Lịch Âm Dương ngày 02/07/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng về ngày Tam Nương Thứ Năm ngày 02/07/2026 là ngày Đại An, mang lại sự bình yên và thuận lợi. Tuy nhiên, do trùng ngày Tam Nương, bạn cần lưu ý chọn giờ hoàng đạo để thực hiện các công việc quan trọng.

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Thông tin Âm Dương lịch ngày 02/07/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố phong thủy, giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo cho các hoạt động trong ngày Thứ Năm này. Theo lịch vạn niên, đây là ngày có sự đan xen giữa các yếu tố cát lành và những lưu ý cần thận trọng theo quan niệm dân gian.

Thông tin tổng quan về ngày 02/07/2026

Dương lịch: Thứ Năm, ngày 02/07/2026.

Thứ Năm, ngày 02/07/2026. Âm lịch: Ngày 18 tháng Năm năm Bính Ngọ (tức ngày Đinh Sửu, tháng Bính Ngọ).

Ngày 18 tháng Năm năm Bính Ngọ (tức ngày Đinh Sửu, tháng Bính Ngọ). Ngũ hành: Ngày Đinh Sửu thuộc hành Thủy (Giản Hạ Thủy - Nước dưới khe).

Ngày Đinh Sửu thuộc hành Thủy (Giản Hạ Thủy - Nước dưới khe). Tiết khí: Hạ Chí.

Hạ Chí. Ngày đặc biệt: Ngày Đại An (Cát) nhưng cũng là ngày Tam Nương (Hung).

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp được tin rằng sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 02/07/2026:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Xấu) Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Việc nên làm và kiêng kỵ theo truyền thống

Dựa trên các vì sao và trực ngày, người xưa thường đưa ra các khuyến nghị về hoạt động thường nhật để cầu mong sự bình an.

Việc nên làm

Ngày này được đánh giá là khá tốt cho các hoạt động liên quan đến học tập, nhập học, cắt may trang phục, hoặc các công việc liên quan đến xây dựng nhà cửa (phòng ốc). Việc đi xa cầu công danh cũng được cho là có những tín hiệu tích cực.

Việc kiêng kỵ

Do trùng vào ngày Tam Nương và có sự xuất hiện của một số sao xấu như Nguyệt Hư, Nhân Cách, bạn nên thận trọng hoặc cân nhắc dời lịch cho các việc như: Khai trương, ký kết hợp đồng lớn, cưới hỏi, động thổ hoặc các việc liên quan đến kiện tụng. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Đinh không nên cắt tóc để tránh các vấn đề về sức khỏe ngoài da.

Giải thích ý nghĩa phong thủy

Ngày Đại An: Trong lục diệu, Đại An mang ý nghĩa là sự yên ổn kéo dài. Gặp ngày này, tâm thế con người thường bình an, quý nhân phù trợ, mọi việc dễ đạt được sự ổn định.

Trong lục diệu, Đại An mang ý nghĩa là sự yên ổn kéo dài. Gặp ngày này, tâm thế con người thường bình an, quý nhân phù trợ, mọi việc dễ đạt được sự ổn định. Ngày Tam Nương: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày các nàng Tam Nương xuống trần, thường gây ra sự trắc trở. Vì vậy, người dân thường tránh khởi sự các việc đại sự vào ngày này để an tâm hơn về mặt tâm lý.

Theo quan niệm dân gian, đây là ngày các nàng Tam Nương xuống trần, thường gây ra sự trắc trở. Vì vậy, người dân thường tránh khởi sự các việc đại sự vào ngày này để an tâm hơn về mặt tâm lý. Tuổi xung khắc: Trong ngày Đinh Sửu, những người tuổi Tân Mùi và Kỷ Mùi cần lưu ý giữ gìn sức khỏe và thận trọng trong giao tiếp để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Hướng xuất hành thuận lợi

Nếu có dự định đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng chính Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng chính Đông: Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, thuận lợi kinh doanh).

Đón Tài Thần (mang lại tài lộc, thuận lợi kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng chính Tây do gặp Hạc Thần (hướng không thuận lợi).

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.