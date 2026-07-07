Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 AMD ra mắt: Chip Ryzen AI mới và màn hình 120Hz mượt mà Lenovo chính thức mở bán ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản AMD với vi xử lý Krackan Point 2 và Gorgon Point, hỗ trợ RAM 32GB cùng chuẩn Wi-Fi 7 thế hệ mới.

Lenovo vừa chính thức mở rộng dòng máy tính xách tay doanh nghiệp với việc phát hành ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản sử dụng vi xử lý AMD trên phạm vi quốc tế. Đây là bản cập nhật quan trọng nhằm thay thế thế hệ Gen 3 trước đó, tập trung mạnh vào hiệu năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và trải nghiệm hiển thị chuyên nghiệp.

ThinkPad E16 Gen 4 AMD đi kèm với các vi xử lý Krackan Point 2 và Gorgon Point.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Zen 5 mới nhất

Điểm đáng chú ý nhất trên ThinkPad E16 Gen 4 AMD chính là sự xuất hiện của các dòng vi xử lý mới. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai dòng chip khác nhau tùy theo nhu cầu hiệu năng: Krackan Point 2 và Gorgon Point. Cụ thể, các phiên bản bao gồm Ryzen AI 5 330, Ryzen AI 7 345, Ryzen AI 5 430 và mạnh mẽ nhất là Ryzen AI 7 445.

Việc chuyển sang các dòng chip Ryzen AI không chỉ cải thiện hiệu suất tính toán thuần túy mà còn tối ưu hóa cho các tác vụ xử lý AI ngay trên thiết bị. So với các biến thể chạy chip Intel Panther Lake (như Core Ultra 7 355 hay Core Ultra 5 336H) đã ra mắt trước đó vài tuần, phiên bản AMD hứa hẹn mang lại sự cân bằng tốt hơn giữa hiệu năng đồ họa tích hợp và thời lượng pin.

Màn hình 120Hz và khả năng di động ấn tượng

Dù là một mẫu laptop 16 inch, ThinkPad E16 Gen 4 AMD vẫn giữ được trọng lượng khá lý tưởng ở mức 1,63 kg. Máy được trang bị màn hình tỷ lệ 16:10 với độ phân giải 1920 x 1200 pixel. Đáng chú ý, Lenovo cung cấp tùy chọn màn hình có tần số quét lên đến 120Hz và độ phủ màu 100% sRGB, giúp hình ảnh chuyển động mượt mà hơn và màu sắc chính xác cho các công việc đồ họa cơ bản.

Bên cạnh đó, cấu hình phần cứng của máy cũng rất linh hoạt với khả năng nâng cấp lên đến 32 GB RAM và ổ cứng SSD dung lượng 1 TB. Về khả năng kết nối, máy hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến nhất, giúp đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh và ổn định trong môi trường doanh nghiệp.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý AMD Ryzen AI 5/7 (Krackan Point 2 & Gorgon Point) Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB Lưu trữ Tối đa 1 TB SSD Màn hình 16 inch, 1200p, tùy chọn 60Hz hoặc 120Hz (400 nits) Pin 48 Wh hoặc 64 Wh Trọng lượng 1,63 kg

Thị trường và giá bán

Hiện tại, ThinkPad E16 Gen 4 AMD đã bắt đầu lên kệ tại một số thị trường như Australia, Đông Á, Đông Nam Á và một phần châu Âu. Tại khu vực Đông Nam Á, giá khởi điểm được ghi nhận khoảng 1.930 SGD (tương đương khoảng 1.493 USD) tại Singapore và 6.309 MYR tại Malaysia.

Tại châu Âu, cụ thể là Italy, Lenovo đang phân phối một SKU cố định với giá 1.299 Euro (đã bao gồm thuế). Phiên bản này bao gồm chip Ryzen AI 5 430, RAM 16 GB, SSD 512 GB và pin 64 Wh. Các thị trường lớn khác như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh dự kiến sẽ sớm nhận được hàng trong thời gian tới.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc Zen 5 mới, màn hình chất lượng cao và trọng lượng nhẹ, ThinkPad E16 Gen 4 AMD đang trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc laptop doanh nghiệp màn hình lớn, đặc biệt đối với những người dùng ưu tiên hiệu năng AI và tính di động.