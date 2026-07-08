Lịch âm dương ngày 08/08/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy Xem chi tiết lịch âm dương ngày 08/08/2026 với danh sách giờ hoàng đạo, hướng xuất hành thuận lợi và các lưu ý phong thủy quan trọng giúp bạn chủ động hơn trong công việc.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 08/08/2026

Ngày 08/08/2026 (Thứ Bảy) rơi vào ngày 26 tháng 6 Âm Lịch (tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ). Theo lịch vạn niên, đây là ngày Giáp Dần, ngũ hành thuộc Đại Khê Thủy. Mặc dù không phạm phải các ngày kỵ lớn như Nguyệt kỵ hay Tam Nương, nhưng người dân cần lưu ý một số yếu tố phong thủy để sắp xếp công việc hợp lý.

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 08/08/2026

Dương lịch: 08/08/2026 (Thứ Bảy)

08/08/2026 (Thứ Bảy) Âm lịch: Ngày 26 tháng 6 năm Ất Mùi (Năm Bính Ngọ)

Ngày 26 tháng 6 năm Ất Mùi (Năm Bính Ngọ) Can chi: Ngày Giáp Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Ngày Giáp Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ hành: Ngày Đại Khê Thủy (Nước nguồn lớn), khắc hành Hỏa (ngoại trừ các tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc Hỏa không sợ Thủy).

Ngày Đại Khê Thủy (Nước nguồn lớn), khắc hành Hỏa (ngoại trừ các tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc Hỏa không sợ Thủy). Tuổi hợp: Tam hợp Ngọ, Tuất; Lục hợp Hợi.

Tam hợp Ngọ, Tuất; Lục hợp Hợi. Tuổi xung kỵ: Kỵ các tuổi Mậu Thân và Bính Thân; xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Để việc đi lại hay khởi sự gặp nhiều thuận lợi, bạn có thể tham khảo các khung giờ tốt xấu trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt): Tý (23:00-23:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Tý (23:00-23:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59). Giờ Hắc Đạo (giờ xấu): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Lưu ý phong thủy và hướng xuất hành

Xét theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Lưu Liên, phản ánh tính chất công việc có thể gặp chút trễ nải hoặc kéo dài hơn dự kiến. Bên cạnh đó, theo Nhị Thập Bát Tú, ngày này ứng với sao Liễu Thổ Chương ( Hung tú), nên hạn chế khởi công các việc lớn liên quan đến thủy lợi, làm nhà hay cưới hỏi.

Tuy nhiên, hệ thống sao tốt Ngọc Hạp Thông Thư cũng ghi nhận các điểm sáng như sự xuất hiện của sao Thiên Tài, Mẫu Thương và Ngũ Phú, mang lại tín hiệu tích cực cho việc cầu tài lộc, mở mang kinh doanh nếu chọn đúng thời điểm.

Hướng xuất hành khuyến nghị:

Nên đi hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui).

để đón Hỷ Thần (mang lại may mắn, niềm vui). Nên đi hướng Đông Nam để đón Tài Thần (mang lại may mắn về tài lộc).

để đón Tài Thần (mang lại may mắn về tài lộc). Nên tránh hướng Đông Bắc nếu gặp Hạc Thần (xấu).

Lời khuyên cho ngày 08/08/2026

Vào ngày này, bạn nên tập trung hoàn thiện các công việc còn dở dang, cẩn trọng trong các thủ tục giấy tờ, hành chính và giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có. Việc hoãn lại các dự án lớn mang tính khởi công hay động thổ sẽ giúp bạn có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Hãy giữ tinh thần thoải mái, cẩn trọng nhưng luôn chủ động để có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.