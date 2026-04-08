Lịch Âm Dương ngày 05/08/2026: Ngày tốt Tiểu Cát, giờ hoàng đạo và các tuổi hợp xung Chi tiết lịch Âm Dương ngày 05/08/2026 (23/06 Âm lịch), các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành cát lợi và gợi ý phong thủy phù hợp cho công việc.

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Theo lịch vạn niên, Thứ Tư ngày 05/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 23 tháng 6 năm Ất Mùi Âm Lịch (thuộc năm Bính Ngọ). Nhìn chung, đây là ngày Tân Hợi, thuộc hành Kim, được đánh giá là ngày Cát (Bảo nhật) nhờ mối quan hệ Can sinh Chi thuận hòa. Bài viết tóm tắt chi tiết các thông tin về lịch Âm Dương, giờ hoàng đạo và các lưu ý phong thủy mang tính chất tham khảo cho quý độc giả.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 05/08/2026

Thông tin chi tiết về các yếu tố lịch số trong ngày như sau:

Dương Lịch: Thứ Tư, ngày 05/08/2026.

Thứ Tư, ngày 05/08/2026. Âm Lịch: Ngày 23/06/2026 (ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ).

Ngày 23/06/2026 (ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ). Ngũ Hành: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức). Ngày Tân Hợi có Can (Tân - Kim) sinh Chi (Hợi - Thủy), thuộc ngày cát.

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức). Ngày Tân Hợi có Can (Tân - Kim) sinh Chi (Hợi - Thủy), thuộc ngày cát. Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tiểu Cát. Đây là quẻ điềm lành, mang lại sự bình an, mưu sự dễ gặp quý nhân nâng đỡ và công việc tiến triển thuận lợi.

Ngày Tiểu Cát. Đây là quẻ điềm lành, mang lại sự bình an, mưu sự dễ gặp quý nhân nâng đỡ và công việc tiến triển thuận lợi. Nhị Thập Bát Tú: Sao Sâm (Thủy Viên) - sao tốt chủ về may mắn trong kinh doanh, thương mại, xây dựng và học hành thi cử.

Sao Sâm (Thủy Viên) - sao tốt chủ về may mắn trong kinh doanh, thương mại, xây dựng và học hành thi cử. Thập Nhị Kiến Trừ: Trực Định. Thích hợp cho việc khởi công, làm nền móng, sửa chữa nhà cửa, lắp đặt thiết bị hoặc bắt đầu học tập.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Lựa chọn khung giờ phù hợp giúp việc tiến hành các hoạt động cá nhân thêm phần chủ động và thuận lợi:

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt):

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (nên cẩn trọng): Tý (23:00 - 00:59), Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Đánh giá sự xung hợp tuổi

Mối quan hệ ngũ hành giữa ngày Tân Hợi và các tuổi được thể hiện qua phong thủy như sau:

Tuổi hợp: Ngày Hợi Lục hợp với Dần, Tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục. Những người thuộc nhóm tuổi này thường gặp nhiều may mắn, dễ tìm được sự đồng thuận trong công việc. Tuổi Kỷ Hợi cũng nhận được yếu tố hỗ trợ tích cực.

Ngày Hợi Lục hợp với Dần, Tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục. Những người thuộc nhóm tuổi này thường gặp nhiều may mắn, dễ tìm được sự đồng thuận trong công việc. Tuổi Kỷ Hợi cũng nhận được yếu tố hỗ trợ tích cực. Tuổi xung kỵ: Do đặc tính ngũ hành và can chi, các tuổi Ất Tỵ và Kỷ Tỵ nên chú ý cẩn trọng trong các giao dịch lớn hoặc tranh chấp không cần thiết. Các tuổi xung kỵ khác cần lưu ý gồm Tỵ (xung), Hợi (hình), Thân (hại).

Việc nên làm và không nên làm theo truyền thống

Dựa trên các hệ thống sao và trực trong ngày, cổ nhân thường đưa ra các khuyến nghị tham khảo cho sinh hoạt công việc:

Việc nên làm: Nhờ có Sao Sâm và Trực Định hỗ trợ, ngày này rất phù hợp để triển khai các công việc xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà cửa, nhập học, mở rộng kinh doanh, mua bán hoặc làm các công tác thủy lợi, giao thương.

Việc nên cân nhắc hoãn lại: Dù là ngày cát nhưng do trùng vào ngày Nguyệt Kỵ (ngày 23 Âm lịch) kết hợp với kiêng cữ của Sao Sâm đối với chuyện giao duyên, gia chủ nên cân nhắc chọn thời điểm khác thích hợp hơn cho việc cưới hỏi, chôn cất hoặc kết bạn mới.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khởi hành công việc quan trọng trong ngày 05/08/2026, quý độc giả có thể tham khảo các hướng và khung giờ sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui) hoặc Tài Thần (thuận lợi tài lộc). Tránh hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần.

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui) hoặc Tài Thần (thuận lợi tài lộc). Tránh hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần. Giờ xuất hành đẹp (theo Lý Thuần Phong): Giờ Thìn (07:00 - 08:59) / Tuất (19:00 - 20:59): Tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam giúp nhà cửa yên vui, xuất hành bình an. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Dễ gặp tin vui, may mắn trong gặp gỡ đối tác và chăn nuôi kinh doanh. Giờ Thân (15:00 - 16:59): Giờ rất tốt, buôn bán có lời, công việc hòa hợp, sức khỏe dồi dào.



* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, nghiệm lý theo văn hóa dân gian. Việc thành công trong mọi kế hoạch luôn phụ thuộc vào sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực thực tế của mỗi cá nhân.