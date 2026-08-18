Levski Sofia bất phân thắng bại với AEK Athens FC tại play-off Champions League Cả Levski Sofia và AEK Athens FC đều không thể ghi bàn và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân Georgi Asparuhov, trong khuôn khổ vòng play-off UEFA Champions League.

Levski Sofia 0 - 0 AEK Athens FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Levski Sofia tiếp đón AEK Athens FC.

13' AEK Athens nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng Bước sang phút 13, AEK Athens FC nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng khi tỷ lệ cầm bóng giữa hai đội là 42% - 58% . Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra tương đối thận trọng với số cú dứt điểm dừng ở mức 1 - 0 (trúng đích 0 - 0 ) và tỷ số vẫn đang dừng ở 0 - 0 .

27' Thế trận giằng co, hai đội thi đấu thận trọng Bước sang phút 27, thế trận trên sân vẫn diễn ra tương đối giằng co và chặt chẽ. AEK Athens FC nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (46% - 54%), tuy nhiên chỉ số dứt điểm 2 - 1 cùng số lần trúng đích 0 - 0 cho thấy hàng công hai bên vẫn chưa tạo ra được đột biến.

39' Thế trận giằng co trước giờ nghỉ Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, trận đấu giữa Levski Sofia và AEK Athens FC vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 0 - 0 . Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và số lần dứt điểm 3 - 1 , nhưng sự thiếu chính xác khiến số cú sút trúng đích của cả hai bên vẫn dừng ở mức 0 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Levski Sofia gia tăng áp lực nhưng chưa thể có bàn thắng Bước sang phút 52, Levski Sofia nhỉnh hơn về thế trận khi nắm 53% - 47% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về chỉ số dứt điểm 8-4 trước AEK Athens FC. Dù vậy, cơ hội thực sự nguy hiểm chưa xuất hiện nhiều khi chỉ số dứt điểm trúng đích mới là 1-0 , khiến tỷ số trận đấu vẫn dừng ở mức 0-0 .

58' AEK Athens FC làm mới hàng công với B. Varga Phút 58, AEK Athens FC quyết định điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi B. Varga được tung vào sân thay thế L. Jovic. Trong thế trận đang hòa 0-0, sự xuất hiện của B. Varga được kỳ vọng sẽ giúp đội khách thi đấu khởi sắc hơn và tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

58' AEK Athens FC tung P. Mantalos vào sân ở phút 58 Phút 58, AEK Athens FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. Mantalos vào sân thay cho L. Majer . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của P. Mantalos được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn mới cho lối chơi của đội khách.

64' Levski Sofia ép sân nhưng chưa thể mở tỷ số Bước sang phút 64, Levski Sofia đang chủ động tạo sức ép với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% . Đội chủ nhà tích cực hãm thành và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 3 - 1 ), tuy nhiên hiệu quả vẫn là điều còn thiếu khiến hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 .

67' Levski Sofia đưa J. Perea vào sân tìm bàn thắng Phút 67, Levski Sofia quyết định điều chỉnh hàng công khi rút A. Oko-Flex ra nghỉ và tung J. Perea vào sân. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến trong những phút còn lại.

76' Levski Sofia gia tăng áp lực ở phút 76 Bước sang phút 76, thế trận giằng co giữa Levski Sofia và AEK Athens FC vẫn chưa có bàn mở tỷ số khi hai đội tạm hòa 0 - 0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% và tích cực hãm thành với số cú dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 3 - 1). Sức ép liên tục khiến đội khách vất vả chống đỡ, dẫn đến số lần cứu thua 1 - 3 cùng chỉ số phạm lỗi 4 - 10.

79' Levski Sofia tăng cường nhân sự ở phút 79 Phút 79, đội chủ nhà Levski Sofia có sự thay đổi người khi A. Mitkov được tung vào sân để thế chỗ Reinaldo . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

79' Levski Sofia tung M. Soula vào sân ở phút 79 Phút 79, Levski Sofia quyết định điều chỉnh nhân sự khi M. Soula vào sân thay cho Everton Bala . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0, đây là sự bổ sung nhằm tìm kiếm sự khác biệt ở khoảng thời gian cuối trận.

81' AEK Athens làm mới hàng công ở những phút cuối Phút 81, AEK Athens FC quyết định có sự thay đổi nhân sự khi O. Zubkov được tung vào sân thay cho Zini . Trong thế trận hòa 0-0 giằng co, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột biến cho đội khách ở khoảng thời gian còn lại.

81' AEK Athens tung M. Gacinovic vào sân ở phút 81 Phút 81, AEK Athens FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Gacinovic được tung vào sân thay cho A. Koita . Trong bối cảnh tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra đột biến trong những phút thi đấu còn lại.

88' Levski Sofia điều chỉnh nhân sự ở phút 88 Phút 88, Levski Sofia thực hiện sự thay đổi người khi S. Hevertton được tung vào sân thế chỗ cho A. Neves . Sự bổ sung nhân sự này diễn ra trong thời điểm trận đấu play-off UEFA Champions League trên sân Georgi Asparuhov Stadium đang trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng.

88' Thế trận giằng co ở những phút cuối Trận đấu tiến về phút 88' trong thế giằng co khi tỷ số vẫn đang là 0 - 0. Levski Sofia nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 53% - 47% cùng chỉ số dứt điểm 15 - 13 (trúng đích 3 - 1), trong khi AEK Athens FC phải phạm lỗi nhiều hơn với tỷ lệ 6 - 14 nhằm vô hiệu hóa các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

89' Levski Sofia điều chỉnh nhân sự ở phút 89 Phút 89, Levski Sofia thực hiện sự thay đổi người khi S. Stoyanchov được tung vào sân thay cho Maicon . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố lực lượng cho đội chủ nhà trong những phút còn lại của trận đấu.

KT Kết thúc: Levski Sofia 0-0 AEK Athens FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:49 19/08/2026

Đội hình chính thức Levski Sofia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julio Velazquez AEK Athens FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Marko Nikolic 92 Svetoslav Vutsov 21 Aldair 50 Kristian Dimitrov 31 Nikola Serafimov 3 Maicon 20 Álex Centelles 19 El Mehdi Moubarik 7 Reinaldo 35 Serginho 11 Armstrong Oko-Flex 17 Everton Bala 1 Thomas Strakosha 12 Lazaros Rota 2 Harold Moukoudi 44 Filipe Relvas 3 Stavros Pilios 11 Aboubakary Koita 18 Răzvan Marin 6 Kaan Kairinen 14 Lovro Majer 9 Luka Jović 90 Zini Dự bị Levski Sofia 78 Martin Lukov 1 Ognyan Vladimirov 2 Hevertton Santos 4 Christian Makoun 18 Gašper Trdin 10 Asen Ivanov Mitkov 22 Mazire Soula 27 David Kusso 77 Adrian Raychev AEK Athens FC 91 Alberto Brignoli 41 Marios Balamotis 15 Martin Georgiev 21 Domagoj Vida 7 Dereck Kutesa 8 Mijat Gaćinović 10 Oleksandr Zubkov 17 Dimitrios Kaloskamis 20 Petros Mantalos Cập nhật đội hình lúc 01:31 19/08/2026

Levski Sofia Thống kê AEK Athens FC 53% Kiểm soát bóng 47% 15 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Kristian Dimitrov Levski Sofia Điểm 7.7 Nikola Serafimov Levski Sofia Điểm 7.3 Serginho Levski Sofia Điểm 7.3 Filipe Relvas AEK Athens FC Điểm 7.3 Aboubakary Koita AEK Athens FC Điểm 7.3 Svetoslav Vutsov Levski Sofia Điểm 7.2

Thông tin trước trận đấu

Trận đấu giữa Levski Sofia và AEK Athens FC trong khuôn khổ UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 19/08/2026 trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định theo thể thức loại trực tiếp, nơi đội chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

Phong độ và đà tâm lý của Levski Sofia

Đại diện của bóng đá Bulgaria đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Levski Sofia đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ có 1 trận hòa. Thành tích bất bại này mang lại đà tâm lý tự tin cho toàn đội trước cuộc tiếp đón đối thủ duyên nợ đến từ Hy Lạp.

Bên cạnh lợi thế về mặt phong độ, việc được thi đấu trên chảo lửa National Stadium Vasil Levski cũng là điểm tựa rất lớn cho Levski Sofia. Sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà sẽ là nguồn động lực quan trọng để đại diện Bulgaria triển khai lối chơi chủ động.

Thách thức dành cho AEK Athens FC

Ở chiều ngược lại, AEK Athens FC phải bước vào chuyến làm khách đầy cam go tại Sofia. Trong một trận đấu loại trực tiếp mang tính chất "một mất một còn", đại diện Hy Lạp cần phải duy trì sự tập trung cao độ cùng bản lĩnh vững vàng ở những thời điểm then chốt để đứng vững trước áp lực từ đội chủ nhà.

Phân tích chiến thuật và nhận định

Tính chất loại trực tiếp khiến cuộc so tài này không có chỗ cho những sai lầm. Levski Sofia nhiều khả năng sẽ tận dụng sự hưng phấn từ chuỗi trận thành công để gây sức ép sớm. Trong khi đó, AEK Athens FC có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu trước khi tung ra các đòn đáp trả.

Nhìn chung, với ưu thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng bao gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa, Levski Sofia sở hữu đôi chút lợi thế về mặt tâm lý. Tuy nhiên, tính chất khốc liệt của đấu trường danh giá nhất châu Âu hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu căng thẳng và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Levski Sofia 5 trận gần nhất T T T T H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới AEK Athens FC 5 trận gần nhất H T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới