Lịch Âm Dương ngày 04/08/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và hướng xuất hành may mắn Tra cứu Âm Dương lịch ngày 04/08/2026 (22/6 Âm Lịch) chi tiết nhất. Cập nhật giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và lời khuyên phong thủy giúp công việc suôn sẻ.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 04/08/2026

Ngày 04/08/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Ba, tương ứng với ngày 22 tháng 6 Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Theo lịch vạn niên, đây là ngày Canh Tuất, ngũ hành Thoa Xuyến Kim. Việc tra cứu Âm Dương lịch giúp bạn đọc có thêm góc nhìn tham khảo để chủ động sắp xếp công việc và sinh hoạt một cách hợp lý.

Thông tin tổng quan Âm Dương lịch ngày 04/08/2026

Bảng tổng hợp dưới đây giúp tra cứu nhanh các thông số quan trọng trong ngày:

Hạng mục Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Ba, ngày 04/08/2026 Âm Lịch Ngày 22 tháng 06 năm Bính Ngọ Can Chi Ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) Trực Trực Bình Sao chiếu Chủy Hỏa Hầu (Sao Chủy)

Giờ Hoàng Đạo và Giờ Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là một trải nghiệm văn hóa truyền thống giúp tạo sự an tâm khi triển khai công việc.

Giờ Hoàng Đạo (Khung giờ tốt): Dần (03:00 - 04:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tị (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Dần (03:00 - 04:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tị (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59), Hợi (21:00 - 22:59). Giờ Hắc Đạo (Khung giờ nên hạn chế): Tí (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59).

Gợi ý việc nên làm và nên hạn chế theo phong thủy

Xét theo các yếu tố cát hung trong Âm Dương lịch, mỗi ngày đều có những đặc điểm riêng phù hợp với từng nhóm công việc cụ thể:

Những việc nên ưu tiên

Nhờ có sự xuất hiện của Trực Bình cùng các sao cát lành như Nguyệt Giải và Thanh Long Hoàng Đạo, ngày này rất thích hợp cho các hoạt động duy trì tính ổn định:

Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa, nhập kho bãi.

Gia cố kè bờ, sửa chữa nhà cửa, lắp đặt máy móc thiết bị.

Sắp xếp lại không gian sống, thay mới lót giường, tạo sự tươi mới cho ngôi nhà.

Củng cố công việc nội bộ, tiếp nối các dự án đã lên kế hoạch từ trước.

Những việc nên cẩn trọng

Do trùng ngày Tam Nương và có sự hiện diện của sao Chủy Hỏa Hầu cùng tinh thần Xích Khẩu, quý độc giả nên lưu ý:

Cẩn trọng trong giao tiếp, tránh các cuộc tranh luận gay gắt không cần thiết để giữ hòa khí.

Hạn chế khởi công đại sự, động thổ hoặc các công việc liên quan đến mai táng, tu sửa mồ mả.

Cân nhắc kỹ trước các khoản đầu tư tài chính mạo hiểm do ảnh hưởng của sao Tiểu Hao.

Người thuộc các tuổi xung kỵ như Giáp Thìn và Mậu Thìn nên giữ tinh thần điềm tĩnh, chú ý chăm sóc sức khỏe.

Hướng và khung giờ xuất hành thuận lợi

Đối với những ai có chuyến đi xa hoặc triển khai kế hoạch di chuyển trong ngày 04/08/2026, việc chọn hướng và giờ khởi hành tốt có thể mang lại chuyến đi bình an:

Hướng xuất hành: Nên chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui, niềm hoan hỷ) hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần (may mắn tài lộc). Nên tránh đi hướng Đông Bắc.

Nên chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui, niềm hoan hỷ) hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần (may mắn tài lộc). Nên tránh đi hướng Đông Bắc. Giờ xuất hành đẹp (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ Mão (05:00 - 07:00), giờ Tị (09:00 - 11:00) và giờ Thân (15:00 - 17:00) là các khoảng thời gian thuận lợi cho giao thương, cầu may và xuất hành bình an.

Lời kết: Các thông tin Âm Dương lịch trên đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm lựa chọn cho sinh hoạt thường ngày. Tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo và thái độ ứng xử tích cực luôn là chìa khóa quan trọng nhất dẫn đến thành công trong mọi việc.