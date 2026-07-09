Lenovo ThinkBook 14x: Laptop 14 inch siêu nhẹ dưới 1kg trang bị chip Intel Lunar Lake Lenovo chính thức mở bán mẫu ThinkBook 14x tại thị trường quốc tế với trọng lượng ấn tượng chỉ 990g. Thiết bị gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa vi xử lý Intel Lunar Lake, màn hình OLED 120Hz và khả năng nâng cấp lưu trữ linh hoạt với hai khe cắm SSD.

Lenovo đã âm thầm triển khai mở bán mẫu máy tính xách tay ThinkBook 14x mới trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các thị trường tại Châu Âu và Châu Á. Đây là phiên bản quốc tế của mẫu ThinkBook X AI 2026 từng được giới thiệu tại Trung Quốc vào đầu năm nay. Với trọng lượng chưa đầy 1 kg, đây được xem là đối thủ nặng ký trong phân khúc laptop mỏng nhẹ dành cho doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp thường xuyên di chuyển.

Lenovo ThinkBook 14x hiện chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Lunar Lake

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của ThinkBook 14x nằm ở việc trang bị nền tảng vi xử lý Intel Lunar Lake. Mặc dù không phải là dòng Panther Lake mới nhất, nhưng các tùy chọn Core Ultra 7 256V và Core Ultra 7 266V vẫn mang lại hiệu năng vượt trội, đặc biệt là khả năng xử lý đồ họa nhờ nhân đồ họa tích hợp Arc 140V iGPU. Đối với người dùng có nhu cầu cơ bản hơn, phiên bản Core Ultra 5 226V cũng được cung cấp, dù hiệu suất CPU và GPU sẽ thấp hơn đáng kể so với các dòng cao cấp cùng kiến trúc.

Hiện tại, thiết bị được bán ra với cấu hình mặc định 16 GB RAM. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ hệ thống PSREF của Lenovo, hãng sẽ sớm bổ sung các phiên bản có dung lượng RAM lên tới 32 GB để đáp ứng các tác vụ đa nhiệm phức tạp hơn.

Trải nghiệm thị giác với màn hình OLED 120Hz

Lenovo mang đến ba tùy chọn hiển thị cho dòng máy này, trong đó đáng chú ý nhất là tấm nền OLED độ phân giải 1800p. Màn hình này hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) 120Hz, giúp tối ưu hóa độ mượt mà của chuyển động và tiết kiệm năng lượng. Độ sáng của màn hình đạt mức 500 nits ở chế độ SDR và có thể lên tới 1.100 nits khi hiển thị nội dung HDR, đảm bảo khả năng làm việc tốt ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Bên cạnh đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng màn hình IPS 120Hz với độ sáng tối đa 400 nits, phù hợp cho các nhu cầu làm việc văn phòng thông thường với chi phí tối ưu hơn.

Khả năng nâng cấp lưu trữ hiếm hoi trên dòng Ultra-portable

Một điểm cộng lớn của ThinkBook 14x so với các đối thủ cùng phân khúc là khả năng mở rộng lưu trữ. Trong khi hầu hết các laptop siêu nhẹ hiện nay thường hàn chết SSD hoặc chỉ có một khe cắm, Lenovo đã trang bị cho máy hai khe cắm M.2 SSD. Cụ thể, máy có một khe M.2 2242 (thường đi kèm sẵn các tùy chọn 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB) và một khe M.2 2280 còn trống để người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng về sau.

Thông số Chi tiết cấu hình Trọng lượng 990 g (với pin 54.7 Wh) Vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V / Ultra 7 256V / Ultra 7 266V Đồ họa Intel Arc 140V iGPU Bộ nhớ RAM 16 GB (hỗ trợ tối đa 32 GB trong tương lai) Lưu trữ Dual M.2 SSD (1x 2242 và 1x 2280) Màn hình 14 inch, OLED/IPS, 120Hz VRR, độ sáng lên tới 1.100 nits (HDR)

Giá bán và tính khả dụng

Tại thị trường Châu Âu, ThinkBook 14x có mức giá khởi điểm từ 919 Euro cho cấu hình Core Ultra 5 226V, 16 GB RAM, 512 GB SSD và màn hình IPS. Tại các khu vực khác như Úc, Hồng Kông, Malaysia và Singapore, mức giá sẽ có sự điều chỉnh tùy theo chính sách thuế và cấu hình cụ thể. Với trọng lượng chỉ 990g, ThinkBook 14x nhẹ hơn đáng kể so với người anh em ThinkBook 14 Gen 9 (nặng khoảng 1.4kg), biến nó thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất cho những ai ưu tiên tính di động mà không muốn đánh đổi quá nhiều về hiệu năng xử lý.