Lịch Âm Dương ngày 02/08/2026: Giờ hoàng đạo và hướng xuất hành may mắn Thông tin chi tiết Lịch Âm Dương ngày 02/08/2026 (20/06 Âm Lịch) kèm giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và gợi ý công việc thuận lợi mang tính tham khảo.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 02/08/2026

Ngày Chủ Nhật, 02/08/2026 Dương Lịch (tức ngày 20 Tháng Sáu Âm Lịch năm Bính Ngọ), là ngày Mậu Thân có ngũ hành Can sinh Chi tốt lành. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ thông tin về giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung cùng các gợi ý phong thủy mang tính tham khảo giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả.

Tổng quan Lịch Âm Dương ngày 02/08/2026

Dương Lịch Chủ Nhật, ngày 02/08/2026 Âm Lịch Ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ (Ất Mùi) Can Chi - Nạp Âm Ngày Mậu Thân - Nạp âm Đại Dịch Thổ (Thổ sinh Kim - Ngày Cát) Tuổi hợp ngày Lục hợp Thìn; Tam hợp Sửu, Tỵ Tuổi xung ngày Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Kỵ tuổi Quý Mão, Ất Mão Ngày Kỵ Không phạm Nguyệt Kỵ, Nguyệt Tận, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khoảng thời gian phù hợp giúp các hoạt động diễn ra suôn sẻ hơn:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h). Giờ Hắc Đạo (Tránh công việc quan trọng): Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Giải thích ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để hiểu rõ hơn về tính chất Lịch Âm Dương ngày 02/08/2026, bạn có thể tham khảo ý nghĩa của một số thuật ngữ cổ truyền sau:

Nạp âm Đại Dịch Thổ: Mang ý nghĩa đất đai rộng lớn, nền tảng vững chắc. Ngày Can sinh Chi (Thổ sinh Kim) được coi là ngày Bảo Nhật (cát lành), tinh thần dễ phấn chấn, công việc thuận lợi.

Mang ý nghĩa đất đai rộng lớn, nền tảng vững chắc. Ngày Can sinh Chi (Thổ sinh Kim) được coi là ngày Bảo Nhật (cát lành), tinh thần dễ phấn chấn, công việc thuận lợi. Khổng Minh Lục Diệu - Lưu Liên: Báo hiệu công việc có thể tiến triển chậm hơn dự kiến, dễ bị dây dưa hoặc hoãn lại. Khuyên người làm việc hành chính, thủ tục giấy tờ nên cẩn trọng, kiên nhẫn.

Báo hiệu công việc có thể tiến triển chậm hơn dự kiến, dễ bị dây dưa hoặc hoãn lại. Khuyên người làm việc hành chính, thủ tục giấy tờ nên cẩn trọng, kiên nhẫn. Thập Nhị Kiến Trừ - Trực Trừ: Mang ý nghĩa loại bỏ cái cũ, làm sạch. Ngày này thích hợp cho việc chỉnh đốn, dọn dẹp, chữa bệnh, giải trừ muộn phiền.

Mang ý nghĩa loại bỏ cái cũ, làm sạch. Ngày này thích hợp cho việc chỉnh đốn, dọn dẹp, chữa bệnh, giải trừ muộn phiền. Nhị Thập Bát Tú - Sao Mão Nhật Kê: Thuộc nhóm sao Hung Tú, thuận lợi nhất cho các hoạt động xây dựng, cải tạo quy mô vừa và nhỏ; nên tránh tổ chức cưới hỏi hay an táng.

Lời khuyên việc nên làm và không nên làm

Dựa trên các yếu tố phong thủy dân gian, dưới đây là những gợi ý hành động nhằm mang lại năng lượng tích cực cho ngày cuối tuần:

Việc nên làm:

Dọn dẹp nhà cửa, ban nền, chỉnh đốn không gian sống hoặc đắp nền công trình.

Làm việc thiện, cúng tế Táo Thần, giải trừ phiền muộn, bắt đầu lộ trình chăm sóc sức khỏe hoặc khám chữa bệnh.

Gặp gỡ bạn bè, giao lưu nhẹ nhàng vào các khung giờ hoàng đạo (như giờ Thìn 07h-09h hay giờ Tỵ 09h-11h).

Việc nên hạn chế:

Tránh ký kết các hợp đồng pháp lý lớn hoặc nộp đơn từ hành chính vội vã do gặp ngày Lưu Liên.

Kiêng tổ chức lễ cưới hỏi, an táng, làm cửa hoặc xuất hành đi xa.

Tuổi Quý Mão và Ất Mão nên giữ thái độ bình tĩnh, tránh tranh chấp hay bàn chuyện thị phi.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi:

Nếu có việc cần ra ngoài, bạn có thể tham khảo xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần. Khung giờ tốt lành nhất cho xuất hành trong ngày là 01h-03h / 13h-15h (giờ Mùi/Sửu) hoặc 05h-07h / 17h-19h (giờ Dậu/Mão).

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, nghiệm chứng dân gian và giải trí lành mạnh.