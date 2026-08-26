Lenovo Legion Y700 Infinite ra mắt với màn hình OLED 165Hz và chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ Lenovo chính thức giới thiệu máy tính bảng chơi game Legion Y700 Infinite sở hữu màn hình OLED Tianma 165Hz, vi xử lý Snapdragon hàng đầu cùng kết nối mạng 5G.

Lenovo vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng chơi game nhỏ gọn Legion Y700 Infinite tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị đánh dấu bước chuyển đổi đáng kể về công nghệ hiển thị và hiệu năng xử lý, hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng yêu cầu cao về trải nghiệm gaming di động.

Lenovo ra mắt Legion Y700 Infinite

Công nghệ tấm nền OLED dẻo và hiển thị Real RGB

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Legion Y700 Infinite là việc chuyển đổi từ tấm nền IPS LCD sang màn hình OLED dẻo do Tianma sản xuất. Màn hình máy có kích thước 8.4 inch cùng độ phân giải 2560x1600 pixels, sử dụng vật liệu phát quang bảo vệ mắt U9 Pro tương tự dòng màn hình cao cấp Tiangong Screen nhằm giảm hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng kéo dài.

Màn hình của máy áp dụng cấu trúc sắp xếp điểm ảnh Real RGB với các điểm ảnh phụ đỏ, xanh lá và xanh dương hoạt động độc lập, giúp hạn chế hiện tượng nhòe viền chữ hoặc suy giảm độ nét. Thiết bị hỗ trợ độ phủ màu 100% DCI-P3, độ sâu màu 12-bit cùng độ lệch màu Delta E dưới 1.

Tablet mới của Lenovo có cấu hình ấn tượng

Tần số quét thích ứng 165Hz và độ sáng 4.000 nits

Màn hình Legion Y700 Infinite đạt độ sáng tối đa 4.000 nits ở các vùng hiển thị nhỏ và có thể hạ độ sáng tối thiểu xuống mức 1 nit trong môi trường thiếu sáng. Ở mức sáng trên 10 nits, chỉ số SVM được giữ ở mức dưới 0.4 để triệt tiêu hiện tượng nhấp nháy màn hình.

Đây cũng là mẫu máy tính bảng OLED dẻo đầu tiên tích hợp tần số quét thích ứng linh hoạt từ 30Hz ở chế độ màn hình luôn bật (AOD) cho tới mức tối đa 165Hz. Hệ thống cảm ứng hỗ trợ tốc độ lấy mẫu tức thời lên đến 3.400Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 10 ngón tay đạt 360Hz và độ trễ phản hồi đo được là 39 ms.

Legion Y700 Infinite sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Cấu hình phần cứng và giá bán công bố

Về sức mạnh phần cứng, Legion Y700 Infinite được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản cao cấp. Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối mạng 5G với hai khe SIM hoạt động ở chế độ chờ kép, tối ưu cho nhu cầu kết nối liên tục khi di chuyển.

Phiên bản cấu hình Giá niêm yết (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (VNĐ) 12GB RAM + 256GB Bộ nhớ trong 4.999 Nhân dân tệ Khoảng 19,42 triệu đồng 16GB RAM + 512GB Bộ nhớ trong 5.999 Nhân dân tệ Khoảng 23,31 triệu đồng 24GB RAM + 1TB Bộ nhớ trong 7.999 Nhân dân tệ Khoảng 31,08 triệu đồng

Với các thông số kỹ thuật được nâng cấp toàn diện từ màn hình hiển thị đến vi xử lý, Lenovo Legion Y700 Infinite tiếp tục củng cố vị thế của dòng máy tính bảng chuyên game kích thước nhỏ gọn trên thị trường hiện nay.