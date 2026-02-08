Lịch âm dương ngày 03/08/2026: Giờ hoàng đạo và hướng xuất hành may mắn Tra cứu Âm Dương lịch ngày 03/08/2026 chi tiết về giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp, sao tốt và những lời khuyên hữu ích giúp công việc diễn ra thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 03/08/2026

Ngày Thứ Hai, 03/08/2026 Dương Lịch ứng với ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ Âm Lịch. Đây là ngày Kỷ Dậu, thuộc hành Thổ (Đại Dịch Thổ). Theo quan niệm phong thủy dân gian, ngày Kỷ Dậu có Can sinh Chi (Thổ sinh Kim), được coi là ngày Bảo nhật (ngày cát), mang lại luồng năng lượng tích cực cho nhiều kế hoạch trong ngày.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 03/08/2026

Việc nắm rõ các thông số lịch vạn niên giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình cá nhân và công việc:

Dương Lịch: 03/08/2026 (Thứ Hai)

03/08/2026 (Thứ Hai) Âm Lịch: 21/06/2026 (Ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ)

21/06/2026 (Ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành: Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn)

Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn) Đánh giá chung: Ngày không phạm các ngày kỵ lớn như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Giờ hoàng đạo và giờ xuất hành tốt trong ngày

Để các hoạt động diễn ra hanh thông, bạn có thể tham khảo các khung giờ hoàng đạo và hướng xuất hành may mắn dưới đây:

Các khung giờ Hoàng Đạo:

Tý (23:00 - 00:59)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hướng và giờ xuất hành may mắn (Theo Lý Thuần Phong):

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần hoặc đi về hướng Nam để đón Tài Thần.

Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần hoặc đi về hướng Nam để đón Tài Thần. Giờ Tý (23h-1h) & Ngọ (11h-13h): Rất tốt lành, cầu tài lộc nên đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên vui.

Rất tốt lành, cầu tài lộc nên đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên vui. Giờ Dần (3h-5h) & Thân (15h-17h): Dễ gặp tin vui, công việc gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn.

Dễ gặp tin vui, công việc gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn. Giờ Thìn (7h-9h) & Tuất (19h-21h): Giờ tốt lành, buôn bán kinh doanh có lời, gia đạo hòa hợp.

Đánh giá cát hung và giải thích thuật ngữ phong thủy

Xét theo các hệ thống phong thủy cổ truyền, ngày 03/08/2026 sở hữu nhiều cát tinh trợ lực nhưng cũng có một số điểm lưu ý:

Về Sao Nhị Thập Bát Tú: Ngày này gặp sao Tất (Tất Nguyệt Ô) – một trong những Kiết Tú (sao tốt). Sao Tất chủ về sự khởi đầu may mắn, rất tốt cho việc làm cửa, đào kênh, chôn cất, cưới gả, khai trương hoặc trồng trọt.

Về Khổng Minh Lục Diệu: Ngày rơi vào quẻ Tốc Hỷ. Trong phong thủy, Tốc Hỷ nghĩa là "niềm vui đến nhanh chóng". Các công việc quan trọng nên tập trung xử lý vào buổi sáng vì năng lượng buổi sáng tốt hơn buổi chiều.

Về Ngọc Hạp Thông Thư: Ngày có nhiều cát tinh như Thiên Phú (tốt cho xây dựng, khai trương), Lộc Khố (thuận lợi cầu tài), Tục Thế (tốt cho giá thú).

Tuổi hợp xung và lời khuyên công việc

Tuổi hợp và xung kỵ:

Tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn. Các tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy cũng không ngại sức khắc của ngày Thổ.

Ngày Dậu lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn. Các tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy cũng không ngại sức khắc của ngày Thổ. Tuổi xung kỵ: Cần lưu ý hơn đối với người tuổi Nhâm Dần và Giáp Dần.

Lời khuyên cho các hoạt động trong ngày:

Nên làm: Giao dịch mua bán, thu hồi nợ, nhập kho, sửa chữa lắp đặt máy móc, tiến hành các công việc chuyên môn hoặc khởi công xây dựng. Những công việc này được sự hỗ trợ tích cực từ các cát tinh trong ngày.

Giao dịch mua bán, thu hồi nợ, nhập kho, sửa chữa lắp đặt máy móc, tiến hành các công việc chuyên môn hoặc khởi công xây dựng. Những công việc này được sự hỗ trợ tích cực từ các cát tinh trong ngày. Không nên làm: Hạn chế việc đi lại bằng đường thủy (theo kiêng cữ của sao Tất). Không nên hủy bỏ giao kèo, giấy tờ hay tổ chức hội họp ăn uống kéo dài vào buổi chiều tối (theo Bành Tổ Bách Kỵ). Ngoài ra, nên tránh làm thủ tục nhận chức hoặc dâng nộp đơn từ trong ngày này.

Nhìn chung, ngày 03/08/2026 là thời điểm tương đối thuận lợi cho các hoạt động công việc hàng ngày nếu bạn biết chủ động sắp xếp thời gian hợp lý. Các thông tin phong thủy trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn tự tin và chuẩn bị tốt nhất cho các kế hoạch của mình.