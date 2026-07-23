Lenovo ThinkBook 14x ra mắt tại Mỹ: Laptop 14 inch siêu nhẹ 990g và màn hình 120Hz Lenovo vừa chính thức mở bán ThinkBook 14x tại Bắc Mỹ với trọng lượng chỉ 990g, trang bị chip Intel Lunar Lake mạnh mẽ cùng bàn di chuột cảm ứng lực haptic hiện đại.

Lenovo vừa âm thầm giới thiệu mẫu laptop 14 inch nhẹ nhất của mình, ThinkBook 14x, tại thị trường Mỹ và Canada. Với trọng lượng chỉ từ 990g, thiết bị này nhẹ hơn khoảng 30% so với phiên bản ThinkBook 14 G9 IPL tiền nhiệm, trong khi vẫn duy trì hiệu năng ấn tượng nhờ nền tảng phần cứng mới nhất từ Intel.

ThinkBook 14x có trọng lượng chính thức chỉ 990g với viên pin 54,7 Wh.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Lunar Lake và bộ nhớ tốc độ cao

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên ThinkBook 14x là việc trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V thuộc dòng Lunar Lake. Đi kèm với đó là 16 GB RAM LPDDR5X tích hợp trực tiếp trên gói chip (on-package) với tốc độ lên tới 8.533 MT/s. Cấu hình này không chỉ giúp tối ưu không gian bên trong để giảm trọng lượng mà còn mang lại băng thông bộ nhớ vượt trội cho các tác vụ xử lý dữ liệu.

Trong tương lai, Lenovo dự kiến sẽ bổ sung các tùy chọn cấu hình cao cấp hơn với chip Core Ultra 7 256V hoặc 266V, cùng các phiên bản RAM 32 GB (Core Ultra 7 258V và 268V) để đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp.

ThinkBook 14x sở hữu cụm phím mũi tên kích thước đầy đủ.

Khả năng mở rộng lưu trữ và trải nghiệm hiển thị

Dù có độ mỏng ấn tượng từ 12,9 đến 15,6 mm, Lenovo vẫn cung cấp khả năng nâng cấp linh hoạt với hai khe cắm SSD M.2. Cụ thể, máy có một khe M.2 2242 (mặc định lắp sẵn ổ 256 GB) và một khe M.2 2280 trống, cho phép người dùng dễ dàng bổ sung dung lượng lưu trữ tốc độ cao khi cần thiết.

Về khả năng hiển thị, phiên bản tại Bắc Mỹ sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1200p với tần số quét 120 Hz. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 400 nits và độ phủ màu 100% sRGB. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là tùy chọn màn hình 2.8K OLED cao cấp hơn — vốn có độ chính xác màu sắc và độ sáng tốt hơn — hiện vẫn chưa xuất hiện tại thị trường này.

ThinkBook 14x có thiết kế cổng kết nối độc đáo với các rãnh đen.

Thiết kế tối ưu và các cổng kết nối

ThinkBook 14x được trang bị bàn di chuột cảm ứng lực (haptic touchpad) hiện đại, mang lại phản hồi đồng nhất trên toàn bộ bề mặt. Bàn phím của máy cũng gây chú ý với cụm phím mũi tên kích thước đầy đủ (full-sized), một đặc điểm hiếm thấy trên các dòng laptop 14 inch siêu di động hiện nay.

Về kết nối, máy thiếu vắng cổng Thunderbolt 4. Thay vào đó, Lenovo trang bị các cổng USB-C tốc độ 10 Gbps, hỗ trợ đầy đủ các tính năng DisplayPort Alt Mode và USB Power Delivery để xuất hình ảnh cũng như sạc pin. Dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị:

Thông số Chi tiết Trọng lượng 990 g Vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake) RAM 16 GB LPDDR5X (8.533 MT/s) Lưu trữ Dual M.2 SSD (2242 + 2280) Màn hình 14 inch IPS, 1200p, 120 Hz, 400 nits Pin 54,7 Wh

Hiện tại, Lenovo ThinkBook 14x đang được niêm yết với mức giá khởi điểm từ 1.104 USD tại Mỹ và 1.529 CAD tại thị trường Canada.