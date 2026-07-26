Lenovo ra mắt màn hình Legion 27-1R: Tần số quét 280Hz cùng HDR10 trong phân khúc bình dân Lenovo trình làng mẫu màn hình gaming Legion 27-1R tại Trung Quốc với tấm nền IPS 280Hz, độ sáng 400 nits và mức giá quy đổi chỉ khoảng 118 USD.

Lenovo vừa chính thức ra mắt mẫu màn hình chuyên game mới mang tên Legion 27-1R tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm gây chú ý khi sở hữu tần số quét cao lên tới 280Hz cùng tấm nền IPS chất lượng, nhưng lại được bán với mức giá rất dễ tiếp cận là 799 Nhân dân tệ (khoảng 118 USD).

Legion 27-1R có giá khoảng 118 USD tại Trung Quốc. Ảnh quảng bá mặt trước của màn hình.

Trải nghiệm chuyển động mượt mà với tấm nền IPS 280Hz

Màn hình Lenovo Legion 27-1R được trang bị tấm nền IPS kích thước 27 inch với độ phân giải Full HD (FHD). Điểm ấn tượng nhất của thiết bị nằm ở tần số quét đạt mức 280Hz cùng thời gian phản hồi siêu nhanh 1ms (GtG), giúp mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và giảm thiểu hiện tượng xé hình trong các tựa game tốc độ cao.

Bên cạnh hiệu năng phản hồi tốt, màn hình còn đạt độ phủ màu 99% sRGB và độ sáng tối đa 400 nits. Nhờ mức độ sáng này, Legion 27-1R hỗ trợ chuẩn hiển thị HDR10. Ngoài ra, thiết bị cũng tích hợp công nghệ AdaptiveSync nhằm tối ưu hóa khả năng đồng bộ khung hình với card đồ họa.

Các điểm nổi bật chính của màn hình (bản dịch tự động).

Thiết kế tối giản và cổng kết nối đáp ứng tốt nhu cầu

Về ngoại hình, Lenovo Legion 27-1R sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với phần viền màn hình mỏng ở ba cạnh. Chân đế đi kèm được thiết kế gọn gàng, hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt theo chiều dọc và chiều ngang. Đối với những người muốn tối ưu không gian làm việc, màn hình cũng tương thích với các loại giá treo chuẩn VESA 100mm.

Hệ thống cổng kết nối trên Legion 27-1R ở mức đầy đủ cho nhu cầu giải trí và thi đấu eSports. Cụ thể, thiết bị được trang bị hai cổng HDMI 2.1, một cổng DisplayPort 1.4 và một giắc cắm âm thanh 3.5mm.

Bảng thông số kỹ thuật Lenovo Legion 27-1R

Thông số Chi tiết Kích thước màn hình 27 inch Loại tấm nền IPS Độ phân giải Full HD (1920 x 1080) Tần số quét 280Hz Thời gian phản hồi 1ms (GtG) Độ sáng 400 nits Tính năng hiển thị HDR10, AdaptiveSync, 99% sRGB Cổng kết nối 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x 3.5mm audio Hỗ trợ VESA 100 x 100 mm

Khả năng mở bán trên thị trường quốc tế

Màn hình Lenovo Legion 27-1R hiện mới được phát hành tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm ra mắt toàn cầu, việc sản phẩm đã xuất hiện trên trang dữ liệu thông số PSREF của Lenovo cho thấy thiết bị nhiều khả năng sẽ sớm có mặt tại các thị trường khác trong thời gian tới.