LG Gram Book 16: Phân tích sức mạnh chip Ryzen AI 7 và màn hình 120Hz trong tầm giá 900 USD LG Gram Book 16 phiên bản mới (16U55U) gây chú ý khi trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 kiến trúc Zen 5 cùng màn hình cảm ứng 120Hz mượt mà. Với mức giá ưu đãi dưới 900 USD, đây là mẫu laptop mỏng nhẹ sở hữu cấu hình phần cứng tối ưu cho các tác vụ AI và đồ họa cơ bản.

LG vừa thực hiện đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ cho dòng Gram Book 16 (mã hiệu 16U55U-H.AU77U3), đưa mẫu laptop này xuống phân khúc dưới 900 USD tại các hệ thống bán lẻ lớn. Đây là một bước đi chiến lược nhằm phổ cập dòng chip Ryzen AI thế hệ mới của AMD đến gần hơn với người dùng phổ thông cần hiệu năng ổn định và tính di động cao.

Cấu hình phần cứng: Sự kết hợp giữa Zen 5 và đồ họa Radeon 840M

Trái tim của LG Gram Book 16 là bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445. Đây là con chip được xây dựng trên cấu trúc lai bao gồm 2 nhân Zen 5 hiệu năng cao và 4 nhân Zen 5c tiết kiệm điện. Sự kết hợp này không chỉ giúp tối ưu thời lượng pin mà còn cung cấp sức mạnh xử lý đa nhiệm ấn tượng cho các tác vụ văn phòng và sáng tạo nội dung.

Đi kèm với CPU là nhân đồ họa tích hợp Radeon 840M, đủ sức đáp ứng các nhu cầu chỉnh sửa ảnh, video cơ bản hoặc giải trí với các tựa game e-sports. Máy được trang bị sẵn 16 GB RAM LPDDR5X tốc độ cao (7467 MHz) chạy ở chế độ kênh đôi (dual-channel), giúp khai thác tối đa băng thông cho cả CPU và GPU tích hợp.

LG's Gram Book 16 (model 16U55U-H.AU77U3) has a Full HD webcam with IR and a privacy shutter

Màn hình cảm ứng 120Hz: Điểm sáng trong phân khúc

LG Gram Book 16 sở hữu màn hình IPS kích thước 16 inch với tỷ lệ 16:10 hiện đại, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn so với tỷ lệ 16:9 truyền thống. Điểm đáng giá nhất trên tấm nền này chính là tần số quét biến thiên từ 48 Hz đến 120 Hz, giúp mọi thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà vượt trội.

Thông số hiển thị của máy cũng rất ấn tượng với độ phân giải 1.920 × 1.200 pixel, độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng đạt mức 400 nits. Việc tích hợp lớp cảm ứng trực tiếp trên màn hình giúp người dùng tương tác trực quan hơn, đặc biệt hữu ích khi duyệt web hoặc xử lý tài liệu nhanh.

Thông số kỹ thuật chi tiết LG Gram Book 16

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI 7 445 (6 nhân, 12 luồng) Đồ họa (GPU) AMD Radeon 840M Bộ nhớ RAM 16 GB LPDDR5X-7467 (Hàn chết) Lưu trữ 1 TB PCIe 4.0 SSD (Trống 1 khe M.2 nâng cấp) Màn hình 16" IPS Touch, 120Hz, 100% sRGB, 400 nits Pin 77 Wh, sạc nhanh 65 W Trọng lượng 1,8 kg

Khả năng kết nối và nâng cấp linh hoạt

Dù có thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 16,3 mm, LG Gram Book 16 vẫn đảm bảo đầy đủ hệ thống cổng kết nối cần thiết. Máy bao gồm hai cổng USB-C (hỗ trợ DisplayPort và sạc Power Delivery), hai cổng USB-A tốc độ cao, cổng HDMI và jack âm thanh 3.5 mm. Đáng chú ý, LG vẫn giữ lại một khe cắm M.2 trống, cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng lưu trữ lên thêm 1 TB hoặc hơn tùy nhu cầu.

Về kết nối không dây, máy sử dụng card AzureWave AW-XM514NF hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.4 mới nhất, đảm bảo đường truyền ổn định và tốc độ cao trong môi trường mạng hiện đại.

Trải nghiệm thực tế từ người dùng

Theo đánh giá từ những người dùng đầu tiên tại Best Buy, LG Gram Book 16 nhận được số điểm trung bình cao (4.8/5). Những điểm cộng lớn nhất nằm ở thời lượng pin bền bỉ từ viên pin 77 Wh và hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả, giúp máy không bị quá nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn tồn tại một vài nhược điểm nhỏ. Hệ thống loa và webcam Full HD chỉ dừng lại ở mức trung bình, chưa thực sự xuất sắc so với các đối thủ cùng tầm giá. Ngoài ra, lớp vỏ màu đen của máy khá bám dấu vân tay, đòi hỏi người dùng phải vệ sinh thường xuyên để giữ được vẻ ngoài bóng bẩy.

Nhìn chung, với mức giá khoảng 900 USD, LG Gram Book 16 là một cỗ máy đa năng, cân bằng tốt giữa hiệu suất của kiến trúc Zen 5 và trải nghiệm màn hình 120Hz cao cấp, phù hợp cho cả công việc văn phòng lẫn nhu cầu giải trí đa phương tiện.