Lenovo Yoga AIO i Aura Edition: Sức mạnh Intel Panther Lake và màn hình OLED 1000 nits Lenovo chính thức ra mắt Yoga AIO i Aura Edition trên toàn cầu, sở hữu chip Intel Core Ultra X7 358H, RAM 9.600 MT/s và màn hình 32 inch 4K OLED 165Hz cực ấn tượng.

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu máy tính để bàn tất cả trong một (All-in-One) cao cấp nhất của mình, Yoga AIO i Gen 11 (còn gọi là Aura Edition), trên phạm vi toàn cầu. Sau lần xuất hiện đầu tiên tại triển lãm CES 2026, thiết kế độc đáo cùng cấu hình phần cứng mạnh mẽ của thiết bị này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu công nghệ, đặc biệt là những người đang tìm kiếm một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Apple iMac.

Máy tính để bàn 32 inch mới nhất của Lenovo đi kèm với chân đế cố định và thiết kế khác biệt.

Kiến trúc Intel Panther Lake và hiệu năng đồ họa thế hệ mới

Điểm nhấn quan trọng nhất của Yoga AIO i Aura Edition nằm ở hệ thống xử lý trung tâm. Máy được trang bị chip Intel Core Ultra X7 358H thuộc thế hệ Panther Lake mới nhất. Đây là bộ vi xử lý 16 nhân, kết hợp giữa 4 nhân hiệu năng cao (P-Cores) kiến trúc Cougar Cove, 8 nhân tiết kiệm điện (E-Cores) Darkmont và thêm 4 nhân Darkmont tiết kiệm điện năng thấp (LP E-Cores) hoạt động ở xung nhịp thấp hơn.

Bên cạnh sức mạnh tính toán, khả năng xử lý đồ họa của thiết bị cũng rất đáng gờm với GPU tích hợp Intel Arc B390. Với 12 nhân Xe3, chip đồ họa này được đánh giá có khả năng xử lý mượt mà các tựa game AAA ở độ phân giải 1080p, thậm chí là 1440p trong một số điều kiện nhất định. Để tối ưu hóa hiệu suất toàn hệ thống, Lenovo đã trang bị 32 GB RAM LPDDR5X với tốc độ bus lên tới 9.600 MT/s, đảm bảo khả năng đa nhiệm và xử lý dữ liệu băng thông lớn cực nhanh.

Màn hình OLED 4K: Tiêu chuẩn mới cho máy tính All-in-One

Không chỉ mạnh về cấu hình, Yoga AIO i Aura Edition còn sở hữu một trong những màn hình tốt nhất trên thị trường máy tính để bàn hiện nay. Tấm nền OLED 32 inch với độ phân giải 4K cung cấp độ chi tiết cực cao và màu sắc sống động. Đặc biệt, tần số quét 165 Hz giúp mọi chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà, từ các thao tác làm việc hàng ngày đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Về độ sáng, màn hình đạt mức 225 nits ở chế độ SDR thông thường, nhưng có thể bùng nổ lên đến 1.000 nits khi hiển thị nội dung HDR. Điều này mang lại độ tương phản tuyệt vời, màu đen sâu tuyệt đối và dải động rộng, đáp ứng tốt nhu cầu của những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật cốt lõi của phiên bản Yoga AIO i Aura Edition vừa được mở bán:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H (16 nhân) Đồ họa Intel Arc B390 (12 nhân Xe3) Bộ nhớ RAM 32 GB LPDDR5X (9.600 MT/s) Lưu trữ 1 TB M.2 2280 SSD Màn hình 32 inch 4K OLED, 165 Hz, 1.000 nits HDR

Định giá và đối thủ cạnh tranh

Tại thị trường Mỹ, Lenovo đang niêm yết Yoga AIO i Aura Edition với một cấu hình duy nhất (SKU) có giá 3.097,99 USD. Mức giá này cao hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là iMac 24 inch của Apple. Cụ thể, phiên bản iMac sử dụng chip M4 với 24 GB RAM hiện có giá khoảng gần 2.000 USD.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về giá có thể được lý giải bởi kích thước màn hình lớn hơn (32 inch so với 24 inch), công nghệ tấm nền OLED vượt trội và cấu hình phần cứng mới nhất từ Intel. Hiện tại, Lenovo vẫn chưa xác nhận liệu có bổ sung thêm các tùy chọn tùy chỉnh cấu hình cho thị trường Bắc Mỹ như tại Úc hay châu Âu hay không. Trong khi đó, người dùng tại Canada vẫn đang phải chờ đợi khi sản phẩm này tiếp tục được liệt kê ở trạng thái "sắp ra mắt".