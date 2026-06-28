Lenovo ra mắt ThinkPad T14s Gen 7 AMD: RAM 64GB, kết nối 5G và nặng chỉ 1,09kg Lenovo chính thức mở bán ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản chip AMD Gorgon Point toàn cầu. Mẫu laptop 14 inch này nổi bật với trọng lượng siêu nhẹ, RAM tối đa 64GB và khả năng sửa chữa tối ưu.

Sau gần bốn tháng kể từ khi xuất hiện tại sự kiện MWC 2026, Lenovo đã chính thức mở bán mẫu máy tính xách tay ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản sử dụng bộ vi xử lý AMD trên phạm vi toàn cầu. Đây là dòng sản phẩm hướng đến phân khúc doanh nhân cao cấp, kết hợp giữa tính di động vượt trội và hiệu suất xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ.

ThinkPad T14s Gen 7 có trọng lượng nhẹ chỉ 1,09 kg.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Gorgon Point mới nhất

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkPad T14s Gen 7 là việc trang bị dòng vi xử lý AMD Gorgon Point (dựa trên kiến trúc Zen 5). Người dùng có thể tùy chọn nhiều cấu hình khác nhau bao gồm Ryzen AI 5 430, Ryzen AI 5 Pro 440, Ryzen AI 7 445 hoặc cao cấp nhất là Ryzen AI 7 Pro 450. Các con chip này không chỉ tối ưu về hiệu năng thuần túy mà còn tích hợp bộ xử lý NPU mạnh mẽ để xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị.

Về khả năng đa nhiệm, máy hỗ trợ bộ nhớ RAM LPDDR5X-8533 với dung lượng tối đa lên tới 64 GB. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là loại RAM hàn chết trên bo mạch, do đó người dùng cần cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng trước khi đặt hàng. Khả năng lưu trữ cũng rất linh hoạt với ổ cứng PCIe Gen 4 dung lượng từ 256 GB đến 1 TB.

Màn hình và khả năng kết nối di động

Hiện tại, Lenovo cung cấp các tùy chọn màn hình IPS 14 inch với độ phân giải 1200p và tốc độ làm tươi 60 Hz. Trong đó, có hai phiên bản bảng nền có thể đạt độ sáng tối đa 500 nits, giúp làm việc tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh. Mặc dù trang web của hãng từng đề cập đến tùy chọn màn hình OLED độ phân giải 1800p với tần số quét 120 Hz, nhưng tùy chọn cao cấp này hiện vẫn chưa khả dụng để cấu hình.

Để phục vụ nhu cầu làm việc từ xa, ThinkPad T14s Gen 7 hỗ trợ đầy đủ các tùy chọn kết nối di động 4G và 5G LTE. Ngoài ra, máy còn tích hợp cảm biến vân tay để tăng cường bảo mật cho người dùng doanh nghiệp.

ThinkPad T14s Gen 7 tập trung vào khả năng sửa chữa.

Thiết kế bền bỉ và ưu tiên khả năng sửa chữa

Dù sở hữu trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1,09 kg, ThinkPad T14s Gen 7 vẫn duy trì độ bền chuẩn quân đội đặc trưng của dòng ThinkPad. Đáng chú ý, Lenovo đã cải tiến thiết kế bên trong để tập trung vào khả năng sửa chữa và bảo trì, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm thiểu rác thải điện tử.

Máy được trang bị viên pin dung lượng 58 Wh, hứa hẹn thời lượng sử dụng ấn tượng nhờ sự tối ưu năng lượng từ các dòng chip Ryzen AI mới của AMD.

Giá bán và sự chênh lệch so với phiên bản Intel

Tại thị trường Mỹ, mức giá khởi điểm cho phiên bản chạy chip AMD là 2.129 USD (đã bao gồm 32 GB RAM). Một điểm đáng lưu ý là mức giá này cao hơn đáng kể so với phiên bản chạy chip Intel Panther Lake tương đương (hiện đang có giá khoảng 1.739 USD), tương ứng với mức chênh lệch khoảng 22%.

Thị trường Giá khởi điểm Hoa Kỳ 2.129 USD Eurozone 2.429 EUR Australia 2.024 AUD Singapore 2.684 SGD Malaysia 6.074 MYR

Sự xuất hiện của biến thể AMD Gorgon Point giúp hoàn thiện dải sản phẩm ThinkPad T14s Gen 7, mang lại thêm lựa chọn cho những người dùng ưu tiên hiệu suất xử lý đồ họa tích hợp và khả năng tính toán AI của AMD so với các giải pháp từ Intel hay Qualcomm.