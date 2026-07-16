Lenovo Legion Y700 Infinite: Tablet gaming 5G sở hữu RAM 24GB và chip ép xung Lenovo sắp ra mắt mẫu máy tính bảng gaming Legion Y700 Infinite với cấu hình cực mạnh bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung, màn hình OLED và khả năng kết nối 5G.

Lenovo đang chuẩn bị làm mới phân khúc máy tính bảng chơi game cỡ nhỏ với sự xuất hiện của Legion Y700 Infinite. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo, thiết bị này không chỉ là một bản nâng cấp về cấu hình mà còn giải quyết được điểm yếu lớn nhất của các thế hệ trước: khả năng kết nối di động.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung

Điểm nhấn quan trọng nhất của Legion Y700 Infinite nằm ở hệ thống xử lý. Lenovo xác nhận sẽ trang bị phiên bản ép xung của chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho dòng máy này. Tần số xung nhịp tối đa của CPU được đẩy lên mức 4,74 GHz, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý đơn nhân và đa nhân vượt trội cho các tựa game yêu cầu đồ họa nặng nhất.

Legion Y700 Infinite.

Khác với phiên bản Legion Y700 Gen 5 tiêu chuẩn, biến thể Infinite sẽ hỗ trợ đầy đủ kết nối di động. Máy được tích hợp khe cắm SIM kép với chế độ chờ song song (dual-SIM standby) và hỗ trợ băng tần N79 5G. Đây là bước tiến lớn giúp game thủ có thể duy trì kết nối internet ổn định ở bất cứ đâu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mạng Wi-Fi.

Màn hình OLED và thiết kế tối ưu cho game thủ

Về khả năng hiển thị, Legion Y700 Infinite dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng tấm nền OLED với kích thước khoảng 8 inch. Việc sử dụng công nghệ OLED thay cho LCD truyền thống sẽ giúp cải thiện độ tương phản, màu sắc rực rỡ hơn và thời gian phản hồi nhanh hơn – những yếu tố sống còn đối với một thiết bị chuyên game. Hình ảnh rò rỉ cho thấy máy có thiết kế camera trước dạng đục lỗ ở chính giữa cạnh trên, tương tự như mẫu Oppo Pad Mini.

Mặc dù được trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ, Lenovo đã tối ưu hóa trọng lượng của thiết bị. Legion Y700 Infinite chỉ nặng khoảng 310g, nhẹ hơn khoảng 50g so với Lenovo Legion Tab Gen 5 hiện tại. Điều này giúp người dùng giảm bớt mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài.

Thông số kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là các tùy chọn cấu hình bộ nhớ mà Lenovo dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường:

Phiên bản RAM Dung lượng lưu trữ 12GB 256GB 16GB 512GB 24GB 512GB 24GB 1TB

Ngoài ra, máy còn được cho là sẽ sở hữu camera sau 50MP và hệ thống đèn LED RGB đặc trưng của dòng sản phẩm Legion. Thiết bị dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2026. Với sự kết hợp giữa chip xử lý ép xung, màn hình OLED chất lượng cao và kết nối 5G, Legion Y700 Infinite được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu máy tính bảng gaming nhỏ gọn mạnh mẽ nhất trên thị trường khi ra mắt.