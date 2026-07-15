Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 6: Máy tính AIO chip Intel Lunar Lake đối đầu iMac Lenovo vừa ra mắt máy tính tất cả trong một (AIO) ThinkCentre Neo 50a Gen 6 sử dụng vi xử lý Intel Lunar Lake mới nhất. Với mức giá từ 1.058 USD, đây là giải pháp thay thế tiết kiệm cho iMac nhưng vẫn sở hữu hiệu suất đồ họa ấn tượng.

Lenovo đã chính thức triển khai dòng máy tính để bàn ThinkCentre thế hệ mới sử dụng kiến trúc Intel Lunar Lake trên phạm vi toàn cầu. Sau khi nâng cấp mẫu ThinkCentre Neo 50q Gen 6 Tiny tại các thị trường Mỹ, châu Á và châu Âu, hãng tiếp tục mang cấu hình này lên dòng máy tính tất cả trong một (All-in-One - AIO) ThinkCentre Neo 50a Gen 6.

Máy tính AIO ThinkCentre Neo 50a Gen 6 của Lenovo nhằm mục đích trở thành một giải pháp thay thế giá rẻ cho iMac.

Bước tiến từ kiến trúc Lunar Lake mới nhất

Trước đây, dòng ThinkCentre Neo 50a Gen 5 được trang bị bộ vi xử lý Intel Raptor Lake như Core i5-13420H và Core i7-13620H. Với phiên bản Gen 6, Lenovo đã thay thế hoàn toàn bằng các tùy chọn Intel Lunar Lake, cụ thể là Core Ultra 5 226V và Core Ultra 7 256V.

Cả hai cấu hình này đều đi kèm với 16GB RAM DDR5 được hàn chết trên bo mạch. Hiện tại, Lenovo vẫn chưa xác nhận liệu có ra mắt biến thể Core Ultra 7 258V với 32GB RAM hay không. Về khả năng lưu trữ, máy hỗ trợ ổ cứng PCIe Gen4 với dung lượng tối đa lên đến 1TB.

Hiệu năng thực tế: Đơn nhân vượt trội nhưng đa nhân có sự đánh đổi

Xét về mặt kỹ thuật, chip Core Ultra 7 256V mang lại hiệu suất đơn nhân mạnh mẽ hơn so với Core i7-13620H của thế hệ cũ. Đặc biệt, nhân đồ họa tích hợp Intel Arc 140V mới cung cấp khả năng xử lý hình ảnh vượt trội hơn hẳn các dòng iGPU trước đây.

Tuy nhiên, người dùng chuyên nghiệp cần lưu ý rằng chip Raptor Lake cũ vẫn nắm giữ lợi thế trong các tác vụ đa luồng nặng như chỉnh sửa video chuyên sâu. Điều này cho thấy sự chuyển dịch của Intel sang Lunar Lake ưu tiên tính hiệu quả và hiệu suất đồ họa hơn là sức mạnh đa nhân thuần túy.

Thông số hiển thị và các tính năng bổ trợ

Lenovo cung cấp hai lựa chọn kích thước màn hình là 24 inch và 27 inch. Đây là các tấm nền IPS tiêu chuẩn với độ phân giải Full HD (1920 x 1080), độ phủ màu 99% sRGB, độ sáng tối đa 250 nits và tần số quét 100Hz. Người dùng cũng có thể lựa chọn phiên bản hỗ trợ màn hình cảm ứng.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V / Core Ultra 7 256V RAM 16GB DDR5 (Soldered) Màn hình 24/27 inch IPS, 1080p, 100Hz, 250 nits Lưu trữ Tối đa 1TB PCIe Gen4 SSD Kết nối không dây Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Cổng kết nối USB-C 10Gbps, 3x USB-A, HDMI 2.1 Out, HDMI 1.4 In, Ethernet

Mặc dù sở hữu tần số quét 100Hz mượt mà, nhưng khi so sánh trực tiếp với đối thủ Apple iMac, màn hình của Lenovo lép vế hơn về độ sắc nét (iMac sở hữu màn hình Retina 4.5K với mật độ điểm ảnh cao hơn nhiều).

Thiết kế chân đế và các cổng kết nối

Khả năng kết nối và giá bán

ThinkCentre Neo 50a Gen 6 được trang bị đầy đủ các cổng giao tiếp hiện đại, bao gồm một cổng USB-C 10Gbps, ba cổng USB-A (trong đó có một cổng 10Gbps), một đầu ra HDMI 2.1 và đặc biệt là một đầu vào HDMI 1.4, cho phép sử dụng máy như một màn hình rời. Các tiện ích khác bao gồm webcam 5MP, micrô kép và hệ thống loa tích hợp.

Tại thị trường Mỹ, giá khởi điểm cho phiên bản 24 inch (ổ cứng 256GB) là 1.058 USD, trong khi phiên bản 27 inch có giá từ 1.158 USD. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Apple iMac (khởi điểm từ 1.499 USD), biến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho doanh nghiệp và người dùng văn phòng cần sự gọn gàng nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí.