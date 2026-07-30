Lenovo ra mắt IdeaPad Slim 3 14 inch: Chip Intel Wildcat Lake, pin vượt 20 giờ Lenovo chính thức mở bán mẫu laptop IdeaPad Slim 3 14IWC11 sở hữu chip Intel Wildcat Lake, tùy chọn RAM 32 GB DDR5 cùng thời lượng pin liên tục hơn 20 tiếng.

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu laptop IdeaPad Slim 3 14IWC11 phiên bản 14 inch trên thị trường quốc tế. Đây là phiên bản gọn nhẹ hơn so với biến thể 15 inch ra mắt trước đó, mang đến sự kết hợp giữa dòng vi xử lý Intel Wildcat Lake và viên pin dung lượng lớn cho thời gian sử dụng liên tục vượt mốc 20 giờ.

IdeaPad Slim 3 14IWC11 dự kiến sẽ có thêm tùy chọn màn hình OLED.

Sức mạnh từ nền tảng chip Intel Wildcat Lake

Về mặt cấu hình, IdeaPad Slim 3 14IWC11 cung cấp nhiều tùy chọn vi xử lý bao gồm Intel Core 3 304, Core 5 315 và Core 5 320. Tại một số thị trường nhất định, người dùng còn có thể lựa chọn phiên bản cấu hình cao hơn với chip Core 7 350. Thiết bị hỗ trợ dung lượng bộ nhớ RAM tối đa lên đến 32 GB chuẩn DDR5-5600 cùng ổ cứng SSD dung lượng tối đa 1 TB.

Mẫu laptop mới này được trang bị màn hình chuẩn IPS ở cấu hình mặc định. Bên cạnh đó, thông tin từ nhà sản xuất cho thấy sản phẩm sẽ có thêm tùy chọn màn hình OLED trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu hiển thị chất lượng cao.

Thời lượng pin ấn tượng và thông số kỹ thuật

Điểm đáng chú ý trên IdeaPad Slim 3 14IWC11 nằm ở hiệu suất tối ưu năng lượng. Thiết bị mang đến hai tùy chọn dung lượng pin là 50 Wh (tiêu chuẩn) và 60 Wh. Trong thử nghiệm phát video độ phân giải 1080p liên tục ở độ sáng 150 nits, phiên bản pin 50 Wh đạt thời gian hoạt động 19 giờ, trong khi phiên bản pin 60 Wh duy trì thời lượng lên tới 21 giờ.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (CPU) Intel Core 3 304 / Core 5 315 / Core 5 320 / Core 7 350 Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB DDR5-5600 Lưu trữ Tối đa 1 TB SSD Dung lượng pin 50 Wh (19 giờ) hoặc 60 Wh (21 giờ)

Mức giá và khả năng cung ứng

Hiện tại, IdeaPad Slim 3 14IWC11 đã được phân phối tại các khu vực Anh, Châu Âu, Úc, Đông Á và Đông Nam Á. Tại thị trường Anh, phiên bản trang bị chip Core 3 315, RAM 16 GB, SSD 512 GB và màn hình IPS có giá khởi điểm 1.000 GBP (khoảng 1.336 USD). Mức giá khởi điểm ở một số thị trường khác lần lượt là 1.449 AUD tại Úc, 7.500 HKD tại Hồng Kông, 1.199 EUR tại khu vực Eurozone và 1.331 SGD tại Singapore.

Bên cạnh biến thể dùng chip Wildcat Lake, Lenovo hiện cũng mở bán phiên bản IdeaPad Slim 3 14IPH11 trang bị vi xử lý Panther Lake với giá từ 970 GBP (khoảng 1.296 USD). Theo dữ liệu từ hệ thống PSREF, dòng IdeaPad Slim 3 14IWC11 sẽ chính thức mở bán toàn cầu trong giai đoạn cuối năm nay.