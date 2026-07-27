Lenovo ra mắt ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon: Chip Snapdragon X2 Elite, RAM 32GB, nhẹ 1,19 kg Lenovo mở bán toàn cầu dòng laptop ThinkPad T14s Gen 7 trang bị vi xử lý Snapdragon X2 Elite và X2 Plus, hỗ trợ Wi-Fi 7 cùng trọng lượng ấn tượng chỉ 1,19 kg.

Lenovo vừa chính thức mở bán trên phạm vi toàn cầu mẫu laptop doanh nhân ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản trang bị vi xử lý Snapdragon X2 Series từ Qualcomm. Mẫu máy này ra đời như một phương án thay thế cho phiên bản sử dụng vi xử lý AMD Gorgon Point, hướng tới việc tối ưu hiệu suất và giải quyết vấn đề mức tiêu thụ điện năng cao ở chế độ chờ trên thế hệ trước.

Lenovo's Snapdragon X2-based ThinkPad T14s Gen 7 weighs a mere 1.19 kg.

Tùy chọn vi xử lý Snapdragon X2 Elite và X2 Plus

ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản mới mang đến hai tùy chọn cấu hình chip gồm Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) và Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100). Qua các bài thử nghiệm thực tế, khoảng cách hiệu năng giữa hai phiên bản vi xử lý này chênh lệch khoảng 20%.

Đi kèm với hệ thống vi xử lý ARM là chuẩn RAM LPDDR5X-9600 tốc độ cao với dung lượng lên tới 32 GB khi chọn bản Snapdragon X2 Elite, kết hợp cùng chuẩn lưu trữ chuẩn M.2 2242.

Thiết kế khung vỏ tối ưu và tùy chọn màn hình

Ở thế hệ thứ bảy, Lenovo đã tái thiết kế hoàn toàn phần khung vỏ cho dòng ThinkPad T14s. Thiết bị giữ được trọng lượng lý tưởng ở mức 1,19 kg, rất phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển. Máy sở hữu màn hình 14 inch tỉ lệ khung hình hiện đại, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel cùng tần số quét 60 Hz với hai lựa chọn tấm nền IPS:

Phiên bản tiêu chuẩn: Tích hợp cảm ứng, độ sáng tối đa 400 nits, độ phủ màu đạt 45% NTSC.

Tích hợp cảm ứng, độ sáng tối đa 400 nits, độ phủ màu đạt 45% NTSC. Phiên bản cao cấp: Không cảm ứng, nâng độ sáng tối đa lên 500 nits và phủ 100% không gian màu sRGB.

Thông số kỹ thuật chi tiết của ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) / Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) Bộ nhớ RAM LPDDR5X-9600 (Tối đa 32 GB) Ổ cứng SSD M.2 2242 (Khởi điểm 256 GB) Màn hình 14 inch IPS, 1.920 x 1.200, 60 Hz (Tùy chọn 400 nits cảm ứng hoặc 500 nits 100% sRGB) Dung lượng pin 58 Wh Kết nối không dây Wi-Fi 7 Trọng lượng 1,19 kg

Giá bán và khả năng cung ứng

Bên cạnh thời lượng pin kỳ vọng sẽ tốt hơn nhờ kiến trúc tiết kiệm năng lượng của Snapdragon, máy còn được trang bị kết nối Wi-Fi 7 tiên tiến và viên pin dung lượng 58 Wh.

Tại thị trường Châu Âu, ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon có mức giá khởi điểm từ 2.009 EUR đến 2.280 EUR (khoảng 1.909 GBP tại Anh) cho cấu hình Snapdragon X2 Plus, RAM 16 GB và SSD 256 GB. Cùng cấu hình này, mức giá niêm yết tại thị trường Mỹ là 1.719 USD.