Lenovo ThinkBook 16p G6 mới: Sức mạnh đồ họa RTX 5070 12GB và chip Intel 24 nhân Lenovo nâng cấp ThinkBook 16p G6 với card đồ họa RTX 5070 12GB VRAM và vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus, mang lại hiệu suất vượt trội cho công việc sáng tạo.

Lenovo vừa chính thức làm mới mẫu laptop đa phương tiện 16 inch ThinkBook 16p G6, một dòng sản phẩm vốn đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới công nghệ. Phiên bản cập nhật năm 2026 tập trung mạnh mẽ vào hiệu năng với kiến trúc vi xử lý Intel Arrow Lake HX mới nhất và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50-series với dung lượng bộ nhớ VRAM lớn hơn.

ThinkBook 16p G6 sở hữu thiết kế tông màu kép đặc trưng.

Bước nhảy vọt về hiệu suất với kiến trúc Arrow Lake HX

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkBook 16p G6 bản cập nhật là sự xuất hiện của vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Đây là con chip 24 nhân cao cấp, thường chỉ xuất hiện trên các dòng laptop gaming đầu bảng như Razer Blade 18 hay MSI Raider 16 Max HX. Với kiến trúc Arrow Lake, Core Ultra 9 290HX Plus hứa hẹn cung cấp tốc độ xử lý đơn nhân và đa nhân vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm như Core Ultra 7 255HX hay Core Ultra 9 275HX.

Bên cạnh đó, Lenovo cũng cung cấp tùy chọn Core Ultra 7 251HX cho người dùng có nhu cầu thấp hơn. Con chip này sở hữu 18 nhân, định vị nằm giữa Core Ultra 5 235HX và Core Ultra 7 255HX. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Core Ultra 7 251HX có hiệu suất đa nhân thấp hơn khoảng 20% so với biến thể Core Ultra 9 290HX Plus cao cấp nhất.

Đồ họa RTX 5070: Nâng cấp bộ nhớ VRAM lên 12GB

Về khả năng xử lý đồ họa, ThinkBook 16p G6 hiện đã có tùy chọn NVIDIA GeForce RTX 5070 với 12GB bộ nhớ VRAM. Đây là một nâng cấp đáng kể so với mức 8GB VRAM trên RTX 5060 trước đây. Việc tăng 50% dung lượng bộ nhớ đồ họa sẽ giúp thiết bị xử lý mượt mà hơn các tác vụ dựng hình 3D phức tạp, biên tập video độ phân giải cao và chơi các tựa game nặng ở mức thiết lập đồ họa tối đa.

Card đồ họa này được thiết lập mức công suất tỏa nhiệt (TGP) tối đa 115W, đảm bảo duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt. Kết hợp với màn hình IPS 16 inch độ phân giải 3.2K sắc nét và tần số quét 165Hz, máy mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà cho cả công việc sáng tạo lẫn giải trí chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của Lenovo ThinkBook 16p G6 phiên bản mới:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Lên đến Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 nhân) Đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB VRAM (TGP 115W) Màn hình 16 inch, IPS, 3.2K, 165Hz Bộ nhớ RAM Hỗ trợ tối đa 64 GB Lưu trữ 2 khe cắm M.2 2280 Pin 85 Wh

Mặc dù cấu hình chi tiết đã được công bố, Lenovo hiện vẫn chưa tiết lộ mức giá chính thức và thời điểm lên kệ cụ thể cho từng thị trường. Với việc trang bị những linh kiện phần cứng hàng đầu, ThinkBook 16p G6 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn laptop 16 inch mạnh mẽ nhất dành cho giới sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.