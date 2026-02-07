Lenovo ThinkPad P14s Gen 7: Máy trạm di động siêu nhẹ với chip AMD Ryzen AI và RAM 64GB Lenovo chính thức phát hành ThinkPad P14s Gen 7 trên toàn cầu, kết hợp vi xử lý AMD Ryzen AI mạnh mẽ trong khung máy chỉ nặng 1,29 kg. Thiết bị gây ấn tượng với khả năng nâng cấp RAM linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xử lý chuyên sâu cho người dùng di động.

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu máy trạm di động ThinkPad P14s Gen 7 tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu sự hiện diện toàn cầu của dòng sản phẩm này sau khi ra mắt tại Anh và Châu Âu. Đây là bước đi chiến lược của hãng nhằm mang đến một thiết bị có hiệu năng xử lý AI mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động tuyệt đối cho người dùng chuyên nghiệp.

ThinkPad P14s Gen 7 chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Gorgon Point mới nhất

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên ThinkPad P14s Gen 7 chính là việc trang bị các vi xử lý thuộc gia đình Gorgon Point của AMD. Người dùng có thể lựa chọn giữa Ryzen AI 7 PRO 450 hoặc Ryzen AI 9 HX PRO 470. Đây là những con chip được tối ưu hóa cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý đa luồng nặng.

Mặc dù là những vi xử lý thế hệ mới, hiệu năng thực tế của chúng được dự báo sẽ có sự cải thiện ổn định so với dòng Strix Point tiền nhiệm trên bản Gen 6. Việc tích hợp NPU (Neural Processing Unit) mạnh mẽ giúp máy xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị một cách mượt mà, từ việc khử nhiễu hình ảnh đến tối ưu hóa hiệu suất hệ thống theo thời gian thực.

Khả năng nâng cấp RAM hiếm hoi trong phân khúc Ultrabook

Trong khi xu hướng chung của các dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay là hàn chết RAM lên bo mạch chủ, Lenovo vẫn giữ lại khả năng nâng cấp linh hoạt cho ThinkPad P14s Gen 7. Máy được trang bị sẵn lên đến 64 GB RAM DDR5-5600 hoạt động ở chế độ kênh đôi (dual-channel).

Đáng chú ý, phần cứng của máy thực tế hỗ trợ tối đa lên đến 96 GB RAM, cho phép người dùng chuyên nghiệp như kỹ sư, kiến trúc sư hoặc nhà phân tích dữ liệu có thể tự nâng cấp để đáp ứng các dự án quy mô lớn. Về lưu trữ, máy sử dụng khe cắm M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD với dung lượng sẵn có lên đến 1 TB.

Thiết kế tối ưu cho di động và màn hình chất lượng cao

Với trọng lượng chỉ 1,29 kg, ThinkPad P14s Gen 7 là một trong những chiếc máy trạm 14 inch nhẹ nhất thị trường hiện nay. Dù mỏng nhẹ, máy vẫn đạt các tiêu chuẩn về độ bền cần thiết cho môi trường làm việc khắc nghiệt.

Màn hình của máy sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1200p với độ sáng tối đa lên tới 500 nits. Thông số này đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Ngoài ra, độ phủ màu 100% sRGB giúp tái tạo màu sắc chính xác, phù hợp cho các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa cơ bản và chỉnh sửa hình ảnh.

Thông số kỹ thuật chi tiết của ThinkPad P14s Gen 7

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / Ryzen AI 9 HX PRO 470 Bộ nhớ RAM Tối đa 64GB DDR5-5600 (Hỗ trợ nâng cấp lên 96GB) Lưu trữ SSD PCIe 4.0 x4 (M.2 2280) lên đến 1TB Màn hình 14 inch IPS, 1200p, 500 nits, 100% sRGB, 60Hz Trọng lượng 1,29 kg

Tại thị trường Mỹ, ThinkPad P14s Gen 7 có mức giá khởi điểm từ 1.869 USD cho cấu hình cơ bản sử dụng Ryzen AI 7 PRO 450 và 8 GB RAM. Phiên bản cao cấp nhất có mức giá lên tới 3.469 USD. Mặc dù mức giá này khá cao, nhưng với khả năng nâng cấp RAM vượt trội và chip AMD thế hệ mới, đây vẫn là một khoản đầu tư xứng đáng cho những người dùng cần một cỗ máy làm việc bền bỉ và cơ động.