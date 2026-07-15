Lenovo ra mắt ThinkPad E16 Gen 4 dùng chip Intel Wildcat Lake và RAM 32 GB Lenovo chính thức mở bán ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản chip Intel Wildcat Lake tại thị trường quốc tế. Mẫu laptop 16 inch này là giải pháp tiết kiệm chi phí so với các dòng Panther Lake nhưng vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ.

Lenovo vừa chính thức mở rộng dòng máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp với việc phát hành ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản sử dụng bộ vi xử lý Intel Wildcat Lake. Đây là động thái tiếp theo của hãng sau khi ra mắt các phiên bản chạy AMD Ryzen AI 400 và Intel Panther Lake vào đầu năm nay, nhằm thay thế cho dòng Gen 3 đã ra mắt từ năm 2025.

Lenovo cung cấp ThinkPad E16 Gen 4 mới với nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau.

Chip Intel Wildcat Lake: Giải pháp tối ưu chi phí

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkPad E16 Gen 4 chính là sự xuất hiện của dòng chip Intel Wildcat Lake. Việc bổ sung này giúp Lenovo lấp đầy khoảng trống về giá giữa các dòng máy cao cấp và phổ thông. Hiện tại, sản phẩm đã bắt đầu có mặt tại các thị trường Đông Á, Đông Nam Á và Australia, dự kiến sẽ sớm cập bến thị trường châu Âu trong vài tuần tới.

Về mặt định vị giá, các biến thể Wildcat Lake có mức giá cạnh tranh hơn đáng kể so với những người anh em chạy chip Intel Panther Lake. Tại thị trường Australia, mẫu máy này có giá khởi điểm từ 1.456 AUD (khoảng 1.015 USD), thấp hơn nhiều so với mức 2.015 AUD (khoảng 1.405 USD) của phiên bản Panther Lake.

Tùy chọn cấu hình linh hoạt từ văn phòng đến chuyên sâu

Lenovo mang đến khả năng tùy biến cao cho người dùng đối với dòng E16 Gen 4. Cấu hình tiêu chuẩn của máy bắt đầu với chip Intel Core 5 320, RAM 8 GB DDR5, ổ cứng SSD 256 GB và pin 48 Wh. Tuy nhiên, người dùng tại một số thị trường có thể lựa chọn phiên bản chip Core 3 304 để tiết kiệm chi phí hơn nữa.

Đối với những người cần hiệu năng cao hơn, ThinkPad E16 Gen 4 hỗ trợ nâng cấp lên tối đa 32 GB RAM và 1 TB SSD. Viên pin cũng có tùy chọn dung lượng cao hơn là 64 Wh, giúp kéo dài thời gian sử dụng cho các tác vụ di động.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của ThinkPad E16 Gen 4

Thành phần Cấu hình tiêu chuẩn Tùy chọn cao cấp nhất Bộ vi xử lý Intel Core 5 320 / Core 3 304 Intel Wildcat Lake thế hệ mới Bộ nhớ RAM 8 GB DDR5 32 GB DDR5 Lưu trữ 256 GB SSD 1 TB SSD Màn hình 16 inch, 60 Hz, 45% NTSC 16 inch, 120 Hz, 100% sRGB Dung lượng pin 48 Wh 64 Wh

Nâng cấp đáng giá về khả năng hiển thị

Một trong những điểm cải tiến nổi bật trên ThinkPad E16 Gen 4 là tùy chọn màn hình tần số quét 120Hz. Trong khi màn hình tiêu chuẩn chỉ có tần số quét 60Hz với độ phủ màu khiêm tốn 45% NTSC, phiên bản cao cấp hơn sở hữu độ chính xác màu sắc 100% sRGB.

Cả hai loại màn hình đều giữ nguyên độ phân giải 1200p và độ sáng tối đa 400 nits. Việc trang bị màn hình 120Hz không chỉ giúp các chuyển động hình ảnh mượt mà hơn mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm làm việc với các nội dung đồ họa cơ bản hoặc giải trí đa phương tiện.

Dòng ThinkPad E16 Gen 4 với chip Intel Wildcat Lake hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nghiệp và người dùng cá nhân đang tìm kiếm một chiếc máy tính 16 inch bền bỉ, hiệu năng ổn định với mức chi phí hợp lý.