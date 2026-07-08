Lenovo ra mắt Legion Pro 5i mới trang bị Intel Arrow Lake và RTX 5070 12GB Lenovo vừa nâng cấp dòng laptop gaming Legion Pro 5i 16 inch với vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus mạnh mẽ và card đồ họa RTX 5070 phiên bản 12GB VRAM.

Lenovo vừa chính thức làm mới dòng laptop gaming 16 inch chủ lực của mình với phiên bản Legion Pro 5i 16IAX10. Đây là bước đi chiến lược nhằm duy trì vị thế trong phân khúc cao cấp, khi hãng đồng thời đưa vào hai nâng cấp phần cứng quan trọng nhất hiện nay: vi xử lý Intel Arrow Lake HX và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 bản 12GB bộ nhớ video (VRAM).

Lenovo bổ sung card đồ họa GeForce RTX 5070 12GB và hai bộ vi xử lý Intel Arrow Lake HX mới vào dòng Legion Pro 5i 16IAX10.

Sức mạnh từ card đồ họa RTX 5070 12GB mới

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Legion Pro 5i 16IAX10 là việc trang bị GPU Nvidia GeForce RTX 5070 phiên bản 12GB VRAM. Đây là sự bổ sung cần thiết khi các tựa game AAA hiện nay ngày càng tiêu tốn nhiều bộ nhớ đồ họa. Việc tăng thêm 4GB VRAM so với phiên bản 8GB tiêu chuẩn giúp máy xử lý mượt mà hơn ở các thiết lập đồ họa cao và độ phân giải lớn.

Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng RTX 5070 12GB được định vị nằm giữa RTX 5070 8GB và RTX 5070 Ti. Dù có dung lượng bộ nhớ lớn, GPU này vẫn có số nhân CUDA ít hơn và băng thông bộ nhớ thấp hơn so với phiên bản Ti. Do đó, về mặt hiệu năng thuần túy, các mẫu Legion Pro 5i 16IAX10H trang bị RTX 5070 Ti ra mắt năm ngoái vẫn sẽ có ưu thế hơn trong một số tác vụ nặng.

Đột phá hiệu năng với Intel Arrow Lake HX

Bên cạnh GPU, Lenovo cũng đưa dòng chip Arrow Lake HX mới nhất của Intel lên sản phẩm này, cụ thể là Core Ultra 7 251HX và Core Ultra 9 290HX Plus. Đây là những vi xử lý được tối ưu cho các dòng máy trạm và laptop chơi game cần hiệu suất xử lý đơn nhân và đa nhân vượt trội.

Dựa trên các kết quả thử nghiệm ban đầu, Core Ultra 9 290HX Plus mang lại hiệu năng CPU cao hơn khoảng 7% so với các mẫu chạy Core Ultra 9 275HX. Sự cải thiện này dù không quá lớn nhưng đủ để tạo ra khác biệt trong việc render video, biên dịch mã nguồn hoặc xử lý các tình huống phức tạp trong game.

Thông số Chi tiết nâng cấp Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 7 251HX / Core Ultra 9 290HX Plus Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 12GB VRAM Màn hình OLED 16 inch, tần số quét 240 Hz Pin 80 Wh

Giữ vững các giá trị cốt lõi

Dù nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình bên trong, Lenovo vẫn giữ lại những trang bị đã làm nên tên tuổi của dòng Legion Pro 5i. Máy sở hữu màn hình OLED chất lượng cao với tần số quét lên tới 240 Hz, đảm bảo trải nghiệm hình ảnh sắc nét và mượt mà tuyệt đối cho game thủ. Viên pin 80 Wh đi kèm đủ sức duy trì hoạt động cho các tác vụ cơ bản, dù người dùng vẫn được khuyến cáo cắm sạc để đạt hiệu suất tối đa khi chơi game.

Hiện tại, Lenovo vẫn chưa công bố mức giá chính thức và thời điểm mở bán cụ thể cho các phiên bản cấu hình mới này. Tuy nhiên, dữ liệu từ hệ thống tham chiếu sản phẩm (PSREF) của hãng xác nhận một đợt ra mắt toàn cầu đang đến rất gần. Việc trang bị GPU RTX 5070 12GB sẽ chỉ xuất hiện trên các phiên bản chạy chip Intel Arrow Lake HX mới, tạo nên sự phân cấp rõ ràng trong dải sản phẩm laptop gaming của Lenovo năm nay.