Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11: Laptop đồ họa mỏng nhẹ với 48GB VRAM và màn hình OLED 1.100 nit Lenovo mở rộng thị trường cho Yoga Pro 7 15ASH11 dùng chip AMD Strix Halo. Máy sở hữu màn hình OLED 1.100 nit và khả năng cấp phát tới 48GB VRAM cho đồ họa tích hợp.

Lenovo vừa chính thức mở rộng phạm vi phân phối mẫu laptop Yoga Pro 7 15ASH11 sang thị trường châu Âu và Anh, sau khi ra mắt lần đầu tại MWC 2026. Đây là dòng máy tính 15,3 inch gây chú ý nhờ việc trang bị nền tảng AMD Strix Halo mạnh mẽ, hướng đến người dùng sáng tạo nội dung cần hiệu năng đồ họa cao trong một thân máy di động.

Lenovo trang bị cho Yoga Pro 7 15ASH11 bàn di chuột xúc giác.

Sức mạnh từ nền tảng AMD Strix Halo và khả năng cấp phát VRAM ấn tượng

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của Yoga Pro 7 15ASH11 là chipset AMD Ryzen AI Max+ 388. Mặc dù sử dụng kiến trúc Zen 5 tương tự như các dòng Strix Halo cao cấp hơn, biến thể này được cấu hình với 8 nhân và 16 luồng xử lý. Con số này chỉ bằng một nửa so với Ryzen AI Max+ 395, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng đa nhiệm ấn tượng cho các tác vụ chuyên sâu.

Đáng chú ý nhất là khả năng xử lý đồ họa của GPU tích hợp Radeon 8060S. Với tùy chọn RAM lên đến 64 GB, hệ thống cho phép người dùng cấp phát tối đa 48 GB để làm bộ nhớ video (VRAM). Điều này mang lại lợi thế cực lớn khi xử lý các mô hình AI phức tạp, dựng phim 4K hoặc thiết kế 3D vốn đòi hỏi dung lượng VRAM khổng lồ mà các GPU tích hợp thông thường không thể đáp ứng.

Trải nghiệm thị giác vượt trội với màn hình OLED 1.100 nit

Bên cạnh cấu hình phần cứng, màn hình là điểm nhấn không thể bỏ qua trên Yoga Pro 7 15ASH11. Lenovo trang bị tấm nền OLED độ phân giải 2.5K với tần số quét 165 Hz, đảm bảo sự mượt mà trong mọi chuyển động. Đặc biệt, độ sáng đỉnh lên tới 1.100 nit giúp máy hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh, đồng thời hỗ trợ tốt cho việc biên tập nội dung HDR với độ chính xác màu sắc cao.

Thiết kế tối ưu cho tính di động

Dù sở hữu cấu hình mạnh, Yoga Pro 7 15ASH11 vẫn duy trì được phom dáng gọn gàng với độ dày chỉ 16,7 mm và trọng lượng 1,71 kg. Viên pin dung lượng 84 Wh được kỳ vọng sẽ cung cấp thời lượng sử dụng ổn định cho một ngày làm việc. Ngoài ra, việc tích hợp bàn di chuột xúc giác (haptic trackpad) mang lại phản hồi chính xác và hiện đại hơn so với các loại trackpad cơ học truyền thống.

Thông số kỹ thuật chi tiết Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI Max+ 388 (8 nhân, 16 luồng, Zen 5) Đồ họa (iGPU) AMD Radeon 8060S Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB (Có thể cấp phát 48 GB VRAM) Màn hình 15,3 inch OLED, 2.5K, 165 Hz, 1.100 nit Pin 84 Wh Kích thước 347 x 242 x 16,7 mm Trọng lượng 1,71 kg

Thông tin giá bán và tính khả dụng

Hiện tại, người dùng tại các quốc gia như Pháp, Ireland, Ý và Tây Ban Nha đã có thể đặt mua Yoga Pro 7 15ASH11. Tại các thị trường khác như Đức và Áo, máy được niêm yết ở trạng thái "sắp mở bán".

Mức giá khởi điểm cho phiên bản RAM 32 GB và ổ cứng SSD 512 GB dao động từ 2.189 EUR đến 2.249 EUR (khoảng 1.870 GBP tại Anh). Để nâng cấp lên 64 GB RAM, người dùng cần chi thêm khoảng 600-700 EUR, và thêm khoảng 190-220 EUR cho tùy chọn ổ cứng SSD 1 TB.