Thông tin Lenovo Thinkbook vs Thinkpad: Hướng dẫn cách phân biệt, chọn mua Lenovo ThinkBook vs ThinkPad là hai dòng laptop được nhiều người cân nhắc khi tìm kiếm thiết bị phục vụ học tập và công việc. Dù cùng thuộc Lenovo, mỗi dòng lại hướng đến nhóm người dùng khác nhau với sự khác biệt về thiết kế, hiệu năng, độ bền và tính năng. Bài viết sẽ giúp bạn so sánh chi tiết để chọn được mẫu laptop phù hợp nhất.

Phân biệt Lenovo Thinkbook vs Thinkpad

Hai dòng máy khác nhau rõ ở ngoại hình, bàn phím, độ bền và tính năng bảo mật. Tuy nhiên, trang bị thực tế vẫn thay đổi theo từng thế hệ, phân khúc và phiên bản.

Nhận diện qua thiết kế và màu sắc

Về ngoại hình, chiếc Lenovo Thinkbook vs Thinkpad theo đuổi hai phong cách riêng. ThinkBook thường sử dụng tông xám hoặc bạc, đường nét gọn gàng và thiết kế mặt lưng hai tông màu. Chẳng hạn, ThinkBook 14 G9 AHP 21V0005NVN sử dụng màu xám, mặt lưng nhôm và có khối lượng từ 1,36 kg.

ThinkBook và ThinkPad theo đuổi phong cách thiết kế khác nhau

Lenovo ThinkPad truyền thống thường được nhận diện qua màu đen và kiểu dáng vuông vức. Ví dụ, ThinkPad E14 Gen 7 21SX005NVN sử dụng lớp vỏ nhôm đen, tạo phong cách chuyên nghiệp. Riêng ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 21Q60050VN chuyển sang màu xám, thân nhôm mỏng và thiết kế hiện đại hơn.

Bàn phím: điểm khác biệt dễ nhận biết

Ở trải nghiệm gõ phím, ThinkPad tạo khác biệt nhờ bàn phím 6 hàng kết hợp TrackPoint màu đỏ trên nhiều mẫu máy. Thiết kế này giúp điều khiển con trỏ mà không cần nhấc tay khỏi vị trí gõ, phù hợp với người thường xuyên làm việc với văn bản.

Trong khi đó, ThinkBook tập trung vào trải nghiệm quen thuộc với touchpad kích thước lớn thay vì TrackPoint. ThinkBook 14 G9 AHP sở hữu touchpad rộng, hỗ trợ thao tác đa điểm mượt mà và thuận tiện. Đáng chú ý, một số mẫu cao cấp như ThinkPad X1 Carbon Gen 13 cũng đã loại bỏ TrackPoint để chuyển sang touchpad lớn, đáp ứng xu hướng sử dụng hiện nay.

Độ bền và tính năng bảo mật

Xét về độ bền và bảo mật, ThinkBook không còn thua kém nhiều so với ThinkPad. Nhiều mẫu máy đã đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H và được trang bị các tính năng như TPM 2.0, cảm biến vân tay, camera hồng ngoại cùng nắp che webcam vật lý.

ThinkPad vẫn hướng đến doanh nghiệp với hệ thống bảo mật toàn diện hơn trên nhiều phiên bản. Ngoài chuẩn MIL-STD-810H, các mẫu như ThinkPad E14 Gen 7 21T90029VN còn tích hợp ThinkShield, TPM 2.0, camera hồng ngoại và nắp che webcam vật lý. Tuy nhiên, các tính năng bảo mật có thể thay đổi tùy theo từng cấu hình và phiên bản sản phẩm.

Hướng dẫn chọn mua Lenovo Thinkbook vs Thinkpad

Lenovo Thinkbook vs Thinkpad phù hợp với những nhu cầu và ngân sách khác nhau. ThinkBook phù hợp với người ưu tiên thiết kế hiện đại, tính cơ động và mức giá hợp lý. ThinkPad phù hợp hơn với công việc cần nhập liệu dài, bảo mật hoặc sử dụng trong môi trường doanh nghiệp. Bạn có thể lựa chọn theo hai định hướng:

Chọn ThinkBook nếu bạn là sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người làm việc tự do cần cấu hình cân đối. Chẳng hạn, ThinkBook 14 G9 AHP thuận tiện khi di chuyển, còn ThinkBook 16 G9 IRL cung cấp không gian hiển thị rộng hơn.

Chọn ThinkPad nếu bạn là lập trình viên, nhân sự doanh nghiệp hoặc thường xuyên nhập liệu. Ví dụ, ThinkPad E14 Gen 7 phục vụ tốt công việc văn phòng, còn ThinkPad X9-15 Gen 1 phù hợp khi cần màn hình lớn và thân máy mỏng nhẹ.

Mua Lenovo ThinkBook và ThinkPad ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm địa chỉ mua Lenovo ThinkBook và ThinkPad chính hãng, bạn nên ưu tiên các hệ thống bán lẻ uy tín để đảm bảo nguồn gốc sản phẩm, chế độ bảo hành và chính sách hậu mãi minh bạch. Đây cũng là cách giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tại CellphoneS, Lenovo ThinkBook và ThinkPad được phân phối với nhiều phiên bản chính hãng, phù hợp từ nhu cầu học tập, văn phòng đến doanh nghiệp. Giá ThinkBook hiện từ khoảng 25,99 triệu đồng, bên cạnh nhiều mẫu ThinkPad ở các phân khúc khác nhau để bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn.

Thinkbook vs Thinkpad có nhiều phiên bản và mức giá

Lenovo ThinkBook vs ThinkPad mang đến những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu công việc. ThinkBook cân bằng thiết kế và chi phí, còn ThinkPad chú trọng nhập liệu cùng tính năng doanh nghiệp. Người dùng có thể mua laptop Lenovo tại CellphoneS để được bảo hành chính hãng, hỗ trợ trả góp 0% và hưởng ưu đãi Smember, S-Student.