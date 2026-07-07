Lenovo Legion Y700 Infinite: Tablet chơi game màn hình OLED và công nghệ 5G đa ăng-ten Lenovo vừa hé lộ các tính năng di động đột phá trên Legion Y700 Infinite, mẫu máy tính bảng gaming nhỏ gọn sở hữu màn hình OLED và khả năng kết nối 5G siêu tốc.

Lenovo vừa chính thức công bố những thông tin quan trọng về Legion Y700 Infinite, mẫu máy tính bảng chơi game thế hệ mới dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2026. Đây là phiên bản nâng cấp đáng giá so với dòng Legion Y700 Gen 5 trước đó, tập trung mạnh mẽ vào công nghệ hiển thị và khả năng kết nối di động không dây.

Nâng cấp màn hình OLED và thay đổi về thiết kế

Điểm nhấn lớn nhất trên Legion Y700 Infinite chính là việc chuyển đổi sang sử dụng tấm nền OLED thay vì màn hình IPS truyền thống như trên phiên bản Gen 5. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại độ tương phản cao hơn, màu đen sâu tuyệt đối và tốc độ phản hồi nhanh hơn, những yếu tố cực kỳ quan trọng đối với game thủ chuyên nghiệp.

Mẫu máy tính bảng chơi game Legion sắp tới dự kiến sẽ trang bị màn hình OLED.

Đáng chú ý, thiết kế mặt trước của thiết bị đã có sự thay đổi với camera dạng "đục lỗ" (punch-hole) ngay trên màn hình. Trong khi các phiên bản Legion Tab trước đây thường duy trì viền màn hình đủ dày để đặt camera mà không làm gián đoạn không gian hiển thị, lựa chọn mới của Lenovo có thể coi là một sự đánh đổi để tối ưu hóa độ mỏng của viền máy, giúp thiết bị trở nên nhỏ gọn và hiện đại hơn.

Công nghệ 5G và hệ thống đa ăng-ten tối ưu cho game thủ

Khác với phiên bản Gen 5 chỉ hỗ trợ Wi-Fi, Legion Y700 Infinite được xác nhận sẽ tích hợp kết nối 5G mạnh mẽ. Thiết bị hỗ trợ chế độ chờ SIM kép (dual-SIM standby), bao gồm một khe cắm SIM vật lý và một eSIM tích hợp. Đặc biệt, Lenovo nhấn mạnh việc hỗ trợ băng tần N79 - băng tần 5G tầm trung có tốc độ truyền tải dữ liệu cực nhanh và độ trễ thấp, lý tưởng cho các tựa game online yêu cầu phản xạ tức thời.

Các tính năng kết nối di động của mẫu máy tính bảng chơi game sắp ra mắt.

Để giải quyết bài toán suy giảm tín hiệu khi người dùng cầm máy theo các tư thế khác nhau, Lenovo đã áp dụng kiến trúc "thiết kế đa ăng-ten phân tán". Cụ thể:

Vị trí ăng-ten: Nhiều dải ăng-ten được bố trí xung quanh khung máy.

Nhiều dải ăng-ten được bố trí xung quanh khung máy. Hiệu quả: Đảm bảo khả năng thu phát sóng ổn định bất kể người dùng cầm máy theo chiều dọc hay chiều ngang khi chơi game.

Đảm bảo khả năng thu phát sóng ổn định bất kể người dùng cầm máy theo chiều dọc hay chiều ngang khi chơi game. Trải nghiệm: Loại bỏ hiện tượng "bàn tay che khuất ăng-ten" gây lag hoặc rớt mạng đột ngột.

Bảng so sánh thông số dự kiến

Tính năng Legion Y700 Gen 5 Legion Y700 Infinite Loại màn hình IPS LCD OLED Kết nối di động Không hỗ trợ 5G (Băng tần N79) Loại SIM Không có SIM vật lý + eSIM Thiết kế camera trước Nằm ở viền máy Đục lỗ (Punch-hole)

Dù các thông số chi tiết về vi xử lý và dung lượng pin vẫn chưa được tiết lộ toàn bộ, nhưng với những hé lộ về màn hình OLED và công nghệ 5G chuyên dụng, Legion Y700 Infinite đang định hình là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng gaming kích thước nhỏ. Sản phẩm dự kiến sẽ được trình làng chính thức tại Trung Quốc vào tháng 8/2026 trước khi có kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế.