Lenovo V15 Gen 7 ra mắt: Laptop phổ thông chạy chip Intel Wildcat Lake, RAM 32 GB và pin 17 tiếng Lenovo chính thức ra mắt mẫu laptop V15 Gen 7 trang bị vi xử lý Intel Wildcat Lake, hỗ trợ tối đa 32 GB RAM DDR5 và thời lượng pin vượt trội lên tới 17 giờ.

Lenovo vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm máy tính xách tay phổ thông với phiên bản Lenovo V15 Gen 7. Mẫu laptop 15 inch này hứa hẹn mang đến hiệu năng vượt trội trong tầm giá nhờ vi xử lý Intel Wildcat Lake, khả năng nâng cấp RAM lên tới 32 GB và thời lượng pin ấn tượng đạt hơn 17 giờ thử nghiệm.

Mẫu laptop Lenovo V15 Gen 7 có tùy chọn cấu hình bộ nhớ RAM lên tới 32 GB.

Sức mạnh tính toán từ nền tảng Intel Wildcat Lake

Để thay thế cho các thế hệ tiền nhiệm sử dụng dòng chip Intel Twin Lake cũ, Lenovo V15 Gen 7 (IWC) đã chuyển sang trang bị hai tùy chọn vi xử lý thế hệ mới là Intel Core 5 320 và Core 7 350. Đây đều là các con chip 6 nhân, mang lại sức mạnh xử lý vượt trội so với thế hệ Processor N150 trước đây trong các bài kiểm tra hiệu năng tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu PSREF của Lenovo cho thấy trong thời gian tới, hãng sẽ bổ sung thêm các tùy chọn chip giá rẻ hơn như Core 3 304 và Core 5 315 để người dùng dễ dàng tiếp cận.

Thiết kế tối ưu và tùy chọn phần cứng linh hoạt

Lenovo V15 Gen 7 sở hữu kích thước tổng thể 359,2 x 235,8 x 19,9 mm và trọng lượng chỉ 1,6 kg, giúp người dùng dễ dàng mang theo di chuyển hàng ngày. Về mặt bộ nhớ, thiết bị hỗ trợ tối đa 32 GB RAM DDR5-5600 cùng ổ cứng SSD M.2 2242 dung lượng tối đa 1 TB có khả năng nâng cấp linh hoạt.

Thiết kế khung máy Lenovo V15 Gen 7 với trọng lượng 1,6 kg và độ mỏng 19,9 mm.

Màn hình của máy có kích thước 15,6 inch với độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel), tần số quét 60 Hz và độ sáng tối đa 300 nits. Người dùng có thể lựa chọn giữa tấm nền TN hoặc IPS tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Màn hình này có độ phủ màu đạt 45% NTSC cùng tỷ lệ tương phản 500:1.

Thời lượng pin ấn tượng và mức giá khởi điểm

Đáng chú ý, dù chỉ trang bị viên pin dung lượng 47 Wh, Lenovo V15 Gen 7 vẫn đạt thời gian sử dụng ấn tượng lên đến hơn 17 giờ trong bài kiểm tra PCMark 10 ở mức độ sáng 120 nits. Điểm này biến thiết bị trở thành một công cụ làm việc bền bỉ cho người dùng văn phòng và học sinh, sinh viên.

Hiện tại, Lenovo V15 Gen 7 đã bắt đầu lên kệ tại thị trường Đức với mức giá khởi điểm từ 919 EUR (khoảng 1.045 USD) đã bao gồm thuế. Cấu hình tiêu chuẩn này đi kèm vi xử lý Core 5 320, 16 GB RAM DDR5-5600, SSD 512 GB M.2 2242 và màn hình tấm nền IPS. Để nâng cấp lên vi xử lý Core 7 350, người dùng cần trả thêm khoảng 130 EUR (khoảng 147 USD).

Bảng thông số kỹ thuật Lenovo V15 Gen 7