Lenovo ra mắt ThinkPad X13 Detachable Gen 1 chip Intel Panther Lake đối đầu Surface Pro Lenovo xác nhận cấu hình chi tiết của ThinkPad X13 Detachable Gen 1 với vi xử lý Intel Panther Lake, RAM lên tới 64GB cùng màn hình 120Hz chất lượng cao.

Lenovo vừa chính thức xác nhận các phiên bản thương mại toàn cầu của mẫu máy tính 2 trong 1 ThinkPad X13 Detachable Gen 1. Sản phẩm được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Microsoft Surface Pro 12, sở hữu vi xử lý Intel Panther Lake thế hệ mới cùng dung lượng bộ nhớ RAM tối đa lên đến 64 GB.

ThinkPad X13 Detachable Gen 1 chỉ có duy nhất một tùy chọn màu sắc.

Sức mạnh từ vi xử lý Intel Panther Lake và dung lượng RAM khủng

Theo dữ liệu từ trang thông số sản phẩm của Lenovo, mẫu máy tính bảng lai này sẽ phát hành rộng rãi tại các thị trường trọng điểm như Châu Mỹ, Châu Âu, Anh và Châu Phi. Máy mang đến nhiều tùy chọn cấu hình dựa trên dòng chip Intel Panther Lake mới nhất, tích hợp nhân đồ họa Xe3:

Core Ultra 5 332: 6 nhân / 6 luồng, đồ họa Xe3 2 nhân.

6 nhân / 6 luồng, đồ họa Xe3 2 nhân. Core Ultra 5 335: 8 nhân / 8 luồng, đồ họa Xe3 4 nhân.

8 nhân / 8 luồng, đồ họa Xe3 4 nhân. Core Ultra 7 365: 8 nhân / 8 luồng, đồ họa Xe3 4 nhân.

Bên cạnh vi xử lý tiên tiến, Lenovo trang bị các tùy chọn RAM LPDDR5X-7467 với dung lượng 16 GB, 32 GB hoặc tối đa 64 GB. Thiết bị hỗ trợ bộ nhớ lưu trữ chuẩn PCIe 4.0 với các dung lượng 256 GB, 512 GB và 1 TB thông qua một khe cắm M.2 2242 duy nhất.

Màn hình 120Hz tần số quét biến thiên và thiết kế siêu mỏng nhẹ

ThinkPad X13 Detachable Gen 1 sở hữu màn hình IPS kích thước 13 inch với tỉ lệ khung hình 3:2 tối ưu cho công việc văn phòng và sáng tạo. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 500 nits ở chế độ SDR, hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) 120 Hz và độ bao phủ màu đạt 100% sRGB.

ThinkPad X13 Detachable Gen 1 nặng 1,25 kg khi gắn kèm bàn phím và chỉ 890 g khi sử dụng độc lập.

Về khả năng di động, sản phẩm có trọng lượng khá ấn tượng. Khi tháo rời phụ kiện bàn phím folio, phần máy tính bảng chỉ nặng vỏn vẹn 890 gram. Nếu gắn kèm bàn phím, tổng trọng lượng thiết bị tăng lên mức 1,25 kg, vẫn rất gọn nhẹ để di chuyển hàng ngày.

Thời lượng pin và mức giá dự kiến

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 45 Wh. Trong bài kiểm tra MobileMark30 ở độ sáng màn hình 250 nits, Lenovo công bố máy có thể đáp ứng thời gian sử dụng liên tục dưới 11 giờ.

Trước đó, Lenovo từng thông báo mức giá khởi điểm cho ThinkPad X13 Detachable Gen 1 tại khu vực Châu Âu là 1.949 EUR (khoảng 2.217 USD). Tuy nhiên, mức giá chính thức khi lên kệ có thể biến động do áp lực gia tăng chi phí linh kiện bộ nhớ trên thị trường hiện nay.

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật ThinkPad X13 Detachable Gen 1