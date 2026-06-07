Tin mới

    Lenovo Yoga AI Mini PC: Sức mạnh Panther Lake và RAM 64GB trong thiết kế 0,65 lít

    Tuệ Nhân06/07/2026 15:24

    Lenovo vừa chính thức mở bán phiên bản cao cấp của Yoga AI Mini PC với RAM lên tới 64GB và vi xử lý Intel Panther Lake. Thiết bị được thiết kế tối ưu cho các tác vụ AI cục bộ trong một thân hình siêu nhỏ gọn chỉ nặng 600 gram.

    Lenovo vừa mở rộng dải sản phẩm máy tính siêu nhỏ với việc trình làng cấu hình mới cho Yoga AI Mini PC tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn lớn nhất ở phiên bản này là dung lượng RAM được nâng cấp lên mức 64GB, kết hợp cùng thế hệ vi xử lý Intel Panther Lake mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu phức tạp và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.

    Lenovo Yoga AI Mini PC với thiết kế siêu nhỏ gọn bên cạnh màn hình và bàn phím.
    Phiên bản RAM 64GB có giá khoảng 2.651 USD tại thị trường Trung Quốc.

    Hiệu năng đột phá từ kiến trúc Intel Panther Lake

    Trái tim của thiết bị là vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H, một đại diện mạnh mẽ thuộc dòng Panther Lake vừa ra mắt. Con chip này không chỉ tối ưu về khả năng tính toán đa nhân mà còn đi kèm nhân đồ họa tích hợp Intel Arc B390 iGPU. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất xử lý đồ họa và tính toán AI vượt trội so với các thế hệ mini PC sử dụng chip đời cũ.

    Việc trang bị RAM 64GB đánh dấu một bước tiến lớn cho dòng Yoga Mini i Gen 11, vốn trước đó chỉ hỗ trợ tối đa 32GB. Với dung lượng bộ nhớ tạm dồi dào, máy có thể xử lý mượt mà các tác vụ AI cục bộ (Local AI), giúp giảm phụ thuộc vào điện toán đám mây và tăng cường tốc độ phản hồi cho người dùng chuyên nghiệp.

    Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật chính của Lenovo Yoga AI Mini PC.
    Những điểm nhấn công nghệ quan trọng trên dòng Mini PC mới của Lenovo.

    Thiết kế tối giản và khả năng kết nối linh hoạt

    Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Lenovo Yoga AI Mini PC vẫn duy trì kích thước vô cùng khiêm tốn với dung tích vỏ máy chỉ 0,65 lít và trọng lượng khoảng 600 gram. Thiết kế này cho phép thiết bị dễ dàng ẩn mình phía sau màn hình hoặc đặt gọn gàng trên những bàn làm việc có diện tích hạn chế. Hệ thống lưu trữ của máy sử dụng ổ cứng SSD 1TB PCIe 4.0, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

    Bất chấp kích thước nhỏ, thiết bị vẫn được trang bị hệ thống cổng kết nối đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu ngoại vi của người dùng:

    Loại cổng kết nốiSố lượng / Chi tiết
    Thunderbolt 42 cổng
    HDMI1 cổng
    USB-A 3.2 Gen 21 cổng
    USB-C 3.2 Gen 21 cổng
    USB-C (hỗ trợ PD)1 cổng
    Ethernet1 cổng 2.5G
    Âm thanhJack 3.5mm

    Giá bán và khả năng tiếp cận

    Tại thị trường Trung Quốc, cấu hình RAM 64GB của Lenovo Yoga AI Mini PC được niêm yết với mức giá 17.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2.651 USD). Đây là mức giá định vị thiết bị vào phân khúc máy trạm siêu nhỏ dành cho các nhà phát triển và người dùng chuyên sâu về công nghệ.

    Đáng lưu ý, hiện tại Lenovo vẫn chưa cập nhật thông tin về phiên bản 64GB này trên hệ thống tra cứu quy cách sản phẩm toàn cầu (PSREF). Điều này cho thấy khả năng phiên bản cấu hình cao nhất này được phân phối rộng rãi ra các thị trường quốc tế hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Khoa học - công nghệ
      Lenovo Yoga AI Mini PC: Sức mạnh Panther Lake và RAM 64GB trong thiết kế 0,65 lít
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO