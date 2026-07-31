Lịch Âm Dương ngày 01/08/2026: Giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lưu ý phong thủy Tra cứu Âm Dương lịch ngày 01/08/2026, xem giờ hoàng đạo, hướng Hỷ Thần, Tài Thần cùng những gợi ý phong thủy giúp khởi đầu ngày mới may mắn, hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 01/08/2026

Theo Âm Dương lịch, Thứ Bảy ngày 01/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Đinh Mùi, thuộc ngũ hành Thiên Hà Thủy (nước trên trời). Mặc dù là ngày Âm Lịch cuối tháng Sáu, xét về phong thủy ngày Đinh Mùi có Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), được coi là ngày Bảo Nhật (ngày cát), tạo nền tảng năng lượng khởi đầu hài hòa và thuận lợi.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 01/08/2026

Dưới đây là thông tin chi tiết về Âm Dương lịch và các yếu tố phong thủy trong ngày giúp bạn dễ dàng tra cứu:

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Thứ Bảy, ngày 01/08/2026 Âm Lịch Ngày 19/06/2026 (Ất Mùi), năm Bính Ngọ Can Chi Ngày Đinh Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) Khổng Minh Lục Diệu Ngày Đại An (Cát - mọi sự yên ổn, bình an) Nhị Thập Bát Tú Sao Vị (Vị Thổ Trĩ - Kiết Tú, rất tốt cho khởi tạo) Thập Nhị Kiến Trừ Trực Kiến (Tốt cho khai trương, nhậm chức, gieo trồng)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc chọn lựa giờ tốt (hoàng đạo) để thực hiện công việc quan trọng giúp tinh thần thoải mái, mọi việc diễn ra hanh thông hơn.

Các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

Dần (03:00 - 04:59): Giờ Tư Mệnh, phù hợp cho khởi động các kế hoạch sớm.

Giờ Tư Mệnh, phù hợp cho khởi động các kế hoạch sớm. Mão (05:00 - 06:59): Giờ Thanh Long, mang năng lượng vui vẻ, thuận lợi di chuyển.

Giờ Thanh Long, mang năng lượng vui vẻ, thuận lợi di chuyển. Tỵ (09:00 - 10:59): Giờ Kim Đường, thích hợp cho giao dịch, cầu may mắn.

Giờ Kim Đường, thích hợp cho giao dịch, cầu may mắn. Thân (15:00 - 16:59): Giờ Tư Mệnh, thuận lợi gặp gỡ, trao đổi công việc.

Giờ Tư Mệnh, thuận lợi gặp gỡ, trao đổi công việc. Tuất (19:00 - 20:59): Giờ Thanh Long, thích hợp xum họp gia đình, bàn chuyện quan trọng.

Giờ Thanh Long, thích hợp xum họp gia đình, bàn chuyện quan trọng. Hợi (21:00 - 22:59): Giờ Minh Đường, thích hợp nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Khung giờ hắc đạo cần lưu ý hạn chế công việc lớn: Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Hướng và khung giờ xuất hành may mắn

Lựa chọn hướng đi và thời gian xuất hành theo kinh nghiệm dân gian có thể hỗ trợ mang lại sự an tâm cho mỗi chuyến đi:

Đón Hỷ Thần: Xuất hành hướng Chính Nam để đón may mắn, tinh thần vui vẻ.

Xuất hành hướng để đón may mắn, tinh thần vui vẻ. Đón Tài Thần: Xuất hành hướng Chính Đông để cầu tài lộc, thuận lợi làm ăn.

Xuất hành hướng để cầu tài lộc, thuận lợi làm ăn. Theo Khổng Minh xuất hành: Ngày Bạch Hổ Kiếp – Đi hướng Nam hoặc Bắc đều rất thuận lợi, cầu tài như ý.

Giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong:

Giờ Đại An (11h-13h và 23h-01h): Đi lại may mắn, kinh doanh có lời, gia đạo êm ấm.

Đi lại may mắn, kinh doanh có lời, gia đạo êm ấm. Giờ Tốc Hỷ (15h-17h và 03h-05h): Tin vui sắp tới, cầu tài hướng Tây Nam giúp mọi việc thuận hòa.

Tin vui sắp tới, cầu tài hướng Tây Nam giúp mọi việc thuận hòa. Giờ Tiểu Cát (19h-21h và 07h-09h): Gặp gỡ đối tác thuận lợi, công việc tiến triển đều đặn.

Xem tuổi xung hợp và giải thích thuật ngữ phong thủy

Trong ngày Đinh Mùi, hành Thủy khắc hành Hỏa, tuy nhiên các tuổi mang mệnh Hỏa như Kỷ Sửu, Đinh Dậu và Kỷ Mùi không lo bị ảnh hưởng. Tuổi kỵ nhất trong ngày cần thận trọng là Tân Sửu.

Về địa chi, ngày Mùi Lục hợp với Ngọ, Tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc cục; xung/hình với Sửu, hại Tý, phá Tuất. Ngoài ra, người tuổi Thân, Tý, Thìn gặp Tam Sát nên chú ý giữ gìn công việc cẩn trọng.

Giải thích thuật ngữ phong thủy trong ngày

Can sinh Chi (Bảo Nhật): Thiên can Đinh (Hỏa) sinh Địa chi Mùi (Thổ), thể hiện sự hòa hợp giữa thiên thời và địa lợi, thuận lợi cho sự nghiệp.

Thiên can Đinh (Hỏa) sinh Địa chi Mùi (Thổ), thể hiện sự hòa hợp giữa thiên thời và địa lợi, thuận lợi cho sự nghiệp. Đại An: Khái niệm trong Lục Diệu chỉ trạng thái bình an vững chắc, tâm an trí sáng, tiến hành công việc ít gặp trở ngại.

Khái niệm trong Lục Diệu chỉ trạng thái bình an vững chắc, tâm an trí sáng, tiến hành công việc ít gặp trở ngại. Sao Vị (Vị Thổ Trĩ): Cát tú đại diện cho sự phú quý, sinh khí vinh hoa, rất tốt cho cưới hỏi, gieo trồng hay khởi công nhẹ.

Lời khuyên các việc nên làm và nên tránh

Kết hợp giữa Thập Nhị Kiến Trừ và Ngọc Hạp Thông Thư, bạn có thể tham khảo một số định hướng công việc cho ngày mới:

Việc nên làm:

Khai trương, nhận chức, cưới hỏi, gieo trồng cây cối.

Thực hiện các việc cầu phúc, đền ơn đáp nghĩa, làm từ thiện.

Ký kết hợp đồng, trao đổi công việc nhẹ nhàng vào các giờ hoàng đạo.

Việc nên hoãn hoặc cẩn trọng:

Động thổ, chôn cất, đào giếng, lợp nhà (do trùng các sao Thổ phủ, Huyền Vũ, Tam tang).

Theo kinh nghiệm dân gian (Bành Tổ Bách Kỵ), tránh cắt tóc, cạo đầu và không tự ý dùng các loại thuốc lạ.

Hạn chế di chuyển bằng đường thủy do ảnh hưởng kiêng cữ của sao Vị.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và trải nghiệm văn hóa dân gian, giúp bạn đọc có thêm năng lượng tích cực để chủ động sắp xếp công việc hiệu quả.