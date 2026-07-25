Lenovo ra mắt ThinkCentre X AIO Aura Edition toàn cầu với màn hình 16:18 và đồ họa Intel Arc B390 Mẫu máy tính tất cả trong một ThinkCentre X AIO Aura Edition vừa được Lenovo mở bán rộng rãi với màn hình tỷ lệ 16:18 độc đáo cùng vi xử lý Intel Core Ultra X7 368H mạnh mẽ.

Mới đây, Lenovo đã chính thức mở rộng phạm vi phân phối mẫu máy tính tất cả trong một (All-in-One) ThinkCentre X AIO Aura Edition ra thị trường toàn cầu. Ra mắt lần đầu tại sự kiện CES 2026 và mở bán giới hạn tại Nhật Bản cách đây hơn 3 tháng, mẫu máy tính này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế màn hình tỷ lệ 16:18 độc lạ cùng cấu hình trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X7 368H và đồ họa Intel Arc B390.

ThinkCentre X AIO Aura Edition là một trong những thiết bị sở hữu thiết kế độc đáo nhất của Lenovo.

Màn hình tỷ lệ 16:18 khác biệt tối ưu cho công việc

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên ThinkCentre X AIO Aura Edition nằm ở màn hình tấm nền IPS kích thước 27,6 inch. Khác với tiêu chuẩn 16:9 hay 21:9 thông thường, máy sở hữu độ phân giải 2.560 x 2.880 pixel cùng tỷ lệ khung hình 16:18. Lenovo cho biết thiết kế này cung cấp không gian hiển thị tương đương hai tờ giấy A4 xếp chồng lên nhau, giúp tối ưu hóa khả năng đa nhiệm và duyệt tài liệu dài.

Bên cạnh kiểu dáng độc đáo, các thông số hiển thị khác của màn hình dừng ở mức tiêu chuẩn bao gồm tần số quét 60 Hz, độ sáng tối đa 300 nits và khả năng bao phủ 98% không gian màu DCI-P3.

Hiệu năng từ vi xử lý Intel Core Ultra và đồ họa Arc B390

Về mặt cấu hình, Lenovo cung cấp hai tùy chọn vi xử lý chính. Phiên bản cơ sở sử dụng con chip Core Ultra 5 325 kết hợp với 16 GB RAM LPDDR5X và dung lượng lưu trữ 512 GB. Trong khi đó, biến thể cao cấp hơn được trang bị vi xử lý Core Ultra X7 368H.

So với chip Core Ultra 5 325, Core Ultra X7 368H sở hữu số lượng nhân CPU gấp đôi, cho hiệu năng đo qua các bài kiểm tra benchmark cao hơn khoảng một phần ba. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng xử lý đồ họa: chỉ phiên bản tích hợp Core Ultra X7 368H mới đi kèm GPU tích hợp Intel Arc B390 hiệu năng cao.

Về khả năng nâng cấp và lưu trữ, ThinkCentre X AIO Aura Edition hỗ trợ bộ nhớ trong chuẩn PCIe Gen 5 lên đến 2 TB, đồng thời tích hợp thêm một khe cắm M.2 2280 thứ hai cho phép mở rộng dung lượng linh hoạt. Tuy nhiên, ở hầu hết các thị trường, dung lượng RAM mặc định chỉ dừng lại ở mức 16 GB.

Bảng thông số kỹ thuật ThinkCentre X AIO Aura Edition

Thông số Chi tiết Màn hình 27,6 inch IPS, 2.560 x 2.880 pixel, tỷ lệ 16:18, 60 Hz, 300 nits, 98% DCI-P3 Vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 / Intel Core Ultra X7 368H Đồ họa Intel iGPU / Intel Arc B390 (trên bản Core Ultra X7 368H) Bộ nhớ RAM 16 GB LPDDR5X Lưu trữ Tối đa 2 TB PCIe Gen 5 + 1 khe M.2 2280 phụ

Giá bán và thời điểm lên kệ tại các thị trường

Sau đợt phát hành ban đầu tại Nhật Bản, Lenovo đã mở rộng phân phối thiết bị tới Úc, Đông Á, Đông Nam Á và phần lớn các quốc gia châu Âu. Tại thị trường Bắc Mỹ, Lenovo thông báo máy sẽ sớm ra mắt, tuy nhiên giá bán cụ thể tại Mỹ và Canada vẫn chưa được công bố.

Mức giá khởi điểm của thiết bị có sự chênh lệch tùy theo từng khu vực: