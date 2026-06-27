Lenovo ThinkPad P16 Gen 3: Máy trạm đồ họa RAM 128GB giảm giá sâu gần 2.000 USD Lenovo vừa công bố mức giảm giá 26% cho ThinkPad P16 Gen 3 cấu hình cao cấp nhất, trang bị chip Core Ultra 9, RAM 128GB và GPU RTX Pro 4000. Đây là cỗ máy chuyên dụng cho các tác vụ kỹ thuật nặng, thiết kế CAD và phát triển AI cục bộ.

Lenovo vừa thực hiện một đợt giảm giá mạnh tay cho dòng máy trạm di động cao cấp ThinkPad P16 Gen 3. Cụ thể, phiên bản cấu hình mạnh mẽ với mã hiệu 21RQ002XUS hiện có giá 5.609 USD sau khi áp dụng mã giảm giá, thấp hơn gần 2.000 USD so với mức giá niêm yết ban đầu là 7.599 USD. Đây là một mức giá cực kỳ đắt đỏ đối với người dùng phổ thông, nhưng lại là cơ hội hấp dẫn cho các doanh nghiệp và chuyên gia cần một hệ thống xử lý dữ liệu khổng lồ.

Sức mạnh phần cứng tối thượng cho các tác vụ chuyên biệt

ThinkPad P16 Gen 3 không hướng tới đối tượng người dùng văn phòng hay game thủ thông thường. Cỗ máy này được xây dựng để phục vụ các kỹ sư, nhà phát triển phần mềm và các chuyên gia AI. Trái tim của hệ thống là vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX, đi kèm với dung lượng RAM lên tới 128GB DDR5 (sử dụng 4 thanh 32GB). Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở card đồ họa chuyên dụng Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell với 16GB VRAM GDDR7.

Lenovo đã giảm giá sâu cho phiên bản ThinkPad P16 Gen 3 trang bị màn hình 4K và RTX Pro 4000

Theo thông số từ nhà sản xuất, GPU này có khả năng cung cấp hiệu suất AI lên tới 1.334 TOPS, một con số ấn tượng phục vụ cho các mô hình học máy và xử lý dữ liệu quy mô lớn ngay trên thiết bị di động. Về lưu trữ, máy được trang bị sẵn ổ cứng SSD PCIe 5.0 dung lượng 4TB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất hiện nay.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX RAM 128GB DDR5 (4x 32GB) - Nâng cấp tối đa 192GB Lưu trữ 4TB PCIe 5.0 SSD (Hỗ trợ tối đa 3 khe M.2) GPU Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell (16GB GDDR7) Màn hình 16 inch WQUXGA (3840 x 2400) IPS, 800 nits, 100% DCI-P3 Kết nối WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2x Thunderbolt 5, 1x Thunderbolt 4 Trọng lượng Khoảng 2,54 kg (5.6 lb)

Màn hình 4K IPS chuyên dụng thay vì OLED

Khác với một số biến thể sử dụng tấm nền OLED, phiên bản đang được giảm giá này sử dụng màn hình WQUXGA IPS độ phân giải 3840 x 2400 pixels. Với độ sáng lên tới 800 nits và độ phủ màu 100% DCI-P3, tấm nền này được hiệu chuẩn màu sắc X-Rite ngay từ khi xuất xưởng. Đối với những người làm việc chuyên nghiệp, màn hình IPS nhám thường được ưu tiên hơn OLED nhờ khả năng chống chói tốt, độ sáng cao ổn định và độ bền màu trong thời gian dài làm việc liên tục.

Khả năng nâng cấp và kết nối hiện đại

Một trong những lý do khiến ThinkPad P16 Gen 3 trở nên đắt giá là khả năng mở rộng vượt trội. Thân máy có thể chứa tối đa 192GB RAM và 3 ổ cứng SSD M.2 2280. Về kết nối, máy trang bị những tiêu chuẩn mới nhất bao gồm WiFi 7 và hai cổng Thunderbolt 5, cho phép băng thông truyền tải dữ liệu cực cao, phù hợp cho việc kết nối với các hệ thống lưu trữ ngoại vi hoặc màn hình chuyên dụng.

Những hạn chế cần lưu ý

Dù sở hữu thông số ấn tượng, ThinkPad P16 Gen 3 vẫn có những điểm trừ nhất định. Trong các bài kiểm tra thực tế, GPU RTX Pro 4000 Blackwell trên dòng máy này bị giới hạn công suất ở mức 105W. Ngoài ra, bộ sạc USB-C 180W đi kèm bị đánh giá là chưa đủ công suất để cung cấp năng lượng tối đa cho một hệ thống tiêu tốn nhiều điện năng như vậy khi hoạt động ở cường độ cao.

Nhìn chung, với mức giá sau giảm là 5.609 USD, đây vẫn là một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, đối với những người dùng chuyên nghiệp cần một chiếc máy trạm có độ tin cậy cao, hỗ trợ RAM ECC, GPU chuyên dụng và khả năng nâng cấp linh hoạt, ThinkPad P16 Gen 3 vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu trên thị trường hiện nay.