Lenovo Yoga AI Mini PC: Sức mạnh Panther Lake và RAM 64GB trong thiết kế 0,65 lít Lenovo vừa chính thức mở bán phiên bản cao cấp của Yoga AI Mini PC với RAM lên tới 64GB và vi xử lý Intel Panther Lake. Thiết bị được thiết kế tối ưu cho các tác vụ AI cục bộ trong một thân hình siêu nhỏ gọn chỉ nặng 600 gram.

Lenovo vừa mở rộng dải sản phẩm máy tính siêu nhỏ với việc trình làng cấu hình mới cho Yoga AI Mini PC tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn lớn nhất ở phiên bản này là dung lượng RAM được nâng cấp lên mức 64GB, kết hợp cùng thế hệ vi xử lý Intel Panther Lake mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu phức tạp và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.

Phiên bản RAM 64GB có giá khoảng 2.651 USD tại thị trường Trung Quốc.

Hiệu năng đột phá từ kiến trúc Intel Panther Lake

Trái tim của thiết bị là vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H, một đại diện mạnh mẽ thuộc dòng Panther Lake vừa ra mắt. Con chip này không chỉ tối ưu về khả năng tính toán đa nhân mà còn đi kèm nhân đồ họa tích hợp Intel Arc B390 iGPU. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất xử lý đồ họa và tính toán AI vượt trội so với các thế hệ mini PC sử dụng chip đời cũ.

Việc trang bị RAM 64GB đánh dấu một bước tiến lớn cho dòng Yoga Mini i Gen 11, vốn trước đó chỉ hỗ trợ tối đa 32GB. Với dung lượng bộ nhớ tạm dồi dào, máy có thể xử lý mượt mà các tác vụ AI cục bộ (Local AI), giúp giảm phụ thuộc vào điện toán đám mây và tăng cường tốc độ phản hồi cho người dùng chuyên nghiệp.

Những điểm nhấn công nghệ quan trọng trên dòng Mini PC mới của Lenovo.

Thiết kế tối giản và khả năng kết nối linh hoạt

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Lenovo Yoga AI Mini PC vẫn duy trì kích thước vô cùng khiêm tốn với dung tích vỏ máy chỉ 0,65 lít và trọng lượng khoảng 600 gram. Thiết kế này cho phép thiết bị dễ dàng ẩn mình phía sau màn hình hoặc đặt gọn gàng trên những bàn làm việc có diện tích hạn chế. Hệ thống lưu trữ của máy sử dụng ổ cứng SSD 1TB PCIe 4.0, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Bất chấp kích thước nhỏ, thiết bị vẫn được trang bị hệ thống cổng kết nối đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu ngoại vi của người dùng:

Loại cổng kết nối Số lượng / Chi tiết Thunderbolt 4 2 cổng HDMI 1 cổng USB-A 3.2 Gen 2 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2 1 cổng USB-C (hỗ trợ PD) 1 cổng Ethernet 1 cổng 2.5G Âm thanh Jack 3.5mm

Giá bán và khả năng tiếp cận

Tại thị trường Trung Quốc, cấu hình RAM 64GB của Lenovo Yoga AI Mini PC được niêm yết với mức giá 17.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2.651 USD). Đây là mức giá định vị thiết bị vào phân khúc máy trạm siêu nhỏ dành cho các nhà phát triển và người dùng chuyên sâu về công nghệ.

Đáng lưu ý, hiện tại Lenovo vẫn chưa cập nhật thông tin về phiên bản 64GB này trên hệ thống tra cứu quy cách sản phẩm toàn cầu (PSREF). Điều này cho thấy khả năng phiên bản cấu hình cao nhất này được phân phối rộng rãi ra các thị trường quốc tế hiện vẫn còn bỏ ngỏ.