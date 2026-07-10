Lenovo ra mắt ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2: Chip Intel Panther Lake và RAM 64GB mạnh mẽ Laptop xoay gập ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 của Lenovo sở hữu vi xử lý Intel Panther Lake 16 nhân, RAM 64GB và màn hình 500 nit trong thân máy siêu nhẹ chỉ 1,35kg.

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu laptop ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các thị trường Đông Á, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Đây là phiên bản kế nhiệm cho dòng Gen 1 ra mắt năm 2025, mang đến những nâng cấp đáng kể về hiệu năng xử lý và khả năng đa nhiệm trong một thiết kế linh hoạt.

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 là mẫu laptop xoay gập đặc biệt nhỏ gọn và nhẹ.

Sức mạnh từ vi xử lý Intel Panther Lake thế hệ mới

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 là việc trang bị dòng vi xử lý Intel Panther Lake với cấu trúc lên đến 16 nhân. Tùy thuộc vào từng thị trường, người dùng có thể lựa chọn các phiên bản chip Core Ultra khác nhau:

Tại Bắc Mỹ: Các tùy chọn bao gồm Core Ultra 5 325, Core Ultra 7 355 và Core Ultra 7 365 vPro.

Các tùy chọn bao gồm Core Ultra 5 325, Core Ultra 7 355 và Core Ultra 7 365 vPro. Tại các khu vực khác: Bổ sung thêm các dòng hiệu năng cao hơn như Core Ultra 5 335 vPro, Core Ultra 7 356H và Core Ultra 7 366H.

Bên cạnh vi xử lý mạnh mẽ, thiết bị còn hỗ trợ dung lượng RAM LPDDR5X lên đến 64 GB tại thị trường Đông Á và Đông Nam Á. Tuy nhiên, tại khu vực Bắc Mỹ (Mỹ và Canada), cấu hình RAM hiện đang bị giới hạn ở mức tối đa 32 GB.

Khả năng hiển thị và tính linh hoạt vượt trội

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 sở hữu màn hình 14 inch với độ phân giải 1200p (WUXGA). Dù vẫn giữ tần số quét ở mức 60 Hz, nhưng tấm nền này đạt độ sáng tối đa lên tới 500 nits ở chế độ SDR và độ bao phủ màu 100% sRGB, đảm bảo khả năng hiển thị chính xác và rõ ràng ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Là một thiết bị 2-trong-1, máy đi kèm với bút Garaged Pen (bút cảm ứng có khe cắm sạc ngay trên thân máy), giúp tối ưu hóa các tác vụ ghi chú và thiết kế nhanh. Về khả năng lưu trữ, máy hỗ trợ ổ cứng SSD M.2 2280 với dung lượng tối đa 1 TB.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Lenovo đã tối ưu trọng lượng của máy ở mức 1,35 kg với kích thước tổng thể 313 x 224 x 12,06~17,84 mm. Viên pin 58 Wh đi kèm hứa hẹn thời lượng sử dụng ổn định cho các tác vụ văn phòng di động. Ngoài ra, thiết bị còn có các tùy chọn mở rộng như modem di động (cellular modem) và đầu đọc thẻ thông minh (Smart Card Reader).

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Intel Core Ultra 5/7 (Panther Lake), tối đa 16 nhân Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB LPDDR5X (tùy khu vực) Lưu trữ SSD M.2 2280 tối đa 1 TB Màn hình 14 inch, 1200p, 60 Hz, 500 nits, 100% sRGB Trọng lượng 1,35 kg Pin 58 Wh

Hiện tại, mức giá khởi điểm của ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 được niêm yết tại thị trường Mỹ là 1.689 USD. Tại khu vực Đông Nam Á, giá bán tham khảo là 7.329 MYR tại Malaysia và 2.676 SGD tại Singapore.