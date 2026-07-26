Lenovo ThinkCentre X ra mắt tại Mỹ: Trang bị RAM tới 256GB và tùy chọn GPU kép RTX 5060 Ti Lenovo chuẩn bị mở bán mẫu máy tính đồng bộ ThinkCentre X tại Mỹ với cấu hình tối đa 256GB RAM DDR5-6400 và hệ thống card đồ họa kép Nvidia RTX 5060 Ti 16GB.

Lenovo vừa niêm yết mẫu máy tính để bàn cao cấp ThinkCentre X trên hệ thống cửa hàng trực tuyến tại Mỹ dưới dạng sản phẩm "Sắp ra mắt". Sản phẩm sở hữu thiết kế vỏ case dung tích 34 lít, hướng đến đối tượng người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng tính toán cao với vi xử lý Intel Core Ultra, dung lượng RAM tối đa 256GB cùng tùy chọn thiết lập card đồ họa kép RTX 5060 Ti 16GB.

Mẫu máy tính đồng bộ Lenovo ThinkCentre X chuẩn bị mở bán tại thị trường Mỹ.

Cấu hình vi xử lý và khả năng hỗ trợ bộ nhớ RAM cực đại

Về mặt phần cứng, Lenovo cung cấp nhiều lựa chọn vi xử lý cao cấp thuộc dòng Intel Core Ultra. Trong danh sách cấu hình, thương hiệu này liệt kê các tùy chọn bao gồm vi xử lý 24 nhân Core Ultra 9 285 vPro và Core Ultra 7 270K Plus (vPro). Đáng chú ý, trên trang chủ Lenovo Mỹ còn xuất hiện mẫu chip Core Ultra 9 290K Plus, dù đây là sản phẩm đã dừng sản xuất từ phía nhà cung cấp.

Điểm nổi bật của dòng máy này nằm ở khả năng nâng cấp bộ nhớ RAM. ThinkCentre X hỗ trợ tối đa lên đến 256GB RAM DDR5-6400 chuẩn CUDIMM hoặc 128GB RAM DDR5-5600 chuẩn UDIMM. Việc ứng dụng chuẩn RAM CUDIMM tốc độ cao 6400 MT/s giúp duy trì sự ổn định cho hệ thống khi thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Tùy chọn hệ thống đồ họa kép RTX 5060 Ti 16GB

Thời điểm ra mắt lần đầu tại triển lãm CES 2026, Lenovo từng công bố kế hoạch trang bị tùy chọn card đồ họa cao nhất lên tới RTX 5090 cho dòng máy này. Tuy nhiên, cấu hình niêm yết dành cho thị trường Mỹ cho thấy người dùng sẽ lựa chọn giữa một card đồ họa đơn RTX 5060 Ti 16GB hoặc hệ thống GPU kép gồm hai card RTX 5060 Ti 16GB chạy song song.

Để vận hành toàn bộ linh kiện trong không gian 34 lít, hệ thống trang bị bộ nguồn công suất tối đa đạt 1200W, đảm bảo cung cấp điện năng ổn định cho các cấu hình sử dụng đồ họa kép và vi xử lý đa nhân.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật Lenovo ThinkCentre X

Thành phần Thông số chi tiết Dung tích vỏ máy 34 lít Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 285 vPro (24 nhân), Core Ultra 7 270K Plus (vPro) Bộ nhớ RAM Tối đa 256GB DDR5-6400 CUDIMM hoặc 128GB DDR5-5600 UDIMM Card đồ họa (GPU) Tùy chọn đơn hoặc kép NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB Bộ nguồn (PSU) Tối đa 1200W

Giá bán tham khảo và tình trạng phân phối

Lenovo hiện chưa công bố mức giá chính thức của ThinkCentre X tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, thông tin giá niêm yết tại thị trường Anh đã được xác định. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 2.530 Bảng Anh (khoảng 3.370 USD).

Đối với cấu hình cao cấp nhất bao gồm chip Core Ultra 9 285 vPro, RAM 256GB, ổ cứng SSD 1TB, nguồn 1200W và một card đồ họa RTX 5060 Ti 16GB, mức giá chạm mốc 10.480 Bảng Anh (khoảng 13.959 USD). Trước khi lên kế hoạch phát hành tại Mỹ, sản phẩm này đã được mở bán tại Anh, Úc, Malaysia và Ấn Độ.