vốn sở hữu màn hình OLED 185Hz nhưng lại thiếu đi khả năng kết nối mạng di động tốc độ cao.

Máy tính bảng Legion chưa ra mắt dự kiến sẽ được phát hành với tên gọi Legion Y700 Infinite.

Cuộc đua trong phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn

Sự xuất hiện của Legion Y700 Infinite vào tháng 8 tới sẽ làm nóng cuộc đua trong phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn. Không chỉ có Lenovo và RedMagic, các thương hiệu khác cũng đang rục rịch tung ra những quân bài chiến lược:

iQOO: Thương hiệu con của Vivo đang phát triển một mẫu tablet nhỏ gọn dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Thương hiệu con của Vivo đang phát triển một mẫu tablet nhỏ gọn dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay. Apple: Các báo cáo chỉ ra rằng một mẫu iPad mini mới với màn hình OLED cũng đang trong lộ trình ra mắt năm nay.

Với cấu hình được nâng cấp mạnh mẽ, Legion Y700 Infinite được dự đoán sẽ có mức giá cao hơn so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên, đối với những người dùng tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng của một máy chơi game và tính linh động của một thiết bị 5G, đây chắc chắn là một lựa chọn đáng để chờ đợi.