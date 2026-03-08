Leny Yoro tự tin cùng Manchester United cạnh tranh ngai vàng Ngoại hạng Anh Trung vệ Leny Yoro khẳng định Manchester United có đủ tiềm năng xưng vương Ngoại hạng Anh, đồng thời sẵn sàng thi đấu linh hoạt theo yêu cầu chiến thuật.

Trung vệ Leny Yoro vừa gửi tới các đối thủ thông điệp đanh thép khi khẳng định Manchester United hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ đang sở hữu sự ổn định cần thiết cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước khi bước vào chiến dịch mới.

Bệ phóng từ sự ổn định chiến thuật

Sự tự tin của Leny Yoro không phải là phát biểu mang tính xã giao. Ở mùa giải trước, Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick đã trải qua màn lột xác ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc, trong đó họ chỉ để thất bại 2 trong tổng số 17 trận tại giải quốc nội. Thành tích này phản ánh nền tảng chiến thuật vững chắc cùng sự gắn kết mà chiến lược gia người Anh xây dựng cho đội chủ sân Old Trafford.

Yoro tin vào khả năng vô địch của Man Utd.

Bên cạnh đó, cục diện giải đấu cũng tạo ra lợi thế không nhỏ cho Quỷ đỏ. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Liverpool, Manchester City, Chelsea và Tottenham đều trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện, sự duy trì bộ khung và triết lý bóng đá của HLV Carrick trở thành điểm tựa quan trọng cho Manchester United.

Đánh giá về tham vọng của đội bóng, trung vệ 20 tuổi người Pháp chia sẻ thẳng thắn: "Chúng tôi là Manchester United, nên chúng tôi cần phải suy nghĩ như vậy. Tôi biết đội bóng có tiềm năng để làm điều đó, vì vậy, toàn đội cần phải biến mục tiêu thành hiện thực."

Sẵn sàng hy sinh vì tập thể và quyết tâm khẳng định bản thân

Quyết tâm của tập thể Manchester United đã được cụ thể hóa bằng chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid trong trận giao hữu mới đây, nơi tiền đạo Mbeumo tỏa sáng với một cú đúp. Bầu không khí tích cực đang lan tỏa rõ rệt trong phòng thay đồ, thúc đẩy từng cá nhân nỗ lực hết mình.

Đáng chú ý, cựu sao Lille hiện phải thi đấu dạt sang vị trí hậu vệ cánh phải do Diogo Dalot và Noussair Mazraoui vắng mặt sau kỳ World Cup. Dù vậy, Yoro không xem đây là rào cản mà coi đó là cơ hội để chứng tỏ giá trị bản thân.

Cầu thủ trẻ chia sẻ về mục tiêu cá nhân cũng như tập thể trong mùa giải tới: "Mục tiêu là giành chiến thắng mọi trận đấu, đưa đội bóng trở thành tập thể xuất sắc nhất, bản thân tôi chơi tốt từng trận, giành danh hiệu và đứng ở vị trí dẫn đầu."

Dù phải chơi trái sở trường, trung vệ người Pháp khẳng định tinh thần không chùn bước: "Tôi không có lời bào chữa nào. Tôi hy vọng mình sẽ không gặp phải chấn thương ở mùa giải này và tôi sẽ cho mọi người thấy những gì bản thân có thể làm." Sự trưởng thành cùng tư duy thi đấu chuyên nghiệp của Leny Yoro hứa hẹn sẽ mang đến phương án nhân sự linh hoạt cho HLV Michael Carrick trong cuộc đua đường dài đầy khốc liệt sắp tới.